Hagar hf.: Frá tilnefningarnefnd vegna aðalfundar Haga hf. 2026

 | Source: Hagar hf. Hagar hf.

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn fimmtudaginn 21. maí 2026.

Þeim hluthöfum sem vilja eiga fund með tilnefningarnefnd eða koma skilaboðum á framfæri við nefndina í aðdraganda aðalfundar 2026 er bent á að hafa samband við tilnefningarnefnd eigi síðar en 25. mars nk. á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is.

Þeim sem vilja gefa kost á sér til setu í stjórn Haga hf. er bent á að tilkynna það skriflega til tilnefningarnefndar Haga hf. eigi síðar en 17. apríl 2026 á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is. Nauðsynlegt er að frambjóðendur notist við framboðseyðublað sem finna má í viðhengi og á vefsíðu Haga en þar þarf meðal annars að upplýsa um bakgrunn og hæfi frambjóðanda, auk þess að gera grein fyrir hvernig frambjóðandi uppfyllir skilyrði sáttar Haga hf. við Samkeppniseftirlitið frá september 2018.

Auk framboðseyðublaðs má í viðhengi finna nánari upplýsingar um viðmið tilnefningarnefndar við mat á frambjóðendum. Upplýsingarnar má einnig finna á vefsíðu Haga hf., www.hagar.is/fjarfestar/hluthafafundir/2026/.

Tillögur tilnefningarnefndar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar þann 30. apríl nk.

Viðhengi


Attachments

Viðmið tilnefningarnefndar við mat á frambjóðendum 2026 Framboðseyðublað til stjórnarsetu 2026 - ritfært
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • March 02, 2026 13:01 ET | Source: Hagar hf.
    Hagar hf.: Birting grunnlýsingar

    Hagar hf., kt. 670203-2120, Holtavegi 10, 104 Reykjavík hafa birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma víxla og skuldabréfa. Grunnlýsingin er dagsett 2. mars 2026 og hefur verið staðfest af...

    Read More
    Hagar hf.: Birting grunnlýsingar
  • February 26, 2026 11:25 ET | Source: Hagar hf.
    Hagar hf.: Financial calander 2026/27

    Below is Hagar’s planned schedule for the publication of its annual and interim financial statements for the 2026/27 financial year, as well as the company’s Annual General Meeting. Please note that...

    Read More
    Hagar hf.: Financial calander 2026/27