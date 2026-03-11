BROXO présente sa nouvelle image de marque sur les marchés du traitement de l'eau

AMERSFOORT, The Netherlands, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BROXO est une marque d’Hengelo Salt Specialties et de Mariager Salt Specialties, sociétés intégrées au Groupe Salins, dont le siège est à Clichy, en France. Fort de plus de 100 ans d'expertise, BROXO s'est forgée une solide réputation en fournissant du sel raffiné de qualité supérieure utilisé dans les systèmes professionnels de traitement de l'eau à travers l'Europe.

Le sel BROXO est produit à partir de sel raffiné de haute pureté extrait de cavernes de sel souterraines aux Pays-Bas et au Danemark. Aux Pays-Bas, le sel est compacté en pastilles, ainsi qu'en différentes formes et granulométries pour être utilisés dans toutes les applications d’adoucissement de l’eau. Composé de chlorure de sodium pur à 99,9 % et avec une teneur extrêmement faible en calcium et en magnésium, BROXO fait partie des sels de la plus haute qualité disponibles sur le marché.

Le sel joue un rôle essentiel dans la régénération des résines échangeuses d'ions dans les systèmes d'adoucissement de l'eau, éliminant efficacement le calcium et le magnésium de l'eau. En empêchant la formation de calcaire, BROXO contribute à protéger les tuyaux, les systèmes de chauffage, les lave-vaisselle et les installations industrielles. Dans les environnements industriels, un adoucissement efficace de l'eau réduit la consommation d'énergie, minimise les besoins d’entretien et préserve l'efficacité opérationnelle.

Le rafraîchissement de la marque vise à renforcer l'identité fondamentale de BROXO, mettant en avant les atouts reconnaissables de la marque , ses couleurs et son langage visuel auxquels les clients font confiance depuis des décennies. Le nouveau look reflète à la fois l'héritage de BROXO et son approche tournée vers l'avenir sur le marché mondial.

« BROXO est un leader dans son segment depuis plus de 100 ans. Ce rafraîchissement consiste à revenir à nos atouts principaux: qualité, fiabilité et cohérence, tout en modernisant la façon dont nous nous présentons sur le marché », déclare Nico Basson, responsable marketing des segments Traitement de l’eau et Grande Consommation. « Nous nous appuyons sur une base solide et préparons la marque àune croissance continue. »

Aujourd'hui, BROXO continue de servir un large éventail de clients, notamment des restaurants, des hôtels, des établissements commerciaux et des opérateurs industriels qui ont besoin de systèmes d'adoucissement d’eau hautement performants.

À propos de BROXO

BROXO est une marque de Salt Specialties qui fait partie du Groupe Salins, l'un des plus grands producteurs de sel en Europe. Le groupe français existe depuis plus de 160 ans et emploie actuellement environ 2 200 personnes dans le monde.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7568e2d5-2176-4c2b-bc35-fa81054e5327/fr