Bigbank AS-i 2026. aasta veebruari tulemused

Bigbanki laenu- ja hoiuseportfellid jätkasid veebruaris stabiilset kasvu. Kuigi veebruar kui aasta lühim kuu tõi kaasa mõnevõrra väiksema intressitulu, jäi kasum rahuldavale tasemele.

Laenuportfell suurenes kuuga 31 miljoni euro võrra. Kasvu vedasid ärilaenud (+25 miljonit eurot) ja kodulaenud (+7 miljonit eurot), samas tarbimislaenude maht püsis jaanuari lõpu tasemel.

Hoiuseportfell kasvas veebruaris kokku 43 miljoni euro võrra. Tähtajalised hoiused suurenesid 25 miljoni euro võrra ning säästuhoiused 5 miljoni euro võrra. Tugeva hüppe tegi ka arvelduskontode jääk, mis kasvas 13 miljoni euro võrra ja ulatus veebruari lõpuks 37 miljoni euroni. Bigbanki turu parimate intressitingimustega arvelduskonto populaarsus jätkas tõusu ning koos arvelduskonto jäägiga kasvas märkimisväärselt ka aktiivsete arveldajate hulk.

Kuu lühidus tõi intressi- ja netointressituludes languse võrreldes jaanuariga. Siiski oli aasta kahe esimese kuu netointressitulu kokku 2,2 miljonit eurot suurem kui 2025. aasta samal perioodil, mida toetas laenuportfelli järjepidev ja tugev kasv.

Laenuportfelli krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Vaatamata portfelli olulisele suurenemisele vähenes eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu kahe kuu lõikes aasta varasema perioodiga võrreldes 1,1 miljonit eurot (-36%). Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal oli veebruari lõpus 4,3%, jäädes jaanuari tasemele.

Bigbankis töötas veebruari lõpus 662 inimest. Meeskonna kasv ja palgatõus tõid kaasa palgakulude suurenemise kahe esimese kuu lõikes 1,4 miljoni euro võrra. Halduskulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2 miljonit eurot.

Veebruari puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Ärimahtude kasvuga kaasnenud netointressitulude suurenemine ja madalam krediidikahjude kulu avaldasid kasumile suuremat positiivset mõju kui tõusnud tööjõu- ja halduskulud. Kahe kuu kokkuvõttes ulatus kasum 6,3 miljoni euroni, mis on 1,1 miljonit eurot rohkem kui 2025. aasta samal perioodil (+21%).

Bigbanki 2026. aasta veebruari majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 484 miljoni euro võrra, ulatudes 3,0 miljardi euroni (+19%).

Nõuded klientidele suurenesid aastaga 534 miljoni euro võrra, jõudes 2,8 miljardi euroni (+24%).

Netointressitulud olid veebruaris 8,9 miljonit eurot ning aasta kahe esimese kuuga kokku 18,6 miljonit eurot. Kahe esimese kuu võrdluses aasta varasema perioodiga suurenesid netointressitulud 2,2 miljonit eurot (+14%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli aasta kahe esimese kuuga 2,0 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid need kulud 1,1 miljonit eurot (-36%).

Veebruari puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Kahe esimese kuu kasum kokku moodustas 6,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2025. aasta sama perioodiga 1,1 miljonit eurot (+21%).

Omakapitali tootlus oli veebruaris 10,2%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Veebruar 2026 2 kuud 2026 2 kuud 2025 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 271 19 800 17 795 2 005 +11% Netointressitulu 8 922 18 580 16 333 2 247 +14% Neto teenustasud 865 1 743 1 678 65 +4% Tegevuskulud kokku, sh -4 944 -9 951 -8 137 -1 814 +22% Palgakulud -3 118 -6 352 -4 926 -1 425 +29% Halduskulud -1 027 -2 007 -1 786 -221 +12% Kasum enne allahindluste kulu 4 327 9 849 9 658 191 +2% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -1 011 -2 045 -3 181 1 136 -36% Tulumaks -763 -1 472 -1 225 -247 +20% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 553 6 332 5 252 1 080 +21% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 2 -2 Aruandeperioodi kasum 2 553 6 332 5 254 1 078 +21% Ärimahud, tuhandetes eurodes Veebruar 2026 2 kuud 2026 2 kuud 2025 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 3 042 209 3 042 209 2 558 437 483 771 +19% Nõuded klientidele 2 795 869 2 795 869 2 261 901 533 969 +24% Võtmenäitajad Veebruar 2026 2 kuud 2026 2 kuud 2025 Erinevus YoY ROE 10,2% 12,7% 11,6% +1,1pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 53,3% 50,3% 45,7% +4,5pp Soovitusindeks (NPS) 55 57 58 -1





Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 28.02.2026 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,5 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 193 000 aktiivse kliendi ning üle 650 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee