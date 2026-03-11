美国顶级汽车金融公司携手 NETSOL，Transcend 金融平台落地中国， 合作金额超 1000 万美元

中国・北京, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 纳斯达克上市公司 NETSOL（股票代码：NTWK）是全球领先的人工智能驱动型资产金融科技解决方案服务商，为整车厂、汽车经销商及金融机构提供资产销售、融资与租赁全流程技术支持。公司今日宣布，已与美国头部汽车金融公司达成超千万美元合作，助力该企业正式在中国上线 NETSOL 旗下 Transcend 金融平台。

Transcend 金融平台采用模块化架构打造，兼具可扩展性与灵活性，能助力放贷机构、汽车金融公司及商业金融机构加速数字化转型，打造全新商业模式，并凭借智能精准的方式管理金融业务全生命周期。本次平台落地，是该客户推进现代化升级、实现技术驱动型增长的重要一步。

NETSOL 创始人兼首席执行官Najeeb Ghauri表示：“此次超 1000 万美元的合作落地，标志着 Transcend 金融平台正式为中国市场的顶级汽车金融公司投入商用。该平台为客户打造了现代化的模块化运营底座，可支撑金融业务全生命周期运营，并能随市场需求实现规模拓展。目前，我们正全力推进平台后续的分阶段上线工作。”

Najeeb Ghauri补充道：“本次平台成功落地，彰显了我们中国团队的出色执行能力，也印证了公司与全球整车厂金融公司在华长期稳固的合作关系。Transcend 金融平台的模块化架构与先进的自动化能力，能让客户灵活适配汽车金融市场的多变需求。我们十分珍视该客户在中美两大市场对 NETSOL 始终如一的信任。”

NETSOL 首席运营官、全球交付业务负责人Omar Ghauri称：“我们为本次平台落地的圆满成功深感自豪。此次部署证明，我们既能以企业级规模完成项目交付，又能精准契合中国汽车金融市场的需求。依托一体化的人工智能驱动 Transcend 平台，我们正助力客户在全球最具活力的汽车市场之一中加速实现创新并提升运营效率，为用户打造卓越的数字化服务体验。”

目前，NETSOL 已在中国市场积累了广泛的优质客户群体，涵盖全球整车厂、汽车金融公司及本土金融机构，凭借在汽车金融业务中为合作方实现创新发展、合规运营与规模拓展的能力，成为行业内备受青睐的合作伙伴。

关于 NETSOL

NETSOL 为资产融资与租赁行业提供尖端解决方案，业务覆盖全球 30 多个国家和地区，服务对象包括汽车及设备整车厂、汽车金融公司与各类金融机构。自 1996 年成立以来，NETSOL 始终站在技术前沿，开创资产融资解决方案领域的多项创新；如今，公司进一步运用先进的人工智能与云服务技术，满足全球市场的复杂需求。凭借深厚的行业专业积淀、以客户为中心的服务理念与对卓越品质的不懈追求，NETSOL 与客户建立了紧密的合作关系，助力其在不断变化的市场环境中稳步发展。秉持创新的发展基因、诚信的经营理念与对可持续发展的关注，NETSOL 致力于赋能全球企业发展，成为世界各地知名企业值得信赖的合作伙伴。

合作咨询

电话：+86 65682256

邮箱：investors@netsoltech.com