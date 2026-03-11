Rapala VMC Oyj päätti yhtiön osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta 2026-2028 

RAPALA VMC OYJ, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 11.3.2026 klo 15.30 EET

RAPALA VMC OYJ PÄÄTTI YHTIÖN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN UUDESTA ANSAINTAJAKSOISTA 2026—2028

Rapala VMC:n hallitus perusti osakepalkkiojärjestelmän 2025–2029 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2025. Osakepalkkiojärjestelmässä 2025–2029 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2025—2027, 2026—2028 ja 2027–2029. Osakepalkkiojärjestelmän 2025–2029 keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteella 23.7.2025.

Rapala VMC:n hallitus on päättänyt ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu noin 65 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja. Toisen ansaintajakson 2026–2028 ansaintakriteerit on sidottu velkaantumisasteeseen, EBIT-tasoon ja osakkeen tuottoon. Täyden ansaintamahdollisuuden saaminen edellyttää, että osallistuja on sijoittanut Rapala VMC:n osakkeeseen. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajakson 2026–2028 perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 552 000 Rapala VMC:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Rapala VMC:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen kokonaisosakeomistuksen arvo Rapala VMC:ssä vastaa 50:tä prosenttia hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Rapala VMC:ssä vastaa 100:aa prosenttia hänen edellisen kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Tämä määrä Rapala VMC:n osakkeita on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 228 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

