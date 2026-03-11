Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.3.2026

Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 11 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30 
     
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä11.3.2026   
PörssikauppaOsto   
OsakelajiLASTIK   
Osakemäärä12 000osaketta  
Keskihinta/ osake             7,6953EUR  
Kokonaishinta92 343,60EUR  
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.3.2026  
tehtyjen kauppojen jälkeen: 65 712 kpl.   
     
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)  
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun   
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.   
     
     
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta   
     
Nordea Pankki Oyj    
     
Sami HuttunenIlari Isomäki   
     
Lisätietoja:    
Hilppa Rautpalo    
Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ   
puh. +358 10 636 2810    
     
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut
vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa
kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja
ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on
vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien
käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä
Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.  
     
www.lt.fi    


Liite


Attachments

LASTIK 11.3 trades
