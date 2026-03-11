BROXO presenta una actualización de marca en los mercados de tratamiento de agua

AMERSFOORT, The Netherlands, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BROXO forma parte de Hengelo Salt Specialties y Mariager Salt Specialties, empresas integradas en Groupe Salins, con sede en Clichy, Francia. Con más de 100 años de experiencia, BROXO ha construido una sólida reputación por suministrar sal evaporada al vacío de calidad premium, utilizada en sistemas profesionales de tratamiento de agua en toda Europa.

La sal BROXO se produce a partir de sal evaporada al vacío de alta pureza extraída de cavernas salinas subterráneas en los Países Bajos y Dinamarca. En los Países Bajos, la sal se compacta en briquetas y tabletas, así como en grados especializados para aplicaciones de lavado de vajilla industrial. Con una pureza de cloruro de sodio del 99,9 % y un contenido extremadamente bajo de calcio y magnesio, BROXO se encuentra entre las sales de mayor calidad disponibles en el mercado.

Esta sal desempeña un papel fundamental en la regeneración de resinas de intercambio iónico en los sistemas de ablandamiento de agua, eliminando eficazmente el calcio y el magnesio del agua. Al prevenir la formación de incrustaciones calcáreas, BROXO ayuda a proteger tuberías, sistemas de calefacción, lavavajillas e instalaciones industriales. En entornos industriales, un ablandamiento de agua eficiente reduce el consumo energético, minimiza los costos de mantenimiento y contribuye a mantener la eficiencia operativa de los equipos.

La actualización de la marca se centra en fortalecer la identidad central de BROXO, reforzando los elementos distintivos de la marca, sus colores y su lenguaje visual, en los que los clientes han confiado durante décadas. La nueva imagen refleja tanto la herencia y trayectoria de BROXO como su enfoque orientado al futuro en el mercado global.

“BROXO ha sido líder en su segmento durante más de 100 años. Esta actualización consiste en volver a nuestras fortalezas principales: calidad, confiabilidad y consistencia, al mismo tiempo que modernizamos la forma en que presentamos la marca al mercado”, afirma Nico Basson, Segment Marketing Manager – Water & Retail Products. “Estamos construyendo sobre una base sólida y preparando la marca para un crecimiento sostenido.”

Actualmente, BROXO continúa atendiendo a una amplia gama de clientes, incluidos restaurantes, hoteles, instalaciones comerciales y operadores industriales que dependen de sistemas de ablandamiento de agua de alto rendimiento para garantizar la eficiencia y la protección de sus equipos.

Acerca de

BROXO es una marca de Salt Specialties, que forma parte de Groupe Salins, uno de los mayores productores de sal en Europa. El grupo francés cuenta con más de 160 años de trayectoria y actualmente emplea aproximadamente a 2.200 personas en todo el mundo.



