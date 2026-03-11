Síminn hf. - Útgáfa á nýjum skuldabréfaflokki

Síminn hf. lauk í dag sölu á nýjum almennum skuldabréfaflokki SIMINN 29 1, sem gefinn er út undir kr. 9.000.000.000 útgáfuramma félagsins.
Alls bárust 16 tilboð, að nafnvirði kr. 4.440.000.0000, á álagi á bilinu 1,05% - 1,30% á 1M REIBOR. Ákveðið var að taka öllum tilboðum að nafnvirði kr. 4.440.000.000 á álaginu 1,30% á 1M REIBOR.
Í tengslum við útboðið gafst núverandi eigendum skuldabréfaflokksins SIMINN 26 1 kostur á að selja á hreina verðinu 100,10 til að greiða fyrir kaupin. Niðurstaða skiptiútboðsins leiðir til þess að Síminn kaupir alls kr. 1.340.000.000 að nafnvirði í flokknum SIMINN 26 1.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður 18. mars 2026 og í kjölfarið verður sótt um að skuldabréfaflokkurinn verði tekinn til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland
Verðbréfamiðlun Íslandsbanka hf. hafði umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.
Grunnlýsing og viðauki við grunnlýsinguna hafa verið birt í tengslum við útgáfuramma félagsins. Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu skuldabréfaflokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins: https://www.siminn.is/fjarfestar.
Ekki var um almennt útboð að ræða. Útboðið var sömuleiðis undanþegið gerð lýsingar á grundvelli c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, sbr. lög nr. 14/2020 um sama efni.
Nánari upplýsingar veitir: Hjörtur Þór Steindórsson, fjármálastjóri Símans hf., netfang: hjortur.steindorsson@siminn.is.