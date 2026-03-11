Rexel : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 COMPRENANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

___________________________________________________________________________________________

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

COMPRENANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

_______________________________________________________________________________________

Le Document d’enregistrement universel 2025 de Rexel comprenant le rapport financier annuel relatif à l’exercice 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 mars 2026.

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment :

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise (y compris la politique de rémunération des mandataires sociaux) ;

le descriptif du programme de rachat d’actions propres ;

le rapport de gestion incluant les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur ces informations ainsi que le plan de vigilance ; et

les rapports de commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Le Document d’enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de Rexel (www.rexel.com) dans la rubrique « Investisseurs – Information réglementée » et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais au siège social de Rexel, 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris, France.

A PROPOS DU GROUPE REXEL

_______________________________________________________________________________________

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Pour plus d’information : www.rexel.com

