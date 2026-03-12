Snail Games 亮相 2026 年遊戲開發者大會，公開多款遊戲最新動態及重大發布

加州卡爾弗城, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」)，在遊戲開發者大會 (GDC) 期間舉行了一場僅限獲邀人士參與的活動，讓媒體和業界夥伴率先了解即將推出的遊戲內容、重要里程碑及多個全新項目。 這場私人展示會帶來新遊戲預告片、現場開發者討論環節，並公佈了公司旗下眾多熱門遊戲系列的最新動態。

活動一開始，重點介紹了《ARK》系列將穩定推出的一連串新內容。 Studio Wildcard 的 Jeremy Stieglitz 正式發表了《PixARK Worlds》。這款新作由 Studio Sirens 和 Snail Games 攜手開發，並獲得 Studio Wildcard 的指導，主打破格創新的用戶生成內容，目標是將《ARK》世界帶到 Nintendo Switch 2 上。 Stieglitz 同時也揭露《方舟：生存飛升》 (ARK: Survival Ascended) 在今年度的更新計劃，內容包括：以廣闊海洋世界及真實帆船航行為核心的《ARK: Bob’s True Tales: Tides of Fortune》 (6 月)、《ARK: Dragontopia》 (12 月)，以及為遊戲主機玩家而設的自訂工具 ARK World Creator (5 月)。此外，他還概述了該系列邁向 2027 年的持續發展藍圖。 與此同時，Studio Sirens 的 Matt Kohl 首映了《ARK: Survival of the Fittest》的活動獨家預告片，讓與會者重新審視其獨立競技電競風格的遊戲玩法。

由內部開發、即將推出的開放宇宙太空生存角色扮演遊戲兼 AAA 級大作 《For The Stars》，在活動中釋出了會場限定預告片，深刻描繪浩瀚無垠的宇宙探索、由玩家驅動的研究系統，以及邊疆文明跌宕起伏的演化歷程。 全新預告片及早期概念圖，讓與會者得以窺探遊戲世界的磅礴規模，以及其建構宏大宇宙的遠大抱負。

Snail Games 亦發佈了全新獨立遊戲《Gobby Gang》，即日起可於 Steam 加入願望清單。隨之而來的首發預告片，亦將其獨特的遊戲魅力與混亂無章的多人合作樂趣表露無遺。

中世紀生存策略遊戲《Bellwright》宣佈銷量已突破 100 萬套，為其邁向正式 1.0 版本的發佈，以及計劃登陸 Xbox 和 PlayStation 平台的路上，立下一大重要里程碑。 遊戲的創意總監兼項目負責人 Florian “Chadz” Hofreither 回顧遊戲在搶先體驗階段的歷程，特別指出社群意見是推動遊戲發展和制定長遠規劃的核心動力。

此外，《Echoes of Elysium》也將於 Snail 的 #1238 號攤位亮相，一同慶祝遊戲今年初在 Steam 平台展開搶先體驗。 開發團隊將討論玩家意見如何直接左右遊戲的功能優先順序、平衡性更新，以及長遠的設計決定。

此外，Snail Games 重點介紹了旗下的 Interactive Films 計劃。這是一種創新的發行模式，旨在將高參互動的縱向敘事內容，重新打造成為完全互動的 RPG 全動態影像體驗。 此做法融合數碼敘事與遊戲互動，讓項目得以走在混合娛樂的最前線。

GDC 活動展現 Snail Games 對旗下經典系列長遠發展、獨立遊戲創新，以及新媒體領域探索的持續投資，彰顯其與玩家和廣大互動娛樂生態系統共同進化的決心。

上述所有遊戲作品的開發團隊，將於 GDC 2026 博覽會現場（攤位 #1238）接受媒體採訪。 有興趣安排採訪的傳媒，請聯絡 press@snailgamesusa.com。

創作者如有興趣合作，請聯絡 creatordirect@noiz.gg

