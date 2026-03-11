Iværksættelse af tilbagekøb af egne aktier i Gabriel Holding A/S

Bestyrelsen i Gabriel Holding A/S har d.d. besluttet at tilbagekøbe egne aktier på baggrund af bemyndigelsen givet på den ordinære generalforsamling den 11. december 2025. Bemyndigelsen er gældende i 5 år og op til 20% af aktiekapitalen.

Gabriel Holding A/S besidder ved opstart af aktietilbagekøbsprogrammet ingen egne aktier. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at sikre en passende beholdning af egne aktier, som kan anvendes i forbindelse med opkøb og/eller som grundlag for aktieaflønningsprogrammer for nøglepersoner i selskabet. Aktier, der ikke anvendes hertil, forventes annulleret, følgelig en nedsættelse af selskabskapitalen i henhold til Selskabslovens bestemmelser.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 16. marts 2026 til og med den 16. marts 2027.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres uden anvendelse af Safe Harbour-reglerne i artikel 5 i markedsmisbrugsforordningen, bl.a. henset til den aktuelle begrænsede likviditet i selskabets aktie. Tilbagekøbet foretages til markedspris samt i henhold til generalforsamlingsbemyndigelsen og inden for rammerne af markedsmisbrugsforordningens regler.

For at sikre at handlerne foregår på armslængdevilkår har bestyrelsen indgået aftale med Danske Bank A/S om, at Danske Bank A/S (lead manager) står for alle handler under aktietilbagekøbsprogrammet. Danske Bank A/S har endvidere fået et diskretionært mandat til at undersøge samt potentielt erhverve aktier fra større aktionærer (block trades).

I henhold til denne aftale vil Danske Bank A/S træffe sine handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra Gabriel Holding A/S samt inden for følgende rammer:

Der kan maksimalt tilbagekøbes op til 94.500 aktier, svarende til 5 % af aktiekapitalen.

Det maksimale vederlag, som Gabriel Holding A/S må betale for aktier opkøbt under programmet, er DKK 20,0 mio .

Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af: aktiekursen på den senest gennemførte uafhængige handel, og aktiekursen på den højeste foreliggende uafhængige købsordre på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for tilbagekøbet.







Gabriel Holding A/S kan til enhver tid suspendere eller afslutte aktietilbagekøbsprogrammet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Gabriel Holding A/S vil hver den første i måneden offentliggøre en selskabsmeddelelse med en status på tilbagekøbsprogrammet i form af antallet af tilbagekøbte aktier.

