L’entrepreneur technologique Yanik Guillemette élargit son portefeuille d’investissements dans les startups Bezel, FranShares et Hikerkind





MONTRÉAL, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entrepreneur technologique et investisseur Yanik Guillemette annonce l’expansion de son portefeuille d’investissements avec des participations dans plusieurs entreprises émergentes, dont Bezel, FranShares et Hikerkind, trois startups innovantes évoluant dans des secteurs en forte croissance.

Ces investissements s’inscrivent dans une stratégie visant à soutenir des entreprises à fort potentiel qui redéfinissent les modèles d’affaires traditionnels grâce à la technologie, aux nouvelles plateformes numériques et à des approches innovantes du commerce et de la finance.

Les opportunités d’investissement ont été identifiées en collaboration avec Liquidity Syndicate, un réseau d’investisseurs dirigé par Hank Medina, spécialisé dans les transactions privées et les investissements en phase de croissance.

« Je m’intéresse particulièrement aux entreprises qui repensent des industries établies grâce à des modèles technologiques plus efficaces et accessibles. Les startups comme Bezel, FranShares et Hikerkind illustrent bien cette nouvelle génération d’entrepreneurs qui bâtissent des marques et des plateformes capables de transformer leurs marchés respectifs », a déclaré Yanik Guillemette.

Bezel se positionne comme une plateforme spécialisée dans le marché des montres de luxe, offrant un environnement sécurisé pour l’achat et la vente de pièces haut de gamme.

FranShares permet aux investisseurs d’acquérir des participations dans des franchises établies, ouvrant l’accès à une classe d’actifs traditionnellement réservée aux investisseurs institutionnels.

Hikerkind, pour sa part, développe une marque innovante à l’intersection de l’outdoor, du design et du lifestyle, visant à moderniser l’expérience des consommateurs dans ce segment.

À travers ces investissements, Yanik Guillemette poursuit une approche axée sur la diversification et l’identification d’entreprises capables de générer une croissance durable dans des marchés en mutation rapide.

Ces initiatives reflètent également l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises qui combinent technologie, plateformes numériques et marques fortes, trois éléments qui redéfinissent aujourd’hui la manière dont les produits et services sont développés, distribués et consommés.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur et investisseur technologique basé au Québec. Il s’intéresse particulièrement aux entreprises innovantes dans les domaines des plateformes numériques, du commerce et des nouvelles technologies. À travers ses investissements, il soutient des fondateurs qui développent des solutions capables de transformer des industries établies et de créer de nouvelles opportunités économiques.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/549f9772-33ab-4441-bf42-fb6b96828d9d/fr