Financière de Tubize - Investor call - 23/03/2026 - 17:00 CET

 | Source: Financière de Tubize SA Financière de Tubize SA

Chers investisseurs,

Nous organisons une réunion en ligne afin de présenter nos résultats annuels le 23 mars 2026 à 17h00 CET.

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://forms.office.com/e/Xbtxrh3SPm?origin=lprLink (ou en le copiant dans votre navigateur préféré).

Une fois inscrit, nous vous enverrons le lien vers la réunion par e-mail quelques jours avant la réunionl.

L'équipe de direction


GlobeNewswire