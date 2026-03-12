Snail Games 携全新游戏动态与公告亮相 2026 年游戏开发者大会

加利福尼亚州卡尔弗城, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下简称 “Snail Games” 或 “公司”)，在游戏开发者大会 (GDC) 期间举办了一场邀请制活动，为媒体和行业合作伙伴提供抢先预览即将推出的游戏内容、重要里程碑和新项目的机会。 这场私享展示会包含了新预告片、开发者现场对话，以及公司旗下强大游戏产品线中多个游戏系列的最新进展。

活动首先重点介绍了《ARK》系列持续稳定推出的新内容。 Studio Wildcard 的 Jeremy Stieglitz 介绍了《PixARK Worlds》，这是由 Studio Sirens 与 Snail Games 开发、Studio Wildcard 提供指导的一款全新作品，其特色是革命性的用户生成内容，旨在将《ARK》宇宙扩展到 Nintendo Switch 2 平台上。 Stieglitz 还透露了《方舟：生存飞升》(ARK: Survival Ascended) 今年将推出的新内容的详细情报，包括《ARK: Bob’s True Tales: Tides of Fortune》 (将于 6 月上线)，该内容聚焦于在广阔的海洋世界中驾驶实体帆船；《ARK: Dragontopia》(将于12 月上线)；以及面向主机的自定义《ARK World Creator》(将于5 月上线)，同时他还概述了该系列持续到 2027 年的新作开发计划。 与此同时，Studio Sirens 的 Matt Kohl 首次公布了《方舟：优胜党的生存》(ARK: Survival of the Fittest) 的活动专属预告片，全新展示了这款独立竞技类电竞风格游戏的玩法。

即将推出的内部开发开放宇宙太空生存 RPG 及 AAA 级大作《For The Stars》也发布了活动专属预告片，更深入地展示了其开放宇宙探索、玩家驱动的研究系统，以及不断演变的边境文明主题。 与会者通过新预告片和早期概念艺术，得以一窥该游戏不断扩大的规模和雄心勃勃的世界构建愿景。

Snail Games 还公布了一款全新的独立游戏《Gobby Gang》，现已可在 Steam 平台上加入愿望单。此次公布的内容包括一段初次亮相预告片，介绍了该游戏独特的个性和注重合作混战的玩法。

中世纪生存策略游戏《颂钟长鸣》 (Bellwright) 庆祝其销量突破 100 万份，这是其迈向 1.0 正式版发布、并计划登陆 Xbox 与 PlayStation 主机平台之路上的重要里程碑。 游戏创意总监兼项目负责人 Florian “Chadz” Hofreither 回顾了游戏在抢先体验阶段的历程，强调社区反馈是塑造游戏进展和长期路线图的核心力量。

与此同时，《回音：飞艇传说》 (Echoes of Elysium) 将亮相 Snail 的 1238 号展位，庆祝其已于今年年初在 Steam 平台开启抢先体验。 开发者将讨论玩家反馈如何直接影响功能优先级、平衡性更新以及长期设计决策。

此外，Snail Games 重点介绍了其互动式电影计划，这是一种创新的发行模式，旨在将高可参与性的竖屏叙事内容重新打造为完全可互动的 RPG 全动态影像体验。 这种方法将数字叙事形式与游戏互动性相融合，使该项目跻身混合型娱乐领域前沿。

此次 GDC 活动体现了 Snail Games 对系列长期增长、独立游戏创新和新媒体实验的持续投入，进一步强化了其与玩家及整个互动娱乐行业共同发展的承诺。

上述所有游戏的开发团队均将出席 2026 年游戏开发者大会展会现场，在 1238 号展位接受采访。 有意预约采访的媒体，请发送邮件至 press@snailgamesusa.com。

有意合作的创作者请联系：creatordirect@noiz.gg

