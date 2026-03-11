CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Ukraine annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir Bank Lviv

Communiqué de presse

Kiev, Montrouge, le 11 mars 2026

Crédit Agricole Ukraine annonce la signature d’un accord

en vue d’acquérir Bank Lviv

Crédit Agricole Ukraine, acteur historique en Ukraine, a signé un accord en vue d’acquérir jusqu’à 100 % du capital de Bank Lviv, banque ukrainienne spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises et dont le siège est basé à Lviv (Ukraine).

Cette acquisition permet à Crédit Agricole Ukraine de développer sa présence à l’ouest de l’Ukraine tout en renforçant son positionnement sur le marché des entreprises et sur le secteur agricole.

L’acquisition de Bank Lviv est en ligne avec la stratégie de soutien à l’économie ukrainienne de Crédit Agricole Ukraine et son ambition d’être un acteur clef dans la reconstruction du pays.

Cette transaction reste soumise aux autorisations préalables usuelles, notamment l’approbation de la Banque nationale d’Ukraine et de l’Autorité de la concurrence ukrainienne. Elle pourrait être réalisée d’ici le milieu de l’année 2026.

Cette transaction est en ligne avec les critères de retour sur investissement de Crédit Agricole S.A. Son impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est négligeable.

A propos de Crédit Agricole Ukraine

Filiale de Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Ukraine est une banque internationale universelle en Ukraine, partenaire stratégique des entreprises agroalimentaires et des clients corporate, ainsi que l'un des leaders du marché du crédit automobile. Avec un siège social à Kiev, 137 agences à travers le pays et 2 200 employés, la banque sert 380 000 clients.

https://credit-agricole.ua/

A propos de Bank Lviv

Bank Lviv est une banque ukrainienne centrée sur les PME, avec son siège social à Lviv et plus de 37 000 clients particuliers et 8 400 clients PME, dont des entreprises agricoles. La banque dispose d'une présence établie dans l'ouest de l'Ukraine, loin de la zone de guerre active. Elle propose des financements pour le développement, le fonds de roulement, le refinancement et l'efficacité énergétique, ainsi qu'une gamme complète de services de dépôt et de paiement.

https://banklviv.ua/

