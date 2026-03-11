WSP annonce un placement privé d’un capital total de 1,5 milliard de dollars américains de billets non garantis de premier rang

MONTRÉAL, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’un placement privé (le « placement ») d’un capital total de 650 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang à 5,039% échéant le 18 septembre 2031 (les « billets 2031 ») et d’un capital total de 850 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang à 5,714% échéant le 18 septembre 2036 (collectivement avec les billets 2031, les « billets »).

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au remboursement d’une partie des avances et prélèvements au titre de certaines facilités de crédit de la Société engagées pour régler le prix d’achat relatif à l’acquisition de TRC Companies, qui a été réalisée le 24 février 2026, et aux besoins généraux de l’entreprise.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 18 mars 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang directes de WSP, prendront rang à égalité avec toutes les dettes non garanties de premier rang actuelles et futures de WSP et seront émis aux termes d’un acte de fiducie, complété par un premier acte complémentaire à l’égard des billets, tous deux datés du 18 mars 2026.

La Société offre les billets aux termes d’une dispense en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Les acquéreurs initiaux des billets n’offriront les billets qu’aux personnes qu’il est raisonnable de considérer comme des « acheteurs institutionnels admissibles » (qualified institutional buyers) au sens de la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 ou qu’à l’extérieur des États-Unis à l’intention de personnes non américaines conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un autre État ou territoire et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits ou fait l’objet d’une dispense des exigences d’inscription applicable en vertu de la Loi de 1933. Les billets n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d’une dispense des obligations de prospectus prévue par ces lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat des billets ne sera sollicitée là où cela est interdit.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En plus de communiquer des données historiques, WSP peut formuler ou présenter, dans le présent communiqué de presse, des énoncés ou de l’information qui ne sont pas fondés sur des faits historiques ou actuels et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada et/ou des États-Unis. Ces énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou à un rendement futur et reflètent les attentes de la direction de WSP (la « direction ») concernant, notamment, la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives d’affaires de WSP, ou les tendances qui touchent son secteur d’activité.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne et/ou américaine applicable, notamment concernant le moment et la réalisation du placement proposé, l’emploi prévu du produit tiré du placement et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Ces énoncés prospectifs traduisent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur certaines hypothèses et certains facteurs qui, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Même si la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, il convient de ne pas se fonder indûment sur ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit qu’ils se révéleront exacts. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025 et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Ils sont donnés en date du présent communiqué, sans que la Société soit tenue de les mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

