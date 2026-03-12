Bigbank AS-i 2026. aasta veebruari tulemused

 | Source: BIGBANK AS BIGBANK AS

Bigbanki laenu- ja hoiuseportfellid jätkasid veebruaris stabiilset kasvu. Kuigi veebruar kui aasta lühim kuu tõi kaasa mõnevõrra väiksema intressitulu, jäi kasum rahuldavale tasemele.

Laenuportfell suurenes kuuga 31 miljoni euro võrra. Kasvu vedasid ärilaenud (+25 miljonit eurot) ja kodulaenud (+7 miljonit eurot), samas tarbimislaenude maht püsis jaanuari lõpu tasemel.

Hoiuseportfell kasvas veebruaris kokku 43 miljoni euro võrra. Tähtajalised hoiused suurenesid 25 miljoni euro võrra ning säästuhoiused 5 miljoni euro võrra. Tugeva hüppe tegi ka arvelduskontode jääk, mis kasvas 13 miljoni euro võrra ja ulatus veebruari lõpuks 37 miljoni euroni. Bigbanki turu parimate intressitingimustega arvelduskonto populaarsus jätkas tõusu ning koos arvelduskonto jäägiga kasvas märkimisväärselt ka aktiivsete arveldajate hulk.

Kuu lühidus tõi intressi- ja netointressituludes languse võrreldes jaanuariga. Siiski oli aasta kahe esimese kuu netointressitulu kokku 2,2 miljonit eurot suurem kui 2025. aasta samal perioodil, mida toetas laenuportfelli järjepidev ja tugev kasv.

Laenuportfelli krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Vaatamata portfelli olulisele suurenemisele vähenes eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu kahe kuu lõikes aasta varasema perioodiga võrreldes 1,1 miljonit eurot (-36%). Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal oli veebruari lõpus 4,3%, jäädes jaanuari tasemele.

Bigbankis töötas veebruari lõpus 662 inimest. Meeskonna kasv ja palgatõus tõid kaasa palgakulude suurenemise kahe esimese kuu lõikes 1,4 miljoni euro võrra. Halduskulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2 miljonit eurot.

Veebruari puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Ärimahtude kasvuga kaasnenud netointressitulude suurenemine ja madalam krediidikahjude kulu avaldasid kasumile suuremat positiivset mõju kui tõusnud tööjõu- ja halduskulud. Kahe kuu kokkuvõttes ulatus kasum 6,3 miljoni euroni, mis on 1,1 miljonit eurot rohkem kui 2025. aasta samal perioodil (+21%).

Bigbanki 2026. aasta veebruari majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 484 miljoni euro võrra, ulatudes 3,0 miljardi euroni (+19%).
  • Nõuded klientidele suurenesid aastaga 534 miljoni euro võrra, jõudes 2,8 miljardi euroni (+24%).
  • Netointressitulud olid veebruaris 8,9 miljonit eurot ning aasta kahe esimese kuuga kokku 18,6 miljonit eurot. Kahe esimese kuu võrdluses aasta varasema perioodiga suurenesid netointressitulud 2,2 miljonit eurot (+14%).
  • Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli aasta kahe esimese kuuga 2,0 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid need kulud 1,1 miljonit eurot (-36%).
  • Veebruari puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Kahe esimese kuu kasum kokku moodustas 6,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2025. aasta sama perioodiga 1,1 miljonit eurot (+21%).
  • Omakapitali tootlus oli veebruaris 10,2%.
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesVeebruar 20262 kuud 20262 kuud 2025Erinevus YoY
Neto tegevustulud kokku, sh9 27119 80017 7952 005+11%
Netointressitulu8 92218 58016 3332 247+14%
Neto teenustasud8651 7431 67865+4%
Tegevuskulud kokku, sh-4 944-9 951-8 137-1 814+22%
Palgakulud-3 118-6 352-4 926-1 425+29%
Halduskulud-1 027-2 007-1 786-221+12%
Kasum enne allahindluste kulu4 3279 8499 658191+2%
Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu-1 011-2 045-3 1811 136-36%
Tulumaks-763-1 472-1 225-247+20%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum2 5536 3325 2521 080+21%
Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest002-2 
Aruandeperioodi kasum2 5536 3325 2541 078+21%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesVeebruar 20262 kuud 20262 kuud 2025Erinevus YoY
Klientide hoiused ja saadud laenud3 042 2093 042 2092 558 437483 771+19%
Nõuded klientidele2 795 8692 795 8692 261 901533 969+24%
      
VõtmenäitajadVeebruar 20262 kuud 20262 kuud 2025Erinevus YoY
ROE10,2%12,7%11,6%+1,1pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)53,3%50,3%45,7%+4,5pp 
Soovitusindeks (NPS)555758-1 


Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 28.02.2026 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,5 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 193 000 aktiivse kliendi ning üle 650 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee


GlobeNewswire

