Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°07 023 057

Siège social : 4, rue Louis Braille

CS 64017 – 35040 Rennes Cedex

775 590 847 RCS RENNES

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale de la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine informe que les documents préparatoires à son Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société.

Cela inclut :

L’avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2026 et projet de résolutions

Le projet de rapport financier annuel 2025 comprenant : Le rapport de gestion (situation financière et facteurs de risques) au 31/12/2025 Le rapport de certification des informations en matière de durabilité 2025 Le rapport de durabilité 2025 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise 2025 Le rapport de mission Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et Comptes individuels au 31/12/2025 Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et Comptes consolidés au 31/12/2025 Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 2025 Le rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital 2025



Ils peuvent être consultés sur le site Internet du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr , dans l’espace « Informations réglementées » / Autres publications.

