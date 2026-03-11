Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°07 023 057
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale de la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine informe que les documents préparatoires à son Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société.
Cela inclut :
- L’avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2026 et projet de résolutions
- Le projet de rapport financier annuel 2025 comprenant :
- Le rapport de gestion (situation financière et facteurs de risques) au 31/12/2025
- Le rapport de certification des informations en matière de durabilité 2025
- Le rapport de durabilité 2025
- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise 2025
- Le rapport de mission
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et Comptes individuels au 31/12/2025
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et Comptes consolidés au 31/12/2025
- Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 2025
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital 2025
Ils peuvent être consultés sur le site Internet du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr, dans l’espace « Informations réglementées » / Autres publications.
