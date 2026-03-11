Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

 | Source: Kvika banki hf. Kvika banki hf.

Í viku 10 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 11.800.000 eigin hluti að kaupverði 219.795.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
2.3.202611:15:45 1.000.000    18,8 18.800.000    
2.3.202613:50:32 1.700.000    18,8 31.960.000    
3.3.202610:15:25 1.700.000    18,55 31.535.000    
3.3.202614:34:54 1.000.000    18,35 18.350.000    
4.3.202612:12:52 1.000.000    18,575 18.575.000    
5.3.202614:23:02 2.000.000    18,6 37.200.000    
5.3.202614:47:45 700.000    18,6 13.020.000    
6.3.202614:52:12 2.700.000    18,65 50.355.000    
Samtals 11.800.000 219.795.000

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. febrúar 2026 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025.

Kvika hefur nú keypt samtals 23.200.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,501% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 435.055.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 297.567.380 hlutir eða sem nemur 6,426% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000.

Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 20. febrúar 2026 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði eða hámarks fjölda hluta verði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


GlobeNewswire

Recommended Reading