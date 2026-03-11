NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2026/05

Aalborg, 11. marts 2026

Klarhed over kapitaludvidelse i Aalborg Boldspilklub A/S



I forlængelse af børsmeddelelse 2025/24 udsendt 4. november 2025 og efterfølgende grundige drøftelser med hovedaktionæren og aktionærer med ansvarlige lån er der opnået enighed om en plan for en samlet kapitaludvidelse på 23,9 mio. DKK.

Dette vil ske dels gennem udnyttelse af hovedaktionærens eksisterende Warrant II med 14,1 mio. DKK samt indstilling til generalforsamlingen om bemyndigelse om omlægning af eksisterende ansvarlige lån til aktiekapital for ca. 9,8 mio. DKK til samme kurs, 44,26 kr. pr. aktie, som Warrant II.

Som led i den aftalte kapitalforhøjelse ved konvertering af de ansvarlige lån har det været en forudsætning, at Aalborg Boldspilklub A/S’ konsulentaftale med BPTC Sports bringes til ophør, og at det dermed i fællesskab er besluttet, at der ikke længere består noget samarbejde parterne imellem.



Den foreslåede kapitalforhøjelse og indstilling af bemyndigelsen vedrørende omlægning af ansvarlige lån til aktiekapital stilles som forslag på den ordinære generalforsamling onsdag 8. april.



Den formelle indkaldelse udsendes separat i henhold til gældende frister.

Foreslåede ændringer i bestyrelsen

Som nævnt i børsmeddelelse 2026/01 udsendt 9. januar 2026 foreslås Kenneth Cortsen som nyt medlem af bestyrelsen i AaB A/S, mens Ole Jan Kappmeier udtræder.

Endvidere indstilles Jesper Fristrup som nyt bestyrelsesmedlem, repræsenterende de lokale aktionærer, mens Kim Jacobsen udtræder.

Baggrund

Kapitaludvidelsen har til formål at sikre likviditet til at implementere og understøtte den vedtagne strategi ”Strategi 2030 – Sammen om AaB”, med fokus på at udvikle nordjyske talenter gennem AaB Akademiet, opnå sportslig succes og sikre langsigtet økonomisk bæredygtighed.



