Hagar hf.: Frá tilnefningarnefnd vegna aðalfundar Haga hf. 2026

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn fimmtudaginn 21. maí 2026.
Þeim hluthöfum sem vilja eiga fund með tilnefningarnefnd eða koma skilaboðum á framfæri við nefndina í aðdraganda aðalfundar 2026 er bent á að hafa samband við tilnefningarnefnd eigi síðar en 25. mars nk. á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is.
Þeim sem vilja gefa kost á sér til setu í stjórn Haga hf. er bent á að tilkynna það skriflega til tilnefningarnefndar Haga hf. eigi síðar en 17. apríl 2026 á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is. Nauðsynlegt er að frambjóðendur notist við framboðseyðublað sem finna má í viðhengi og á vefsíðu Haga en þar þarf meðal annars að upplýsa um bakgrunn og hæfi frambjóðanda, auk þess að gera grein fyrir hvernig frambjóðandi uppfyllir skilyrði sáttar Haga hf. við Samkeppniseftirlitið frá september 2018.
Auk framboðseyðublaðs má í viðhengi finna nánari upplýsingar um viðmið tilnefningarnefndar við mat á frambjóðendum. Upplýsingarnar má einnig finna á vefsíðu Haga hf., www.hagar.is/fjarfestar/hluthafafundir/2026/.
Tillögur tilnefningarnefndar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar þann 30. apríl nk.
Viðhengi
- Viðmið tilnefningarnefndar við mat á frambjóðendum 2026
- Framboðseyðublað til stjórnarsetu 2026 - ritfært