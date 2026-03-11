GUERBET : Résultats annuels 2025.

Résultats annuels 2025

Chiffre d'affaires : 786,4 M€, soit un repli de 3,5% à TCC 1 et périmètre comparable 2 , dû essentiellement à la baisse de l'activité en France

: 786,4 M€, soit un repli de 3,5% à TCC et périmètre comparable , dû essentiellement à la baisse de l’activité en France Rentabilité : la marge d’EBITDA retraité 3 ressort à 12,0% (dans le haut de la fourchette ajustée communiquée en décembre)

Résultat net : il s'établit à -112,7 M€ incluant une dépréciation exceptionnelle de 86 M€ constatée à l'issue des tests de dépréciation

Free Cash-Flow : en territoire positif à hauteur de 19,2 M€

Endettement : ratio d'endettement financier net /EBITDA de 4,0x inférieur au plafond de 4,8x fixé dans la dérogation (« waiver ») obtenue des prêteurs en décembre 2025





2026

Impact négatif significatif attendu de la situation à Raleigh sur le chiffre d’affaires, la rentabilité, la génération de cash ainsi que sur l’endettement du Groupe entrainant un risque probable de bris de covenant au 30 juin

Absence de dividende au titre de l’exercice 2025

Poursuite du plan de transformation et du focus stratégique visant à améliorer durablement la dynamique commerciale et la compétitivité du Groupe





Villepinte, le 11 mars 2026, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2025.

Le chiffre d’affaires annuel s’est établi à 786,4 millions d’euros (M€), en baisse de 6,5%. Hors effet devises (-22,8 M€), lié principalement à la dépréciation du dollar américain, du réal brésilien et du won sud-coréen, la baisse est ramenée à 3,8% à taux de change constant (TCC)1. A TCC et périmètre comparable2, le chiffre d’affaires de Guerbet ressort en recul de 3,5% en 2025.

Ce repli s’explique essentiellement par deux éléments : d’une part, la contraction de l’activité en France, sans laquelle les ventes du groupe auraient été stables en 2025 ; d’autre part, la perte de chiffre d’affaires au quatrième trimestre liée à la situation sur le site de Raleigh (Caroline du Nord).

En EMEA, les ventes annuelles sont en repli de 2,5% à TCC et périmètre comparable. La région enregistre toutefois une croissance de 7,6% sur l’exercice hors France. Dans l’Hexagone, l’adaptation complète des chaînes de fabrication au nouveau mix issu de la réforme de l’approvisionnement (gros flacons versus mono-doses) a permis un retour de la croissance au quatrième trimestre 2025.

En Amériques, le chiffre d’affaires annuel s’inscrit en baisse de 3,8% à TCC et périmètre comparable. Ce repli, concentré sur le quatrième trimestre 2025, résulte du décalage de libération de lots produits à Raleigh, dans le cadre du plan de remise en conformité mené suite aux recommandations de la Food and Drug Administration (FDA).

En Asie, le chiffre d’affaires de l’exercice est en retrait de 4,8% à TCC et périmètre comparable, en lien notamment avec la perte d’un appel d’offre important au Vietnam.

Par activité, le chiffre d’affaires annuel en Imagerie Diagnostique est en repli de 5,3% à TCC et périmètre constant, résultant :

Au sein du pôle IRM (-1,9%), d’une évolution positive de la franchise Dotarem ® / Elucirem TM sur les neufs premiers mois, suivie d’une baisse au quatrième trimestre liée à la situation à Raleigh.

(-1,9%), d’une évolution positive de la franchise Dotarem / Elucirem sur les neufs premiers mois, suivie d’une baisse au quatrième trimestre liée à la situation à Raleigh. En Rayons X (-7,2%), de la baisse des volumes sur Xenetix® et Optiray®, principalement en France.

En Radiologie Interventionnelle, le chiffre d’affaires a progressé de 9,7% à TCC et périmètre comparable en 2025, toujours porté par une solide dynamique des volumes et des prix sur le Lipiodol®, en particulier en embolisation vasculaire.

En millions d’euros



Comptes consolidés (normes IFRS) 2024



Publié 2025



Publié Chiffre d’affaires 841,1 786,4 EBITDA 119,4 82,3 % du chiffre d’affaires 14,2% 10,5% Coûts exceptionnels de réorganisation (6,0) (12,2) EBITDA retraité 125,4 94,5 % du chiffre d’affaires 14,9% 12,0% Résultat opérationnel 49,6 (88,2) Résultat net 13,5 (112,7) Endettement financier net 344,9 325,7

Un résultat net intégrant une importante dépréciation exceptionnelle, sans impact sur la trésorerie

En 2025, le Groupe a dégagé un taux de marge d’EBITDA représentant 10,5% du chiffre d’affaires. Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes qui se sont élevés à 12,2 M€ (contre 6,0 M€ en 2024), le taux de marge retraité ressort à 12,0%, dans le haut de la fourchette ajustée communiqué le 2 décembre dernier (entre 10,5% et 12%), contre 14,9% en 2024.

Le recul de la rentabilité s’explique par la baisse de l’activité et les pressions sur les prix, en particulier aux Etats-Unis où les marges ont été pénalisées par l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients. Dans le même temps, le Groupe a maintenu une bonne discipline de coûts, avec une diminution des charges de personnel (-7,2%) et des dépenses externes (-6,5%).

Le résultat opérationnel ressort à -88,2 M€ sur l’exercice, après comptabilisation de 170,4 M€ de dotations aux amortissements et provisions. Il inclut notamment une dépréciation exceptionnelle de 86 M€ en relation avec la situation actuelle rencontrée sur le site de Raleigh constatée à l’issue des tests de dépréciation réalisés sur l’exercice, ainsi qu’une provision de 10 M€ relative aux destructions à venir de certains stocks du site de Raleigh. Ces deux éléments, purement comptables, sont sans incidence sur la génération de trésorerie du Groupe.

Après prise en compte des frais financiers en repli (-12,8%), à 19,4 M€, ainsi que des pertes de changes (2,0 M€) et de l’impôt (3,1 M€), le résultat net du Groupe s’établit à -112,7 M€, contre un bénéfice de 13,5 M€ en 2024. Au bilan, les capitaux propres s’établissent à 267 M€ au 31 décembre 2025, contre 394 M€ un an plus tôt.

Free Cash-Flow et endettement

Le Free Cash-Flow (FCF) ressort positif sur l’exercice, à +19,2 M€ (contre -9,1 M€ en 2024), porté par une amélioration significative du besoin en fonds de roulement (BFR), notamment grâce à l’optimisation du délai moyen de paiement clients (DSO).

L’endettement financier net ressort à 325,7 M€ (vs. 344,9 M€ en 2024), soit un levier financier4 (endettement financier net/EBITDA) de 4,0x (contre 2,9x en 2024), inférieur au plafond de 4,8x fixé en décembre 2025 dans le cadre de la dérogation (waiver) obtenue par le Groupe au titre de son covenant auprès de ses prêteurs.

En millions d’euros



Comptes consolidés (normes IFRS) 2024



Publié 2025



Publié Echéance à moins de 1 an 44,5 49,1 Échéances à plus de 1 an et inférieures à 5 ans 244,8 336,5 Échéances à plus de 5 ans 105,8 55,6 Endettement financier brut 395,1 441,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 50,2 115,5 Endettement financier net 344,9 325,7

Afin de soutenir le développement à long terme du groupe Guerbet, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 22 mai 2026 de ne pas procéder à la distribution de dividendes aux actionnaires au titre de l’exercice 2025.

Point d’avancement de la situation sur le site Raleigh et impact négatif significatif attendu en 2026 sur le chiffre d’affaires, la rentabilité, la génération de cash ainsi que sur l’endettement du Groupe

Sur le site industriel de Raleigh, le plan de remise en conformité engagé au quatrième trimestre 2025 se poursuit avec une nouvelle équipe de management en place et l’appui d’experts externes. Les actions correctives engagées, incluant la modernisation des équipements et des procédés, visent à répondre dans les meilleurs délais aux demandes de la FDA, et ainsi permettre le retour à un taux de libération normatif des lots produits par cette usine. A date, le rythme de libération des lots a progressé par rapport au quatrième trimestre 2025 et continuera à progresser tout au long de l’exercice 2026.

Le site de Raleigh envisage d’être prêt à la fin de l’exercice 2026 pour une nouvelle inspection de la FDA.

Le retour à un niveau normatif de libération sur le site de Raleigh est attendu à la fin de l’année 2026, permettant à Guerbet sur l’ensemble de l’exercice 2027 d’opérer dans les conditions habituelles.

Sur le plan financier, le Groupe anticipe un impact négatif significatif de la situation à Raleigh en 2026 :

Sur l’activité, principalement en Amérique du Nord et en Amérique latine ;

Sur la rentabilité, en raison des dépenses liées au plan de remise en conformité, de la hausse des coûts unitaires induite par un niveau de production plus faible, ainsi que de coûts de destruction de stocks ;

Sur la génération de trésorerie, avec un Free Cash-Flow attendu négatif sur l’exercice et un endettement financier net anticipé en augmentation.





Guerbet attire l’attention sur le risque probable de non-respect du ratio d’endettement financier net sur EBITDA de x3,5 testé au 30 juin 2026 aux termes du contrat de crédit syndiqué d'un montant de 350 millions d’euros et des contrats d’émission des obligations EuroPP de 50 millions d’euros et Relance de 50 millions d’euros. Si ce non-respect se matérialisait, il ouvrirait, sous réserve de l’atteinte de certaines majorités, aux prêteurs le droit de prononcer l'exigibilité anticipée de la dette qui les concerne à compter du second semestre 2026.

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes consolidés du Groupe ce jour en application du principe de continuité d’exploitation. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport d’audit des commissaires aux comptes, qui fera mention d’une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation en raison du risque probable de non-respect du ratio d’endettement évoqué précédemment, est en cours d’émission.

Le principe de continuité repose ainsi sur l’hypothèse d’obtention d’un waiver des prêteurs. Si cette hypothèse n’était pas remplie, le principe de continuité retenu pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2025 pourrait ne pas être approprié.

Guerbet est confiant dans sa capacité à trouver une solution satisfaisante dans un calendrier compatible avec ses engagements contractuels.

Poursuite du plan de transformation et priorités stratégiques

Les équipes de Guerbet demeurent pleinement mobilisées dans la mise en œuvre du plan de transformation engagé à l’automne 2025, destiné à renforcer la dynamique commerciale et à restaurer durablement la rentabilité du Groupe. Ce plan s’articule autour de trois priorités stratégiques :

Renforcer l’efficacité opérationnelle en Imagerie Diagnostique , en améliorant la compétitivité de l’activité Rayons X - notamment par la rationalisation du portefeuille de références, la promotion du multi-usage (gros flacons) et l’optimisation des procédés industriels - tout en poursuivant les gains de parts de marché en IRM grâce à la franchise Dotarem® / Elucirem™, avec une montée en puissance pour ce dernier adossée à l’expansion géographique et de nouvelles indications.

, en améliorant la compétitivité de l’activité Rayons X - notamment par la rationalisation du portefeuille de références, la promotion du multi-usage (gros flacons) et l’optimisation des procédés industriels - tout en poursuivant les gains de parts de marché en IRM grâce à la franchise Dotarem® / Elucirem™, avec une montée en puissance pour ce dernier adossée à l’expansion géographique et de nouvelles indications. Soutenir la forte dynamique en Radiologie Interventionnelle (croissance annuelle moyenne de +16,1 % depuis 2012), en capitalisant sur le positionnement de Lipiodol® comme traitement de référence du HCC (cancer du foie), sur son essor en embolisation vasculaire, ainsi que sur le potentiel du Lipiojoint dans la prise en charge de l’arthrose ;

(croissance annuelle moyenne de +16,1 % depuis 2012), en capitalisant sur le positionnement de Lipiodol® comme traitement de référence du HCC (cancer du foie), sur son essor en embolisation vasculaire, ainsi que sur le potentiel du Lipiojoint dans la prise en charge de l’arthrose ; Améliorer la productivité et la génération de trésorerie, avec un double focus : la réduction des coûts fixes via la mise en place, sur l’ensemble du périmètre géographique du Groupe, d’un plan de transformation profonde des fonctions supports, de l’amélioration de l’efficacité commerciale et industrielle et du renforcement de la structure financière via la génération de cash, fondé sur une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement (maîtrise des délais de paiement, optimisation des stocks) et d’un contrôle strict des achats. Le plein effet de ce plan de transformation est attendu sur l’exercice 2027. La mise en œuvre de ces mesures sur le périmètre français sera soumise à la consultation des instances représentatives du personnel pour les projets relevant de leurs prérogatives.





Dans ce contexte, le Groupe communiquera ses objectifs 2026 au plus tard lors de la présentation du chiffre d’affaires du premier semestre, le 23 juillet 2026.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

23 avril 2026 après Bourse

Glossaire

EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions pour risques.

EBITDA retraité : L’EBITDA retraité est défini comme l’EBITDA duquel sont déduits les coûts exceptionnels dans le cadre de réorganisations opérationnelles.

Endettement financier net : L’endettement financier net est défini comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.

Free Cash-Flow (FCF) : Le Free Cash-flow est défini comme la variation de l’endettement financier net d’un exercice sur l’autre.

Périmètre comparable : Le périmètre comparable se défini comme le périmètre hors prise en compte des activités urologie et Accurate, cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

Taux de change constant : Le taux de change constant élimine l’impact des taux de change en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 746 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10% de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.25-0220 le 3 avril 2025, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com)

1 À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des activités urologie et Accurate (y compris les ventes réalisées en 2025 des stocks de composants et produits finis), cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

4 Ce covenant s’applique à la dette bancaire et la dette obligataire négociées en 2023.

