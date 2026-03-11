Sogeclair: résultats annuels 2025

RESULTATS ANNUELS 2025

Chiffre d’affaires consolidé : 160,3 M€, +2,1% (ATCC)(1) : +3,0%)

EBITDA(2) = 18,7 M€, +13,0%

Résultat Net = 6,8 M€, +11,8%

Dividende = 1,0 € par action, +4,2%

Blagnac, France, le 11 mars 2026, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

Le Conseil d’Administration réuni le 10 mars 2026 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

L’ensemble des soldes intermédiaires de gestion s’améliorent, avec un EBITDA à 11,7% du CA qui augmente à 18,7M€, un résultat opérationnel à 6,4% du CA en nette amélioration à 10,2M€ et un résultat net à 4,3% du chiffre d’affaires en croissance à 6,8M€.

en M€ 2025 2024 Variation

2025 / 2024 Chiffre d’affaires 160,3 157,0 +3,3M€ EBITDA (1) 18,7 16,6 +2,1M€ En % du CA 11,7% 10,5% Résultat opérationnel 10,2 7,1 +3,1M€ En % du CA 6,4% 4,5% Résultat Net 6,8 6,1 +0,7M€ Dont part du groupe 5,7 4,4 +1,3M€

(1) A Taux de Change Constant

(2) Résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

Les arrivées d’un nouveau Président (Alexandre Robardey) et d’un nouveau Directeur Général (Philippe Brel) en janvier 2025. Tout en assurant une continuité, l’accent a été mis sur la rentabilité.

Le recrutement d’un VP pour la BL Rail (fin septembre) et le développement commercial des activités.

La structuration du Groupe avec le recrutement d’un responsable achats et d’un responsable diversification pour les activités d’ingénierie.

Le Groupe a poursuivi ses investissements sur ses activités industrielles avec notamment l’augmentation des capacités de production de l’usine thermoplastique composite et le lancement d’une usine de fabrication additive.

Tout en accélérant ses efforts de digitalisation, le Groupe a travaillé à maintenir un haut niveau de cybersécurité.





Par Zone Géographique des filiales

La performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

en M€ (évolution 25/24 en %)



Europe Afrique Amérique Asie

Pacifique Holding Chiffre d’affaires 120,6 (+8,6%) 36,0 (-11,9%) 3,7 (-27,4%) 0,0 EBITDA 12,9 (+40,0%) 2,9 (-47,6%) -0,1 (-92,6%) 3,0 Résultat opérationnel 7,8 (+66,4%) 2,4 (-39,3%) -0,7 (-64,0%) 0,7

Les écarts sont dus aux arrondis.

La zone Europe / Afrique (75,2% du CA) a été marquée par une forte croissance de son activité (+8,6%) sur l’ensemble des BU mais également par une nette amélioration de sa rentabilité (+40,0%). L’année est marquée par la mise en place de plans stratégiques sur les activités automobiles et ferroviaires.

La zone Amérique (22,4% du CA) a vu sa rentabilité réduite liée notamment une dégradation de l’effet devise (-1,3M€ sur l’exercice) ainsi qu’à un effet de base défavorable pour l’intérieur cabine et des investissements en R&D sur la partie industrielle.

La zone Asie-Pacifique (2,3% du CA) a entamé son redressement marqué par une réduction significative des pertes. La baisse du CA s’explique par une volonté de recentrer les activités sur de l’intra-groupe.

Par Business Unit

en M€ (évolution 25/24 en %) Engineering Solutions Holding Chiffre d’affaires 82,1 (+7,5%) 78,2 (-3,0%) 0,0 EBITDA 10,3 (+88,0%) 5,4 (-34,4%) 3,0 Résultat opérationnel 9,2 (+108,8%) 0,4 (-84,5%) 0,7

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

Les efforts de digitalisation se sont concentrés sur l’amélioration de la performance de l’ensemble du Groupe et constitueront un élément différenciateur à l’avenir.

BU Engineering, une expertise qui tire la rentabilité du Groupe

La BU Engineering a su s’appuyer sur ses expertises afin d’accroitre ses parts de marché.

L’Aviation d’Affaires, en particulier en Amérique du Nord, a performé en 2025.

Le secteur Défense a connu une belle croissance grâce au soutien des avions en service et en production ainsi qu’une diversification auprès de nouveaux clients.

De son côté, l’Aviation Commerciale est revenue à l’équilibre grâce notamment à un meilleur support des sociétés off-shore et à une meilleure diversification auprès de nouveaux clients.

BU Solutions, une année d’investissements malgré un contexte géopolitique et économique incertain

La BU Solutions a vu son chiffre d’affaires légèrement diminuer en raison du contexte géopolitique et a connu une baisse de sa rentabilité liée notamment à l’évolution des devises.

En 2025, les investissements réalisés sur la partie équipements (le développement d’une usine de fabrication additive métallique, l’amélioration industrielle de l’activité thermoplastique composite, la R&D pour la partie Aircraft Interior) ainsi que les évolutions des devises ont pesé sur la rentabilité des activités mais devraient permettre de porter leurs fruits en 2026 à taux de change constant.

Les activités de simulation réduisent les pertes. Le plan de réduction des coûts a commencé à produire ses effets. Le développement commercial a été pénalisé par le décalage des commandes publiques mais la reconstitution du carnet devrait permettre une meilleure absorption des coûts à l’avenir. Les efforts se poursuivront en 2026 afin de retrouver la profitabilité.

STRUCTURE FINANCIERE

Un GEARING en forte amélioration

Avec des Fonds Propres à 67,0M€, la structure financière est très solide.

L’endettement s’établit à -4,7M€ hors IFRS 16 (en réduction de 8,0M€ vs 2024) soit un gearing négatif de 6,96%.

Cette amélioration provient principalement :

Du remboursement de la dette à hauteur de 6,4M€ dont les PGE (0,7M€ restant au 31/12/2025),

De la diminution du BFR à 69 jours de chiffre d’affaires (en baisse de 3,7M€)

De la diminution des stocks (-2,4M€ sur l’exercice).





La trésorerie disponible est de 23,2 M€, en amélioration de 3,6M€.

Pour rappel, le Groupe ne mobilise pas le poste client (36,2M€ fin 2025).

Ces données permettent au Groupe de disposer de capacité d’investissement significatives pour l’avenir.

PROPOSITION DE DIVIDENDE : 1,0 €

Le conseil d’administration du 10 mars 2026 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 12 mai 2026, un dividende de 1,0€ par action en progression de 4,2%.

PERSPECTIVES

Après une année 2025 focalisée sur l’état des lieux et l’amélioration de l’existant, la nouvelle équipe de Direction actualisera son plan stratégique d’ici la présentation des résultats semestriels.

Les investissements réalisés au cours de l’année 2025 sur la BU Solutions permettent d’envisager une amélioration de la performance opérationnelle sur l’année 2026.

Le Groupe reste cependant vigilant au regard du contexte économique et géopolitique.

L’usine de fabrication additive métallique sur le site industriel de Toulouse sera inaugurée à la fin du S1 2026.

Le Groupe Sogeclair va, au cours des prochaines années, poursuivre ses investissements sur le plan de digitalisation et d’automatisation de ses processus. En parallèle, le Groupe va travailler à maintenir les plus hauts standards en termes de cybersécurité et s’est engagé dans une démarche de certification ISO 27001.

À travers la SOGECLAIR Academy dotée d’une base de formation continuellement enrichie, le Groupe, labellisé Happy Trainee, affirme sa volonté d’attirer, de développer et de fidéliser durablement les talents qui font sa performance.

SOGECLAIR s’est engagé depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.) qui implique l’ensemble des équipes. A noter en 2025 la création d’un comité dédié au sein du Conseil d’Administration et la structuration de la gouvernance.

Pour mieux maîtriser ses émissions, le Groupe a dorénavant décidé d’internaliser et de réaliser son bilan carbone sur l’ensemble du Groupe. Il englobera la totalité du CA et sera publié dans le prochain Rapport Extra-Financier en avril 2026.

PROCHAIN COMMUNIQUE : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026, le 29 avril 2026 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +33(0)6 75 95 12 20

