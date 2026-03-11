Financière de Tubize - Investor call - 23/03/2026 - 17:00 CET

Chers investisseurs,



Nous organisons une réunion en ligne afin de présenter nos résultats annuels le 23 mars 2026 à 17h00 CET.



Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://forms.office.com/e/Xbtxrh3SPm?origin=lprLink (ou en le copiant dans votre navigateur préféré).



Une fois inscrit, nous vous enverrons le lien vers la réunion par e-mail quelques jours avant la réunionl.



L'équipe de direction