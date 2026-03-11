Crédit Agricole Brie Picardie : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site internet https://ca-briepicardie.com/ dans la rubrique "Finances".

Ce Rapport Financier Annuel contient :

  • La présentation de la Caisse Régionale Brie Picardie
  • L’Etat de Durabilité - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
  • L’examen de la situation financière et du résultat 2025
  • Les facteurs de risques et informations prudentielles
  • Les comptes consolidés dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2025
  • Les états financiers individuels dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31/12/2025
  • Le rapport des commissaires aux comptes sur l’Etat de durabilité
  • Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
  • Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation de certificats coopératifs d’investissement achetés
  • Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée générale du 27 mars 2026
  • L’attestation du responsable de l’information financière

