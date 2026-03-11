L’OSBI annonce la nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration

TORONTO, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de l’Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) est heureux d’annoncer la nomination de deux nouveaux membres du conseil d’administration :

Eleanor Marshall a été nommée directrice communautaire au sein du conseil d’administration. Mme Marshall est une membre chevronnée du conseil d’administration et une professionnelle de la finance, avec plus de 30 ans d’expérience en trésorerie, gestion de fonds de pension, marchés des capitaux et relations avec les investisseurs. Depuis 2016, elle siège au conseil d’administration de Vestcor Inc., une société d’administration et de gestion de régimes de retraite dans le secteur public, et en est vice‑présidente depuis 2024. Auparavant, elle a occupé les postes de vice-présidente principale et trésorière de BCE et Bell Canada, ainsi que de présidente de Bimcor, filiale du fonds de pension de Bell Canada. Avant de se joindre à Bell, elle était contrôleure chez Roycom Summit REIT et gestionnaire d’audit chez Deloitte. Elle a également siégé auparavant aux conseils d’administration de l’Association of Canadian Pension Management, d’Aequitas Innovations Inc. et de l’Atlantic Women’s Venture Foundation. Mme Marshall détient la désignation ICD.D de l’Institut des administrateurs de sociétés, ainsi que les titres de comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et d’analyste financière agréée (CFA). Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Dalhousie et est basée au Nouveau‑Brunswick.

a été nommée directrice communautaire au sein du conseil d’administration. Mme Marshall est une membre chevronnée du conseil d’administration et une professionnelle de la finance, avec plus de 30 ans d’expérience en trésorerie, gestion de fonds de pension, marchés des capitaux et relations avec les investisseurs. Depuis 2016, elle siège au conseil d’administration de Vestcor Inc., une société d’administration et de gestion de régimes de retraite dans le secteur public, et en est vice‑présidente depuis 2024. Auparavant, elle a occupé les postes de vice-présidente principale et trésorière de BCE et Bell Canada, ainsi que de présidente de Bimcor, filiale du fonds de pension de Bell Canada. Avant de se joindre à Bell, elle était contrôleure chez Roycom Summit REIT et gestionnaire d’audit chez Deloitte. Elle a également siégé auparavant aux conseils d’administration de l’Association of Canadian Pension Management, d’Aequitas Innovations Inc. et de l’Atlantic Women’s Venture Foundation. Mme Marshall détient la désignation ICD.D de l’Institut des administrateurs de sociétés, ainsi que les titres de comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et d’analyste financière agréée (CFA). Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Dalhousie et est basée au Nouveau‑Brunswick. Ali Solehdin s’est joint au conseil d’administration à titre de directeur communautaire. M. Solehdin est un administrateur de conseil d’administration et un dirigeant technologique chevronné, comptant plus de 20 ans d’expérience en leadership dans les domaines de la transformation numérique, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. Il occupe actuellement le poste d’administrateur de Consumer Protection BC et a siégé à plusieurs conseils d’intérêt public, notamment à titre de président de l’Association des anciens élèves de l’Université Simon Fraser, de président à Vancouver de l’Institut pour la citoyenneté canadienne et administrateur de la Laurier Institution. M. Solehdin détient un baccalauréat en génie informatique de l’Université Simon Fraser et un MBA de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il réside en Colombie‑Britannique.





Le conseil d’administration souhaite également exprimer ses sincères remerciements à M. Ron Smith, qui a récemment complété son mandat à titre d’administrateur communautaire de l’OSBI, pour ses contributions, ses avis éclairés et son engagement envers l’OSBI tout au long de ses nombreuses années de service.

L’OSBI est supervisé par un conseil d’administration indépendant. Les règlements administratifs de l’OSBI exigent que la majorité des administrateurs, y compris la présidente ou le président du conseil, soient indépendants, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas été affiliés à l’industrie ou au gouvernement depuis au moins deux ans. Ces administrateurs indépendants sont appelés administrateurs communautaires. Trois d’entre eux sont désignés administrateurs chargés de la protection des intérêts des consommateurs. Ils s’intéressent particulièrement aux intérêts et aux perspectives de consommateurs servis par l’OSBI, y ont accès et possèdent la compétence nécessaire pour les représenter. Le conseil comprend également trois administrateurs de l’industrie désignés qui sont directement affiliés à une firme participante.

Les administrateurs de l’industrie et les administrateurs chargés de la protection des intérêts des consommateurs sont tenus d’apporter leurs points de vue et leur expertise uniques aux délibérations du conseil afin de s’assurer que la gouvernance de l’OSBI est exercée dans une compréhension et une appréciation des intérêts et des préoccupations de l’ensemble des intervenants servis par l’organisation. Tous les administrateurs ont une obligation fiduciaire envers l’OSBI et ne peuvent défendre ni représenter aucun intérêt extérieur dans l’exercice de leurs fonctions de gouvernance.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le conseil d’administration sur le site Web de l’OSBI.

L’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) du Canada est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide à résoudre et à réduire les plaintes entre les consommateurs et les firmes de services financiers dans les deux langues officielles. L’OSBI répond aux demandes de renseignements des consommateurs, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues et partage ses connaissances et son expertise avec les intervenants et le public. Si un consommateur dépose une plainte contre une banque ou une firme d’investissement participante à l’OSBI et qu’il n’a pas été en mesure de la résoudre avec celle-ci, l’OSBI mène une enquête sans frais pour le consommateur. Lorsqu’une plainte est fondée, l’OSBI peut recommander une compensation pouvant atteindre un maximum de 350 000 $.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Mark Wright

Directeur des communications et des relations avec les intervenants

416 287-2877, poste 2225

publicaffairs@obsi.ca