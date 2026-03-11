Årsrapport 2025 for Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2026/06

Aalborg, 11. marts 2026

AaB har i 2025 realiseret et tilfredsstillende resultat før skat på 6,0 mio. kr. mod et resultat før skat på minus 44,2 mio. kr. i 2024. Resultatforbedringen kan i væsentlig grad henføres til et markant positivt resultat af transferaktiviteterne, der er steget fra minus 4,8 mio. kr. i 2024 til 59,1 mio. kr. i 2025.

Resultatet er bedre end forventet i de senest udmeldte forventninger i november 2025, jf. fondsbørsmeddelelse 2025/25. Årsagen til forbedringen er yderligere transferindtægter samt en øget slutafregning på TV-indtægter ultimo 2025.

De samlede indtægter i 2025 udgør 73,8 mio. kr., hvilket er på niveau med 2024, hvor indtægterne udgjorde 75,2 mio. kr. Det marginale fald i nettoomsætningen afspejler et stabilt kommercielt niveau i et år præget af fortsat fokus på konsolidering af klubbens forretningsgrundlag.

I TV-indtægterne er indeholdt engangsbetaling på 9,0 mio. kr. i ”faldskærmsbetaling” som udløses ved nedrykning.

De samlede omkostninger er i 2025 steget til 120,2 mio. kr. mod 108,5 mio. kr. i 2024. Stigningen kan primært henføres til øgede personaleomkostninger, der er steget med 8,2 mio. kr. til 71,6 mio. kr. Denne stigning kan i væsentlighed henføres til afgangen af to cheftrænere i året på 3,5 mio kr. samt en afvikling af konsulentaftalen med BPTC Sports på 1,7 mio. kr. Der er en realiseret stigning i de eksterne omkostninger. Udviklingen afspejler investeringer i den sportslige organisation og den daglige drift med henblik på at styrke klubbens sportslige og kommercielle fundament.

Resultatet før af- og nedskrivninger udgør minus 46,4 mio. kr., mens resultatet før transferaktiviteter og finansielle poster udgør minus 52,0 mio. kr. Dette understreger fortsat vigtigheden af transferaktiviteter som en væsentlig del af AaB’s forretningsmodel.

I 2025 er der realiseret et overskud på transferaktiviteter på 59,1 mio. kr., hvilket er en markant forbedring i forhold til 2024, hvor transferresultatet udgjorde et underskud på 4,8 mio. kr. Det positive transferresultat har medført, at resultatet af primær drift er forbedret til et overskud på 7,0 mio. kr. mod et underskud på 43,5 mio. kr. i 2024.

Finansielle poster påvirker resultatet negativt med netto minus 1,0 mio. kr., hvorefter årets resultat udgør 6,0 mio. kr.

Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen.

Balancen

Balancesummen udgør 122,1 mio. kr. pr. 31. december 2025, hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr. i forhold til 31. december 2024.

Immaterielle aktiver, der består af kontraktrettigheder, udgør 14,4 mio. kr., hvilket er på niveau med året før. Materielle aktiver udgør 28,7 mio. kr., svarende til et fald på 5,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til årets afskrivninger.

Langfristede og kortfristede ”andre tilgodehavender” udgør i alt 32,1 mio. kr. mod 7,4 mio. kr. sidste år. Den væsentlige stigning vedrører tilgodehavende transfersummer fra salg af Mathias Jørgensen, Sebastian Otoa, Kasper Jørgensen.

De likvide beholdninger udgør 40,5 mio. kr. pr. 31. december 2025 mod 51,7 mio. kr. året før.

Egenkapitalen udgør 62,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,0 mio. kr. sammenlignet med 2024, hvilket afspejler årets positive resultat. De samlede forpligtelser er reduceret fra 61,1 mio. kr. til 59,4 mio. kr., herunder et fald i langfristede forpligtelser som følge af afdrag på ansvarlig lånekapital og leasingforpligtelser.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter balancedagen sket salg af kontraktrettighederne for spilleren Mads Bomholt jf. børsmeddelelserne nr. 2026/03 og 2026/04 i januar 2026. Derudover er der sket et salg af Oliver Ross 2. februar 2026.

I forlængelse af børsmeddelelse 2025/24 udsendt 4. november 2025 og efterfølgende grundige drøftelser med hovedaktionæren og aktionærer med ansvarlige lån er der opnået enighed om en plan for en samlet kapitaludvidelse på 23,9 mio. DKK.

Dette vil ske dels gennem udnyttelse af hovedaktionærens eksisterende Warrant II med 14,1 mio. DKK samt indstilling til generalforsamlingen om bemyndigelse om omlægning af eksisterende ansvarlige lån til aktiekapital for ca. 9,8 mio. DKK til samme kurs, 44,26 kr. pr. aktie, som Warrant II.

Forventninger til 2026

AaB arbejder videre med at udvikle klubbens sportslige sektor, hvor også AaB Akademiet vil være et kerneområde. Det langsigtede mål er at skabe et 3F Superligahold, der permanent er en del af toppen af dansk fodbold. Denne målsætning bygger på at udvikle lokale talenter fra AaB Akademiet til toppen af dansk og international fodbold. Desuden bygger målsætningen på en fortsat generel udvikling af den sportslige sektor, hvor der i 2025 fortsat er arbejdet med transformationsproces for teamet generelt set.

Disse forhold, sammenholdt med allerede realiserede transferindtægter, ligger til grund for forventningen om et resultat for 2026 i niveauet minus 30 til minus 50 mio. kr. baseret på en forventning om at spille i toppen af Betinia Ligaen samt transferindtægter i 2026 på i alt netto 30 mio. kr.

Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jesper B. Thing

Bestyrelsesformand

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør

