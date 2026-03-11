Sword Group : 2025 : Une dynamique de croissance durable

Confirmation des Performances Annuelles 2025

Chiffre d’Affaires Consolidé : 357,7 M€

Croissance Organique (1) : +12,3 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et taux de change constants

PRINCIPAUX CHIFFRES

Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est de 357,7 M€ avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,0 % soit 42,9 M€.

Ces résultats s’accompagnent d’un backlog important, 21,7 mois sur la base des objectifs 2026.

COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2025

Année | Chiffres non audités M€ 2025 2024 Chiffre d’affaires 357,7 323,0 EBITDA 42,9 38,8 Marge d’EBITDA 12,0 % 12,0 %

À périmètre et à taux de change constants, la croissance organique est de +12,3%.

PERSPECTIVES

Pour 2026, nous visons une croissance organique ambitieuse de 12 %.

Suite à la cession de Tipik, nous concentrerons nos efforts sur de nouvelles opérations de croissance externe afin de maintenir notre dynamique de développement.

Ces orientations seront présentées en détail lors de notre réunion annuelle.

AGENDA

La réunion annuelle de présentation des résultats 2025 et de la trajectoire 2026 se tiendra demain le 12 mars à Paris. Les inscriptions sont toujours ouvertes.

Ce rendez-vous constituera un moment clé pour Sword Group avec la présentation de notre BP 2028, une feuille de route tournée vers l’innovation et largement portée par l’IA.

Au programme | Sword Group accélère sa transformation et présentera :

De nouveaux modèles d’efficacité,

De nouveaux leviers de croissance,

De nouvelles opportunités de création de valeur.

Nous dévoilerons comment l’IA devient un pilier essentiel de notre stratégie, et comment elle ouvre de nouvelles perspectives pour le Groupe.

Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Ce communiqué utilise certains indicateurs alternatifs de performance (IAP) suivis par le Groupe, notamment l’EBITDA, la marge d’EBITDA et la croissance organique à périmètre et

taux de change constants.

Ces indicateurs ne constituent pas des mesures définies par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables à celles utilisées par d’autres sociétés.

Conformément aux Orientations de l’ESMA relatives aux indicateurs alternatifs de performance (ESMA/2015/1415), la définition, le mode de calcul et le rapprochement avec les

états financiers consolidés de ces indicateurs sont présentés en annexe au présent communiqué.

Dividende

Dividende proposé à l’Assemblée Générale Annuelle : 2 € par action



Agenda

23/04/26 : Publication du chiffre d’affaires du 1er Trimestre 2026

28/04/26 : Assemblée Générale 2025



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.







