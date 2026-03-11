Accolad lance un blogue dédié à la reconnaissance des employés et aux meilleures pratiques en ressources humaines





BOISBRIAND, Québec, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accolad annonce le lancement officiel de son nouveau blogue Reconnaissance, une plateforme de contenu spécialisée destinée aux professionnels des ressources humaines, aux CRHA, aux gestionnaires et aux organisations souhaitant améliorer leurs stratégies de reconnaissance des employés.

Accessible à l’adresse suivante :

https://www.accolad.com/blogs/reconnaissance

Le blogue regroupe des centaines d’articles, guides et ressources pratiques consacrés aux meilleures pratiques en matière de reconnaissance au travail, d’engagement des employés et de programmes de récompenses corporatives.

Alors que les organisations cherchent de plus en plus à renforcer la mobilisation de leurs équipes et à améliorer la rétention des talents, la reconnaissance des employés s’impose comme un levier stratégique essentiel pour les entreprises de toutes tailles.

Le blogue Reconnaissance d’Accolad vise précisément à accompagner les professionnels RH dans la conception et l’optimisation de leurs programmes de reconnaissance grâce à des contenus spécialisés, des analyses et des outils pratiques.

Les thématiques abordées incluent notamment :

La mise en place de programmes de reconnaissance des employés

Les stratégies de mobilisation et d’engagement au travail

Les meilleures pratiques pour souligner les années de service

Les récompenses corporatives et les cartes-cadeaux pour employés

La reconnaissance entre pairs et la culture organisationnelle

Les tendances en ressources humaines et en expérience employé

La plateforme propose également des articles approfondis, des exemples de programmes de reconnaissance, ainsi que des conseils pratiques permettant aux professionnels RH de structurer des initiatives adaptées à leur organisation.

« Les organisations reconnaissent de plus en plus l’impact direct de la reconnaissance des employés sur la mobilisation, la productivité et la rétention des talents. Avec ce blogue, nous souhaitons offrir une ressource complète pour aider les équipes RH à bâtir des programmes de reconnaissance efficaces et durables », indique Marc-Antoine Perron Vice-Président, Développement des affaires chez Accolad.

Avec cette initiative, Accolad renforce son engagement à soutenir les organisations dans la création d’environnements de travail plus mobilisateurs, où la reconnaissance des contributions individuelles et collectives occupe une place centrale.

Le blogue Reconnaissance est mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus afin de répondre aux enjeux actuels du monde du travail et aux besoins évolutifs des professionnels des ressources humaines.

À propos d’Accolad

Accolad développe des solutions technologiques permettant aux organisations de gérer et d’automatiser leurs programmes de reconnaissance des employés. La plateforme permet aux entreprises de souligner les moments importants du parcours professionnel des employés, notamment les années de service, les réalisations importantes et les contributions exceptionnelles, grâce à des programmes de récompenses personnalisés et des catalogues de cartes-cadeaux numériques.

Pour en savoir plus :

https://www.accolad.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ebaf74b-1424-4061-9eee-3dc6eb5629e1/fr