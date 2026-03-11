Belice avanza en la salud ocular nacional con el lanzamiento de la iniciativa SPECS 2030 de la OMS

CIUDAD DE BELICE, Belice, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Belice ha dado un paso significativo para garantizar que todas las personas del país tengan acceso a atención ocular de calidad y asequible, con el lanzamiento oficial de la iniciativa SPECS 2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El lanzamiento nacional y el taller de planificación reunieron a representantes del Ministerio de Salud y Bienestar (MOHW), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el Belize Council for the Visually Impaired (BCVI), la Fundación OneSight EssilorLuxottica, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los participantes se reunieron para evaluar el estado actual de los servicios de salud ocular en Belice, identificar brechas y trazar un camino claro hacia adelante.

"Con el lanzamiento de la iniciativa SPECS 2030 de la OMS, Belice avanza en su compromiso de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a atención ocular de calidad. La discapacidad visual prevenible no debería limitar el aprendizaje de un niño, la capacidad de una persona para trabajar o la calidad de vida de un individuo. A través de su adopción, estamos reforzando nuestra estrategia nacional de un sistema de salud más fuerte y equitativo que no deje a nadie atrás", dijo Hon. Kevin Bernard, Ministro de Salud y Bienestar.

La iniciativa SPECS 2030 de la OMS proporciona a los países un enfoque estructurado para fortalecer los servicios de error de refracción en cinco áreas:

Servicios : mejorar el acceso a los servicios de refracción

: mejorar el acceso a los servicios de refracción Personal : desarrollar la capacidad del personal para proporcionar servicios de refracción

: desarrollar la capacidad del personal para proporcionar servicios de refracción Educación : promover la conciencia pública sobre la salud ocular

: promover la conciencia pública sobre la salud ocular Costo : reducir el costo de los anteojos y servicios

: reducir el costo de los anteojos y servicios Vigilancia: fortalecer la recolección de datos e investigación





Para Belice, la iniciativa se traduce en tres prioridades claras a nivel nacional.



Primero, convocar a todos los actores relevantes de la salud ocular, tanto del sector público como privado, para acordar prioridades nacionales y áreas clave de acción. Segundo, desarrollar un plan de integración SPECS 2030 con objetivos medibles que puedan incorporarse dentro de las estrategias generales de salud y atención ocular de Belice. Tercero, establecer un marco de monitoreo y evaluación para seguir el progreso, revisar los datos regularmente y mejorar los servicios con el tiempo.

"Belice está demostrando cómo marcos globales como SPECS 2030 de la OMS pueden traducirse en acciones prácticas lideradas por el país. El papel de la Fundación en este esfuerzo es apoyar la implementación técnica, desde fortalecer los servicios de refracción hasta desarrollar capacidad local y mejorar los modelos de prestación de servicios. Estamos orgullosos de estar junto a Belice mientras avanza hacia un sistema de atención ocular más integrado y accesible", dijo Daniele Cangemi, directora de la Fundación OneSight EssilorLuxottica, América Latina.

El progreso se medirá contra un conjunto definido de indicadores, reportados cada tres a cinco años a través del Informe Global de la OMS. Estos incluyen el alcance de los programas de salud ocular en escuelas para detección temprana, la disponibilidad de servicios de refracción dentro del sistema de salud pública, el tamaño y alcance de la fuerza laboral de atención ocular y el grado en que los costos están cubiertos mediante seguro de salud u otros mecanismos de protección financiera. A nivel de impacto, Belice seguirá la cobertura quirúrgica efectiva de cataratas y la cobertura efectiva de error de refracción a través de encuestas poblacionales y datos del sistema de salud.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología da la bienvenida a la iniciativa SPECS 2030 de la OMS del BCVI y MOHW en colaboración con OPS y la Fundación OneSight EssilorLuxottica. Estamos comprometidos a fortalecer nuestra asociación y colaboración con BCVI y MOHW mientras trabajamos juntos para prevenir la ceguera evitable y expandir los servicios de apoyo a través de los programas existentes de Atención Primaria y Rehabilitación para niños ciegos. El Ministerio felicita y aplaude a BCVI por su dedicación y compromiso continuo con la comunidad de personas con discapacidad visual en Belice", comentó Hon. Francis Fonseca, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

BCVI, trabajando junto con MOHW, la Fundación OneSight EssilorLuxottica y los socios nacionales e internacionales de la iniciativa, liderará la coordinación y seguimiento para garantizar que los compromisos asumidos en el taller se traduzcan en avances significativos sobre el terreno.

El lanzamiento de SPECS 2030 refleja el compromiso de Belice con la cobertura universal de salud y con un futuro en el que ningún beliceño pierda la capacidad de aprender, trabajar o prosperar debido a una condición visual que podría haberse corregido.



Acerca de la Fundación OneSight EssilorLuxottica

La Fundación OneSight EssilorLuxottica es una organización benéfica registrada dedicada a eliminar la visión deficiente no corregida en una generación. Como parte del compromiso de EssilorLuxottica con la atención universal de la visión, la Fundación trabaja para expandir el acceso para millones de personas en comunidades desatendidas en todo el mundo. También es el Socio Colaborador Global de la iniciativa SPECS 2030 de la Organización Mundial de la Salud, que se centra en el error de refracción, la prevención de la miopía y la mejora del acceso a la atención visual en entornos con pocos recursos.

Para más información: onesight.essilorluxottica.com

Acerca del Consejo de Belice para Personas con Discapacidad Visual

El Consejo de Belice para Personas con Discapacidad Visual (BCVI) es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la prevención de la ceguera y a la provisión de servicios integrales de atención ocular.

Establecido en 1981, BCVI trabaja en asociación con el Ministerio de Salud y Bienestar para ofrecer atención ocular accesible, asequible y de alta calidad en todo el país.

A través de una red de clínicas y programas de extensión, BCVI proporciona servicios que incluyen exámenes oculares, servicios de corrección de error de refracción, tratamiento de enfermedades oculares y apoyo a la rehabilitación para personas que son ciegas de manera irreversible.

Iniciativas especiales se enfocan en niños, personas con diabetes y comunidades desatendidas, asegurando que ningún beliceño quede atrás en el acceso a la atención ocular esencial y apoyo para una vida independiente.

BCVI colabora con socios locales e internacionales para fortalecer el sistema de salud ocular de Belice y promover el acceso equitativo a los servicios para todos.

Para más información visite: www.bcvi.org

