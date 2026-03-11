Crédit Agricole Brie Picardie : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site internet https://ca-briepicardie.com/ dans la rubrique "Finances".

Ce Rapport Financier Annuel contient :

La présentation de la Caisse Régionale Brie Picardie

L’Etat de Durabilité - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise

L’examen de la situation financière et du résultat 2025

Les facteurs de risques et informations prudentielles

Les comptes consolidés dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2025

Les états financiers individuels dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31/12/2025

Le rapport des commissaires aux comptes sur l’Etat de durabilité

Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation de certificats coopératifs d’investissement achetés

Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée générale du 27 mars 2026

L’attestation du responsable de l’information financière

Pièce jointe