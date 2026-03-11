Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc. annonce des changements à la gestion du Portefeuille FDP Actions globales

MONTRÉAL, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc. (« FDP »), le gestionnaire de fonds d’investissement et conseiller en valeurs du Portefeuille FDP Actions globales (le « Fonds »), annonce le retrait de MFS Gestion de Placements Canada Limitée à titre de sous-conseiller en valeurs des actifs du Fonds, et la nomination de Janus Hendersen Investors US LLC (« Janus ») et de Fisher Asset Management, LLC (« Fisher ») à titre de sous-conseillers en valeurs d’une partie des actifs du Fonds.

Les actifs du Fonds sont gérés en partie par Janus et Fisher, à titre de sous-conseillers en valeurs, alors que FDP assure à l’interne la gestion de la balance des actifs du Fonds, à titre de conseiller en valeurs du Fonds.

À propos de Financière des professionnels

Financière des professionnels offre des produits et services en gestion privée, des solutions de planification financière ainsi qu’une gamme complète de fonds communs de placement. Créée en 1978 par des professionnels et pour des professionnels, la Financière s’engage à maintenir ses frais de gestion parmi les plus concurrentiels dans le marché canadien. Elle est affiliée à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, la Corporation de service de la Chambre des notaires, l’Association des architectes en pratique privée du Québec et l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Cette affiliation lui confère une position unique d’impartialité, de représentation des intérêts de ses clients et de performance dans le marché.

Consultez le site Web de Financière des professionnels à l’adresse suivante : www.fprofessionnels.com

Source : Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc.

Renseignements : François Leblanc, CFA

Directeur, Gestion de gestionnaires et optimisation de portefeuilles, Placements

Financière des professionnels

2, Complexe Desjardins

Tour de l’Est, 31e étage, C.P. 1116

Montréal, Québec H5B 1C2

Téléphone : 514 229-4142

Télécopieur : 514 350-5155

fleblanc@fdpgp.ca

Pour plus de détails : www.fprofessionnels.com



