Chers investisseurs,
Nous organisons une réunion en ligne afin de présenter nos résultats annuels le 23 mars 2026 à 17h00 CET.
Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://forms.office.com/e/Xbtxrh3SPm?origin=lprLink (ou en le copiant dans votre navigateur préféré).
Une fois inscrit, nous vous enverrons le lien vers la réunion par e-mail quelques jours avant la réunionl.
L'équipe de direction
Financière de Tubize - Investor call - 23/03/2026 - 17:00 CET
| Source: Financière de Tubize SA Financière de Tubize SA
Chers investisseurs,
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