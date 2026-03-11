DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

DANONE
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 170 348 620,75 €.
Siège social : 59-61, rue La Fayette, 75 009 Paris.
552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions
prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
|Date
|Nombre d’actions
|Nombre total de droits de vote
28/02/2026
681 394 483
Nombre de droits de vote théoriques (1) : 721 342 940
Nombre de droit de votes exerçables (2) : 680 121 419
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Pièce jointe