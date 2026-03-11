Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 10 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 11.800.000 eigin hluti að kaupverði 219.795.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|2.3.2026
|11:15:45
|1.000.000
|18,8
|18.800.000
|2.3.2026
|13:50:32
|1.700.000
|18,8
|31.960.000
|3.3.2026
|10:15:25
|1.700.000
|18,55
|31.535.000
|3.3.2026
|14:34:54
|1.000.000
|18,35
|18.350.000
|4.3.2026
|12:12:52
|1.000.000
|18,575
|18.575.000
|5.3.2026
|14:23:02
|2.000.000
|18,6
|37.200.000
|5.3.2026
|14:47:45
|700.000
|18,6
|13.020.000
|6.3.2026
|14:52:12
|2.700.000
|18,65
|50.355.000
|Samtals
|11.800.000
|219.795.000
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. febrúar 2026 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025.
Kvika hefur nú keypt samtals 23.200.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,501% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 435.055.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 297.567.380 hlutir eða sem nemur 6,426% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 20. febrúar 2026 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði eða hámarks fjölda hluta verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is