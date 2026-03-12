Melexis Q2 2018 résultats - Croissance solide

Déclaration intermédiaire par le Conseil d'administration.
Ypres, Belgique - le 1 août 2018, 07.00 H. CET
Veuillez trouver ici le lien vers notre dernier communiqué de presse:
https://www.melexis.com/fr/news/2018/financial/melexis-q2-2018-results
