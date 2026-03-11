ペルソナAI、マイケル・ペリーを商業戦略責任者に任命

ヒューストン発, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 重工業向けに特化したヒューマノイド分野の新興リーダーであるペルソナAI (Persona AI) は本日、マイケル・ペリー (Michael Perry) を商業戦略責任者に任命したことを発表した。 この採用は、ペルソナが造船所、製鉄所、オフショアプラットフォーム、建設現場など、世界中の市場にヒューマノイド自動化技術を導入するための商業向けインフラを構築する中で、同社の商業展開への移行を示すものである。



産業企業では、動的な環境下での溶接、製造、重整備における構造的な能力不足という課題が急速に深刻化しているが、このような高付加価値・高リスク作業は、まさにヒューマノイドロボットが最大の効果を発揮できる領域である。ペリーはこうした産業界の転換期を背景としてペルソナに入社する。 今回の任命は、造船所と製鉄分野におけるヒューマノイド自動化推進のための、HD現代 (HD Hyundai) とPOSCOグループ (POSCO Group) 両社との契約締結、およびルイジアナ州との重工業現場向けパイロットプログラムに続くものである。

ペリーはロボット工学と自動化分野におけるベテラン経営者であり、先進ロボット技術の商業的成長、戦略的提携、市場拡大において優れた実績を持つ。 DJI、ボストン・ダイナミクス (Boston Dynamics)、デクステリティAI (Dexterity AI) での経験を通じ、企業顧客向けに有望なロボティクス技術とフィジカルAI技術のスケールアップに一貫して注力してきた。

ペルソナAIの商業戦略責任者に就任したマイケル・ペリーは、次のように述べている。「研究室で可能なことと、実際の商業的価値との隔たりが急速に縮まっている今こそ、ペルソナAIに参画する最高のタイミングだと考えています。 産業向けに強化されたヒューマノイドハードウェアと、生産現場で展開可能なAIの構築は、パズルのほんの一部に過ぎません。 重工業分野でヒューマノイドを運用するには、企業でヒューマノイド導入可能な状態を整えるための体系的な商業面・運用面の取り組みが必要で、ビジネスケースの定義、統合上の課題の解決、安全かつ拡張性のある導入のためのプレイブック構築が求められます。 その構築が、ここでの私の任務です。」

ペリーは新役職において、ペルソナAIの商業的枠組み構築、戦略的パートナーとの連携、早期導入企業の支援、同社の顧客エンゲージメントの拡大に注力し、具体的には、重工業タスクに特化したヒューマノイドを初めて導入する際に顧客を支援する。

「ペルソナは、過酷な産業環境における実際の課題を解決するために開発を進めています。 そこで求められるのは、ロボットを研究室から工場現場へ移行させ、それを持続させる商業エンジンを構築した実績を持つ人材です。」と、ペルソナAIのCEO兼共同創業者であるニコラウス・ラドフォード (Nicolaus Radford) は述べている。 「ペリー氏の実績は、まさに当社が今必要としている経験そのものです。」

ペルソナAIは、トップ企業や研究機関でのAI・ロボティクス開発経験を持つチームを結集し、溶接トーチやグラインダー、電動工具といった標準的な産業用ツールを、熟練工作業が行われる人間規模の環境で使用する、ヒューマノイドロボットを開発中である。 同社はヒューストンとペンサコーラを拠点とし、ロボティクスと産業技術分野の主要投資家から支援を受けている。

ペルソナAIは、3月16日から19日までカリフォルニア州サンノゼで開催されるNVIDIA GTC 2026のブース#7021に出展する。 来場者はチームと面会し、産業用ヒューマノイド導入に関する同社のアプローチについて詳しく知ることができる。 面談予約については、下記の連絡先を参照されたい。

ペルソナAIのCEO兼共同創業者であるニコラウス・ラドフォードは、テキサス州オースティンで開催されるSXSW 2026に講演者として登壇し、ヒューマノイドロボット技術の台頭、フィジカルAI、実世界の産業環境における自動化の未来に関する見解を共有する予定である。

_____

ペルソナAIについて：

テキサス州ヒューストンに本社を置く先駆的なロボティクス企業であるペルソナAIは、多様な産業用途に特化したインテリジェントヒューマノイドロボットの開発の最前線に立つ。 2024年に設立されたペルソナAIは、宇宙や深海の探査といった過酷な環境向けの高度ロボット開発における数十年の経験から得た、豊富な専門知識を有する。 同社は、この比類のない知見を活かし、革新的かつ堅牢なソリューションで、実世界の労働課題に取り組んでいる。



詳細についてはwww.persona.ai

を参照されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先：

キャサリン・ガルシア (Katherine Garcia)

執行管理担当ディレクター

ペルソナAI

pr@persona.ai | (713) 305-6158



ジョナサン・ライシェル (Jonathan Reichel)

主任マーケティングアーキテクト

ペルソナAI

reichel@persona.ai | (409) 549-3892

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68eab242-2105-460d-a975-3e8f799456b5