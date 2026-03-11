GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : +3,5 % - Bonne dynamique sur l’ensemble des activités - AG du 25/03/26 - Proposition de distribution d’un dividende en hausse à 1,25 €/action (contre 0,32 € en N-1)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : +3,5 %

Bonne dynamique sur l’ensemble des activités

Assemblée Générale du 25 mars 2026

Proposition de distribution d’un dividende en hausse à 1,25 €/action (contre 0,32 € en N-1)

Paris, le 11 mars 2026, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2026 (novembre 2025 à janvier 2026).

Un premier trimestre dynamique dans tous les métiers et toutes les géographies

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 189,0 M€ au 1er trimestre 2026 contre 182,9 M€ un an plus tôt, en hausse de +3,4 %.

En France, le PBJ au 1er trimestre 2026 progresse de + 2,2 % à 166,4 M€ contre 162,8 M€ un an plus tôt, porté par toutes les formes de jeux : +0,5 % pour les machines à sous, +3,1 % pour les jeux de table non électroniques et +11,8 % pour les formes électroniques de jeux.

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +12,3 % par rapport au 1er trimestre 2025, à 22,6 M€, contre 20,1 M€ en N-1. Le PBJ des jeux online suisses continue sa progression et s’établit à 8,1 M€, soit +23,6 % vs T1 2025.

À périmètre constant, sans l’acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette intervenue le 28 février 2025 et l’ouverture du casino de Cotonou au Bénin le 28 janvier 2025, le PBJ croit de +1,1 % à 185,0 M€ (vs 182,9 M€ au T1 2025).

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +3,2 % à 105,5 M€ au 1er trimestre 2025 (contre 102,2 M€ au T1 2025).

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 enregistre une hausse satisfaisante de +3,5 % sur un an et s’établit à 130,8 M€ contre 126,4 M€ un an plus tôt. Il inclut le chiffre d’affaires des Casinos pour 122,1 M€ (+3,8 %), des Hôtels pour 6,4 M€ (-1,4 %) et 2,3 M€ pour les Autres activités (+1,7 %).

Par ailleurs, la commune de Berck-sur-Mer a pris possession du bâtiment de casino, dans un contexte contentieux de défense patrimoniale, qui se poursuit.

Assemblée Générale et distribution de dividende

Au cours de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025 qui se tiendra le mercredi 25 mars prochain à 10h1, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d’un dividende d’un montant de 12 033 793 € (soit 1,25 € par action). La mise en paiement du dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2026.

Clubs de jeux parisiens

La promulgation de la loi de finances au Journal officiel, le 20 février 2026, permet d’entériner la pérennisation des clubs de jeux parisiens, après une période d’expérimentation débutée en 2018. Les clubs de jeux proposent principalement des jeux de contrepartie et des variantes du poker, et la fin de la phase d’expérimentation pourrait ouvrir la voie à l’autorisation d’exploitation de la roulette. Le Partouche Casino Club, qui sera le plus grand établissement de la capitale, ouvrira ses portes dans le courant du printemps.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : mercredi 25 mars 2026 à 10 h

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mardi 9 juin 2026, après la clôture de la Bourse

ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2026 2025 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 189,0 182,9 +3,4% Prélèvements -83,5 -80,7 +3,5% Produit Net des Jeux (PNJ) 105,5 102,2 +3,2% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 26,0 25,0 +3,8% Programme de fidélisation -0,6 -0,8 -20,8% Chiffre d'affaires total consolidé 130,8 126,4 +3,5%

2- Ventilation du CA par secteur d’activité au 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2026 2025 Variation Casinos 122,1 117,6 +3,8% Hôtels 6,4 6,5 -1,4% Autres 2,3 2,3 +1,7% Chiffre d'affaires total consolidé 130,8 126,4 +3,5%

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Cf communiqué de presse intitulé « Distribution dividende et mise à disposition des documents préparatoires à l’AG », diffusé le 11 février 2026 et disponible sur groupe.partouche.com/Finance.

