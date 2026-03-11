GUERBET : Evolution du Conseil d’Administration de Guerbet.

Evolution du Conseil d’Administration de Guerbet

Villepinte, le 11 mars 2026 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce la nomination ce jour lors du Conseil d’Administration, de Monsieur Antoine FADY en qualité de censeur avec effet immédiat.

La nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité d’administrateur sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale. À la suite de cette Assemblée Générale, il sera proposé au Conseil d’Administration de Guerbet la nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Hugues Lecat, qui a souhaité quitter ses fonctions pour raisons personnelles.

Les membres du Conseil d’administration déclarent :

« Nous nous réjouissons que Monsieur Antoine Fady rejoigne le Groupe Guerbet en tant que censeur avec pour objectif, sous réserve de l’approbation par l'Assemblée Générale, de devenir administrateur puis Président de la société. Son expérience à la direction de grandes entreprises industrielles, sa compréhension des enjeux de gouvernance et sa vision stratégique, seront des atouts précieux pour accompagner le Groupe vers une transformation réussie et de nouveaux succès. Nous remercions sincèrement Monsieur Hugues Lecat pour son engagement sans faille à nos côtés durant ces deux dernières années. »

Antoine Fady déclare :

« Je suis très heureux d’intégrer le Conseil d’Administration de Guerbet avec la perspective, sous réserve de l’accord de ses actionnaires, d’en prendre la Présidence et je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance. En cette année où Guerbet célèbre un anniversaire hautement symbolique, ses 100 ans, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer au développement du Groupe, et de collaborer étroitement aux côtés de Karim Boussebaa dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies qui renforceront notre position sur le marché et favoriseront une croissance durable à long terme. »

Biographie

Ingénieur de formation, diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Monsieur Antoine Fady dispose d’une solide expérience de dirigeant international dans les industries de spécialités et de transformation. Il a exercé pendant plus de dix ans les fonctions de Directeur général du groupe Flint Group, acteur mondial des matériaux et solutions d’impression, qu’il a conduit à travers des phases majeures de transformation stratégique, de restructuration et de création de valeur.

Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d’ICI puis d’Akzo Nobel, notamment dans les activités peintures et coatings en Europe.

Monsieur Antoine Fady dispose également d’une expérience reconnue de gouvernance en tant qu’administrateur non exécutif et président de conseil, notamment chez Roquette (mandat d’administrateur en cours) et XSYS (Président du Conseil d’administration de 2021 à 2024).

Son parcours se caractérise par une forte expertise des environnements industriels complexes et réglementés, une pratique approfondie de la gouvernance d’entreprise et une expérience internationale étendue.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

23 avril 2026 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 746 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10,3 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

