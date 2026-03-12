RESULTATS ANNUELS 2025
Objectifs d’EBITDA et de capacité atteints
Avec SPRING : activités recentrées, organisation allégée et réduction du nombre de pays
Résultats annuels 2025
- Chiffre d’affaires : +16% à taux de change constants à 588 millions d’euros, notamment porté par la croissance des Services pour clients tiers (+70%)
- EBITDA : 211,31 millions d’euros en ligne avec l’objectif annoncé en septembre2 (entre 200 et 220 millions d’euros), stable à taux de change constants par rapport à 2024, intégrant les impacts de l’écrêtement au Brésil
- Perte nette (part du groupe) : à -128,1 millions d’euros sous l’effet de la part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING (-103 millions d’euros) composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline, (ii) les impacts du recentrage géographique ainsi que sur les activités principales de Voltalia, et (iii) des coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING, et d’autre part, sous l’effet de l’écrêtement (-36 millions d’euros). Hors éléments exceptionnels, le résultat net aurait été de -25 millions d’euros, dont +15 millions d’euros au second semestre
Atteinte de l’objectif de capacité 2025
- Atteinte de l’objectif de capacité en exploitation et en construction : 3,6 gigawatts (+9%) dont 2,9 gigawatts en exploitation (+16%), notamment grâce aux mises en services (+408 mégawatts) et aux lancements de nouveaux chantiers (+305 mégawatts)
- Production d’énergie : 4,9 térawattheures en progression de 4% malgré les impacts de l’écrêtement au Brésil, un peu en dessous de l’objectif de 5,2 térawattheures. A noter que comme annoncé3, la loi n°15 269, votée au Brésil en novembre, prévoit le remboursement3 relatif aux écrêtements de fiabilité du réseau soit pour Voltalia une estimation de plus de 20 millions d’euros
SPRING : une transformation initiée en 2025 avec une accélération prévue en 2026
Présenté en septembre 2025, le plan de transformation SPRING3, dont la mise en œuvre se poursuit, constitue une étape structurante destinée à renforcer la création de valeur dans un environnement de marché en mutation. Il a déjà produit ses premiers effets en 2025 et connaîtra une accélération en 2026.
Un recentrage sur les activités et géographies principales
L’entreprise a initié son recentrage autour de ses activités principales de Développement et de Ventes d’énergie, et sur ses marchés et technologies clés4 :
-
- Cession ou arrêt en cours des activités de développement de cinq pays (Hongrie, Slovaquie, Mexique, Roumanie et Espagne)
- Recentrage du développement sur trois technologies : solaire, éolien terrestre et stockage par batterie5
- De 2026 à 2028, les cessions d’actifs non stratégiques devraient générer 300–350 millions d’euros, dont la majorité d’ici juin 2027, soutenant un retour à un résultat net positif dès 2026, associée à une trajectoire de désendettement progressive, avec une amélioration structurelle du ratio dette nette sur EBITDA
Un modèle opérationnel clarifié
La création de Renvolt a pour objectif de regrouper les activités de construction et d’exploitation-maintenance afin d’améliorer la lisibilité des performances, renforcer la compétitivité des activités de services et permettre à chaque métier de se concentrer sur ses priorités stratégiques.
-
- Filialisation débutée en 2025 devant s’achever au premier semestre 2026
- En 2026, l’entreprise a fait évoluer sa communication financière principalement autour des activités de Développement, Ventes d’énergie et de services avec Renvolt
Amélioration de la performance grâce à l'efficacité et à l'optimisation :
-
- Réduction des coûts récurrents de 16,2 millions d’euros en 2025 par rapport à la base de coûts 2024, avec la mise en place de plans de diminution des coûts de prospection/développement (-13,8 millions d’euros) et des coûts de structures avec le recentrage géographique, technologique et sur les activités stratégiques (- 2,4 millions d’euros). A noter que les effectifs du Groupe ont diminué de -7,6% en 2025
- Mise en place d’une nouvelle organisation et démarrage des plans d’actions de performance qui devraient contribuer à améliorer les marges des Ventes d’énergie (Voltalia et Helexia)
- En 2026, le plan poursuivra une réduction des coûts de prospection/développement et de ses coûts de structure, incluant des projets de plans de réduction d’effectifs dans plusieurs géographies incluant la France, le Portugal et le Brésil6, qui pourraient représenter environ 10% des effectifs au global
Objectifs 2026
- Objectifs 2026 (nouvelle annonce) : Capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation. Un EBITDA 2026 compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif
Enfin, Voltalia confirme se positionner pour autofinancer7 sa croissance entre 2026 et 2030, prévoit un versement de dividende à partir de 2028, et demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire.
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 11 mars 2026.
Robert Klein, Directeur général de Voltalia déclare :« 2025 marque une année de transition et d’action pour Voltalia. Dans un environnement de marché particulièrement exigeant, nous avons lancé le plan SPRING avec discipline et détermination. Le lancement du plan SPRING marque une transformation profonde : recentrage sur nos marchés et technologies les plus créateurs de valeur, simplification de notre modèle opérationnel, clarification de notre organisation et optimisation dans l’allocation de nos ressources. Ces décisions structurantes posent les fondations d’un modèle plus robuste et d’une amélioration durable de nos performances. Si nous avons atteint notre objectif d’EBITDA et de capacité, les décisions prises – notamment l’abandon des projets moins créateurs de valeur du portefeuille de projets, le recentrage et les coûts de restructuration associés ont pesé significativement sur le résultat net en 2025. Dès 2026, nous engagerons une nouvelle étape d’accélération, avec pour priorité le renforcement de notre rentabilité et notre structure financière. Notre ambition est claire : bâtir un modèle plus sélectif en ligne avec les évolutions de notre secteur, plus robuste et créateur de valeur sur le long terme ».
***
Voltalia commentera ses résultats annuels 2025 et ses perspectives à court et moyen terme lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 10h00, heure de Paris
La réunion sera retransmise en webcast audio en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations.
CHIFFRES CLÉS
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires8
|587,8
|520,2
|+13%
|+16%
|EBITDA Total
|211,3
|218,5
|-3%
|stable
|Marge d’EBITDA
|36%
|42%
|-6pts
|-6pts
|Résultat net part du Groupe
|-128,1
|-20,9
|-
|-
Le chiffre d’affaires 2025 atteint 587,8 millions d’euros, en hausse de +16% à taux de change constants (+13% à taux de change courants). Géographiquement, le chiffre d’affaires 2025 se répartit à 67% en Europe, 29% en Amérique latine et 4% dans le reste du monde.
L’EBITDA consolidé s’établit à 211,3 millions d’euros, stable à taux constants (-3% à taux de change courants) en ligne avec l’objectif annoncé en septembre (entre 200 et 220 millions d’euros). La forte croissance des constructions pour compte de Tiers (au sein de la filiale dédiée Renvolt) a compensé la baisse temporaire des Ventes d’énergie, pénalisées par (i) l’écrêtement de la production brésilienne, (ii) un effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés et (iii) d’un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024. La marge d’EBITDA est de 36%, en recul de -6pts, à taux de change constants et courants. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) la croissance des activités de Services pour compte de tiers au sein de la filiale dédiée Renvolt (les activités de Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie), et (ii) un de l’impact de l’écrêtement sur les Ventes d’énergie.
La perte nette part du groupe s’élève à -128,1 millions d’euros, sous deux principaux effets :
- La part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING, qui représente -103 millions d’euros et est composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline (- 47 millions d’euros), (ii) les impacts du recentrage, liés à la sortie de pays et des activités non essentielles (-27,7 millions d’euros) et ceux liés aux dépréciations d’actifs ou participations minoritaires d’activités non essentielles (-20 millions d’euros) , de (iii) coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING (- 8 millions d’euros),
- L’écrêtement, ce dernier représente - 36 millions d’euros.
Hors éléments exceptionnels, le résultat net aurait été de -25 millions d’euros (incluant -36 millions d’euros d’écrêtement), dont +15 millions d’euros au second semestre.
REVUE DES ACTIVITÉS
Dans le cadre du levier stratégique de la clarification du modèle d’activité, l’ensemble des segments d’activités a été redéfini :
- Le Développement et les Ventes d’énergie. L’activité Développement inclut les coûts de développement du portefeuille de projets et les plus-values de cessions de projets (qui ne sont pas comptabilisés en chiffre d’affaires mais le sont directement dans l’EBITDA). Les Ventes d’énergie correspondent à l’activité de production d’énergie de ses centrales en exploitation pour le compte de Voltalia et Helexia,
- Renvolt, regroupe les services de Construction et de Maintenance pour Voltalia et pour compte de tiers9,
- Voltalia Hub inclut en particulier les activités spécialisées des filiales comme Greensolver, Triton et Helexia Services.
Le chiffre d’affaires se répartit à 54% pour les Ventes d’énergie, 39% pour Renvolt (filiale dédiée aux activités de construction et maintenance) et 7% pour Voltalia Hub (activités spécialisées de Voltalia). L’EBITDA se répartit à 89% pour le Développement et les Ventes d’énergie (dont 82% pour les Ventes d’énergie), 9% pour Renvolt et 2% pour Voltalia Hub.
Développement et Ventes d’énergie
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires Ventes d’énergie
|315,8
|359,4
|-12%
|-8%
|EBITDA Ventes d’énergie
|187,4
|217,4
|-14%
|-11%
|Marge d’EBITDA Ventes d’énergie
|59%
|60%
|-1pt
|-2pts
|EBITDA du Développement
|15,9
|9,6
|+66%
|+63%
Le Développement
Après le travail d’abandon des projets moins attractifs et considérés comme insuffisamment créateurs de valeur du portefeuille de projets en développement, le pipeline s’élève dorénavant à 12,0 GW en baisse de -30%.
Les coûts de développement s’établissent à -79,0 millions d’euros avec une réduction réalisée grâce aux économies du plan de transformation SPRING, s’élevant à -13,8 millions d’euros à fin 2025.
L’EBITDA 2025 issu du Développement s’élève à 15,9 millions d’euros en croissance de +63% à taux de change constant (+66% à taux de change courants). Conformément à sa stratégie, Voltalia a continué au cours de l’année de céder plusieurs projets dont trois projets en exploitation en France.
Les Ventes d’énergie
|
Indicateurs opérationnels
|2025
|2024
|Var.
|Moyenne long terme Voltalia
|Moyenne long terme pays
|Production (en GWh)
|4 910
|4 706
|+4%
|Ecrêtements de la production (en GWh)
|1 040
|876
|+19%
|Capacité en exploitation (en MW)
|2 913
|2 514
|+16%
|Capacité en exploitation et construction (en MW)
|3 554
|3 256
|+9%
|Facteur de charge éolien au Brésil
|35%
|34%
|+1pt
|48%
|39%
|Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements
|46%
|44%
|+2pts
|48%
|39%
|Facteur de charge solaire au Brésil
|24%
|24%
|stable
|29%
|25%
|Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements
|31%
|30%
|+1pt
|29%
|25%
|Facteur de charge éolien en France
|24%
|23%
|+1pt
|24%
|Facteur de charge solaire en France
|11%
|14%
|-3pts
|13%
|Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte
|26%
|25%
|+1pt
|25%
|Facteur de charge solaire en Albanie
|21%
|21%
|stable
|21%
|Facteur de charge solaire au Royaume Uni
|16%
|14%
|+2pts
|15%
|Facteur de charge solaire au Portugal
|19%
|17%
|+2pts
|22%
Production et chiffre d’affaires
La production 2025 s’élève à 4 910 GWh, en hausse de +4%, malgré l’écrêtement au Brésil de 1 040 GWh, soit 23% de la production brésilienne (17% de la production totale de Voltalia sur la période). Cette production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+16%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil. À noter que les principales mises en service ont eu lieu en fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels principalement à compter de 2026.
Par ailleurs, la capacité en construction atteint 0,6 GW notamment grâce aux lancements de chantiers de 305 MW en 2025. Ainsi au total, la capacité totale en exploitation et construction progresse de +9%.
Le chiffre d’affaires 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 315,8 millions d’euros, en baisse de -8% à taux de change constants (-12% à taux de change courants), par rapport à la même période en 2024, du fait de l’écrêtement. Le chiffre d’affaires provient essentiellement des contrats de vente d’électricité sur le long terme auxquels 98% de la puissance installée est adossée.
- La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble de ces contrats est de 18,1 années, représentant 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur sous contrat.
- 77% du chiffre d’affaires issu des contrats de vente d’électricité à long terme est contractuellement indexé sur l’inflation.
L’EBITDA 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 187,4 millions d’euros, en baisse de -11% à taux de change constants (-14% à taux de change courants). Si l’activité a bénéficié de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2025, elle n’a pas pu compenser les éléments suivants (i) l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés effets de première production10), (ii) un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 202411 et (iii) l’impact de l’écrêtement brésilien plus important que prévu.
La marge d’EBITDA issue des Ventes d’énergie s’établit à 59% en léger recul.
Renvolt12
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|228,8
|129,8
|+76%
|+76%
|EBITDA
|20,3
|11,3
|+80%
|+87%
|Marge d’EBITDA
|9%
|9%
|stable
|+1pt
Le chiffre d’affaires 2025 issu de Renvolt s’établit à 228,8 millions d’euros en croissance de +76% à taux de change constants et courants.
L’EBITDA 2025 généré par Renvolt atteint 20,3 millions d’euros en croissance de +87% à taux de change constants (+80% à taux de change courants). La croissance résulte des nouveaux chantiers pour clients tiers lancés au cours de l’année 2025 avec un EBITDA de la Construction en forte croissance (+72%). Les chantiers en cours de construction, en particulier en Irlande et en Espagne, représentent environ 900 MW cumulés. De même l’EBITDA de l’Exploitation-Maintenance est en forte croissance grâce aux différents contrats remportés notamment en Europe.
La marge d’EBITDA de Renvolt s’établit à 9% en ligne avec la progression de marge attendue d’ici 2030 (10-12% de marge d’EBITDA).
Voltalia Hub13
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|43,2
|31,0
|+39%
|+41%
|EBITDA
|5,6
|-2.2
|-
|-
|Marge d’EBITDA
|13%
|N/A
|-
|-
Le chiffre d’affaires 2025 issu de Voltalia Hub s’établit à 43,2 millions d’euros en croissance de +41% à taux de change constants (+39%à taux de change courants).
L’EBITDA 2025 généré par Voltalia Hub atteint 5,6 millions d’euros, notamment porté par Voltalia O&M14 et Triton.
AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|EBITDA avant frais corporate
|229,2
|236,1
|-3%
|stable
|Frais corporate
|-17,9
|-17,6
|+2%
|+2%
|EBITDA
|211,3
|218,5
|-3%
|stable
|Dépréciation, amortissements et provisions
|-141,6
|-104,0
|+36%
|+41%
|Autres produits et charges opérationnels
|-65,5
|-16,7
|x3,9
|x4,1
|Résultat opérationnel
|4,2
|97,7
|-96%
|-96%
|Résultat financier
|-89,4
|-75,2
|+19%
|+24%
|Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence
|-18,7
|-13,2
|+41%
|+50%
|Activités abandonnées
|-27,7
|-28,4
|-3%
|-3%
|Intérêts minoritaires
|3,4
|-1,8
|-x1,9
|-x2,8
|Résultat net (part du Groupe)
|-128,1
|-20,9
|-
|-
Les frais corporate sont stables (+2% à taux de change constants et courants) et atteignent -17,9 millions d’euros.
L’EBITDA consolidé s’établit à 211,3 millions d’euros, stable à taux constants (-3% à taux de change courants), représentant une marge d’EBITDA de 36%, contre 42% en 2024.
Les dotations aux amortissements et provisions atteignent -141,6 millions d’euros, en croissance de +41% à taux de change constants (+36% à taux de change courants). La hausse provient essentiellement (i) des amortissements de +10 millions d’euros lié à la hausse de la base d'actifs (effet année pleine principalement des mises en service 2024, et (ii) des dépréciations d’actifs pour 12 millions d’euros.
Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -65,5 millions d’euros (x4,1 à taux constants comparé à 2024). La hausse provient (i) l’abandon des projets non rentables du portefeuille de projets en développement pour environ 47 millions d’euros (ii) et de charges associées au projet SPRING pour environ 8 millions d’euros.
Le résultat financier affiche une charge de 89,4 millions d’euros, en hausse de +24% à taux de change constants (+19% à taux de change courants). Cette hausse est notamment portée, par (i) l’augmentation de la dette corporate, et (ii) l’augmentation de la dette projet liée à la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+408 MW) et des actifs en construction (641 MW). Le coût de financement moyen global de la dette consolidée s’élève à 6,14% contre 6,1% à fin 2024.
La charge d’impôts et résultat des sociétés mis en équivalence s’établit à -18,7 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change constants (-41% à taux de change courants)), notamment dû à l'impact des dépréciations de participations minoritaires mises en équivalence pour 8 millions d’euros.
Les pertes associées aux activités abandonnées s’élèvent à -27,7 millions d’euros. Elles sont liées aux décisions du plan de transformation SPRING initié au second semestre 2025 avec l’abandon des activités de Maison Solaire Voltalia, MyWindPart, Buck & Co et de Fournitures d’équipements ainsi que des pays dans lesquels les activités de développement ont été arrêtées15.
Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe affiche une perte nette de - 128,1 millions d’euros, sous deux effets :
- La part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING, évaluée à -103 millions d’euros, composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline, (ii) les impacts du recentrage géographique ainsi que sur les activités principales de Voltalia, et (iii) de coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING
- L’écrêtement qui représente -36 millions d’euros
BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var.
|Immobilisations corporelles et incorporelles
|3 149
|3 063
|+3%
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|315
|360
|-13%
|Autres actifs courants et non courants
|723
|538
|+34%
|Total actifs
|4 187
|3 961
|+6%
|Capitaux propres
|954
|1 063
|-10%
|Minoritaires
|106
|106
|-%
|Dette financière
|2 492
|2 303
|+8%
|Autres passifs courants et non courants
|634
|489
|+30%
|Total passif
|4 187
|3 961
|+6%
Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 3 149 millions d’euros en légère hausse +86 millions d’euros (+3%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en cours de construction, en France, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Ouzbékistan, au Brésil ainsi que les toitures solaires d’Helexia eu Europe et Amérique latine.
La trésorerie affiche une position de 315 millions d’euros, en diminution de -45 millions d’euros.
Les autres actifs courants et non courants se montent à 723 millions d’euros, en croissance de
+185 millions d’euros.
Les capitaux propres s’élèvent à 954 millions d’euros, en baisse de -109 millions d’euros, principalement du fait de la prise en compte du résultat net part du Groupe.
La dette financière s’élève à 2,5 milliards d’euros, en hausse de +8% reflétant la croissance du portefeuille de centrales (dette projet adossée sur chacun des projets grâce aux contrats de ventes d’énergie long terme sécurisés) entrainant un ratio d’endettement16 à 67%. A noter que fin 2025, l’entreprise a conclu un nouveau crédit à hauteur de 244 millions d’euros, démontrant la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires.
La dette financière bénéficie à hauteur de 82% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 63% libellée en euros et à 26% en réaux brésiliens.
INDICATEURS CLES
7,7 milliards d’euros sécurisés par des contrats sur une durée résiduelle de 18,1 années
Voltalia annonce ce jour le montant de ses revenus sécurisés par des contrats de vente d’énergie à long terme. Le chiffre d’affaires restant à percevoir s’élève à 7,7 milliards d’euros sur une durée résiduelle moyenne de 18,1 années. Même s’il est en légère baisse (comparé à 8,1 milliards d’euros en 2024), ce montant reflète la visibilité offerte par ces contrats. Elle résulte des nouveaux accords (PPA17 et ou Corporate PPA18) conclus au cours de l’année 2025, qui compensent partiellement l’effet mécanique de l’année écoulée depuis la précédente clôture.
Le portefeuille de projet en développement (pipeline) atteint 12 GW
Voltalia annonce ce jour, que son portefeuille de projets en développement a atteint fin décembre 2025 à 12,0 GW (-30% comparé à fin 2024). Cette baisse traduit les premiers travaux du plan de transformation SPRING qui en 2025 ont permis d’effectuer les premiers arrêts de l’activité développement dans cinq pays19 ainsi que la poursuite du travail d’abandon des projets moins attractifs et considérés comme insuffisamment créateurs de valeur du portefeuille de projets en développement. Comme mentionné, le recentrage géographique et technologique a représenté une réduction de 5,4 GW en 2025. Le portefeuille se répartit à hauteur de 31% en Europe, 34% en Afrique et international 34% en Amérique latine. D’autre part, sur le plan technologique, il se répartit à 56% sur le solaire, 22% sur l’éolien et 21% sur le stockage par batterie20.
ANNONCES RECENTES
Nouveau financement de 244,4 millions d’euros21
Ce financement syndiqué de 244,4 millions d’euros, d’une maturité de 3 ans, extensible partiellement à 5 ans, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette et rembourser par anticipation les échéances de 2026. Il est composé d’un crédit renouvelable de 146,6 millions d’euros et d’un prêt à terme de 97,7 millions d’euros et bénéficie d’une swingline22. Le prêt à terme est assorti de clauses de remboursements anticipés, en cohérence avec les priorités définies dans le cadre du plan SPRING (autofinancement de la croissance et désendettement progressif), tout en renforçant la flexibilité financière du Groupe.
Au Brésil : prise en compte d’une loi sur la compensation des écrêtements passés liés à la fiabilité du réseau23
Voltalia a annoncé l’adoption au Brésil de la loi n°15.269, en novembre dernier, par le Président Lula, qui acte le remboursement d’une part importante des compensations passées liées aux écrêtements de fiabilité du réseau (hors l’écrêtement lié au déséquilibre de l'offre et la demande).
La mesure couvre la période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025 et, après échanges et travaux d’analyse, représenterait pour Voltalia plus de 20 millions d’euros (indexés sur l’IPCA), avec des calculs réalisés par l’ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico – gestionnaire du réseau brésilien) et l’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica – régulateur de l’électricité au Brésil) selon des modalités encore en cours de finalisation. Cette compensation devrait se matérialiser à partir de 2026, tandis que des discussions se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables aux écrêtements futurs, notamment ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande, afin d’améliorer la visibilité et la stabilité réglementaire pour l’ensemble du marché.
En Tunisie, Voltalia remporte un nouveau projet solaire24
Après avoir remporté le projet de Sagdoud25 en mai 2024, puis le projet Menzel Habib26 en décembre 2024, Voltalia a annoncé être retenu par l’Etat tunisien pour le projet Wadi. Ce nouveau projet solaire de 132 mégawatts est situé dans la région de Gabès.
En Irlande, Renvolt signe un nouveau contrat de construction27
Renvolt a annoncé la signature d’un contrat clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la réalisation du projet Wexford Hub, une centrale solaire de 124,2 mégawatts. Ce contrat renforce la collaboration avec ESB, entreprise publique irlandaise de services énergétiques et partenaire historique de Voltalia. Cette relation s’est déjà traduite par quatre projets réalisés ou en cours de construction.
OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS
Objectifs opérationnels et financiers 2026 (nouvelle annonce)
Voltalia annonce ses objectifs pour 2026 :
- Une capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation
- Un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif
Objectifs opérationnels et financiers 2027
- Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation
- Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie
Objectifs opérationnels et financiers 2030
- Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation
- Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030
Objectifs de mission 2027 et 2030 et réalisations 2025
- CO2-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027. En 2025, 1,5 millions d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur ont pu être évités
- 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe. En 2025, cet indicateur s’établit à 93% dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur
- 50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027. En 2025, l’indicateur s’établit à 62 % de la capacité solaire en exploitation
- Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030. En 2025, la réduction s’établit à -20% de réduction
Enfin, Voltalia se positionne pour autofinancer28 sa croissance entre 2026 et 2030, prévoit un versement de dividende à partir de 2028, et demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
- Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)
DECLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.
Principaux impacts attendus du plan de transformation SPRING entre 2026 et 2030
|PRINCIPAUX INDICATEURS
|IMPACT FINANCIER
|PERSPECTIVES
|Résultats & Croissance rentable
|Résultat net
|Résultat net >0
|A partir de 2026
|Objectif d’EBITDA
|300-325 m€
|2027
|EBITDA Ventes d’énergie
|270-300 m€
|2027
|Marge d’EBITDA
|Ventes d’énergie
|70%-72%
|2030
|Services
|9%-11%
|2030
|Distribution de dividende
|Montant à définir
|2028
|Flux de trésorerie & Impact sur le capital
|Cessions
|300-350 m€
|Entre 2026-2028
|Stabilité financière long terme
|Ratio dette nette/EBITDA
|Entre 7,5 et 8
|2030
Capacité en exploitation au 31 décembre 2025
|En MW
|Solaire
|Eolien
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|2025
|2024
|Afrique du Sud
|148
|148
|0
|Albanie
|140
|140
|140
|Belgique
|22
|22
|32
|Brésil
|790
|773
|8
|12
|1 582
|1 528
|Egypte
|32
|32
|32
|Espagne
|38
|38
|28
|France
|255
|81
|5
|340
|334
|Grèce
|31
|31
|17
|Guyane française
|13
|17
|5
|24
|59
|48
|Hongrie
|25
|25
|24
|Italie
|26
|26
|23
|Jordanie
|57
|57
|57
|Ouzbékistan
|126
|126
|0
|Pays-Bas
|60
|60
|60
|Portugal
|78
|78
|88
|Roumanie
|14
|14
|14
|Royaume-Uni
|102
|32
|134
|89
|Total
|1 957
|854
|17
|17
|68
|2 913
|2 514
Capacité en construction au 31 décembre 2025
|Nom du projet
|Capacité (MW)
|Technologie
|Pays
|Artemisya storage
|100
|Stockage
|Ouzbékistan
|Artemisya wind
|100
|Eolien
|Ouzbékistan
|East gate
|34
|Solaire
|Royaume-Uni
|Helexia
|10
|Solaire
|Belgique
|Helexia
|51
|Solaire
|Brésil
|Helexia
|20
|Solaire
|France
|Helexia
|2
|Solaire
|Italie
|Helexia
|9
|Solaire
|Pologne
|Higher Stockbridge
|45
|Solaire
|Royaume-Uni
|Le Deffend
|6
|Solaire
|France
|Los Venados
|20
|Solaire
|Colombie
|Saint Anne hybrid
|7
|Hybride
|Guyane Française
|Saint Anne solar
|43
|Solaire
|Guyane Française
|Saint Anne storage
|34
|Stockage
|Guyane Française
|Seranon
|10
|Solaire
|France
|Spitalla solar
|100
|Solaire
|Albanie
|Terres Salées
|11
|Solaire
|France
|Voltalia Mobility - Yusco
|41
|Solaire
|France
|Total
|641
Production d’électricité au 31 décembre 2025
|En GWh
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|31 décembre 2025
|31 décembre 2024
|Albanie
|260
|260
|258
|Brésil
|2 377
|957
|52
|3 387
|3 322
|Egypte
|74
|74
|74
|France
|151
|83
|8
|241
|271
|Grèce
|28
|28
|29
|Guyane française
|14
|20
|33
|51
|Helexia Brésil
|251
|251
|139
|Helexia Europe
|333
|333
|296
|Italie
|5
|5
|0
|Jordanie
|129
|129
|130
|Ouzbékistan
|18
|18
|0
|Portugal
|87
|87
|79
|Royaume-Uni
|64
|64
|56
|Total
|2 528
|2 303
|20
|8
|52
|4 910
|4 706
Taux moyen EUR/BRL
|Taux moyen
|2025
|2024
|EUR/BRL
|6,32
|5,83
Compte de résultat consolidé (non audité)
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Chiffre d’affaires
|588
|520
|Achats et sous-traitance
|-149
|-45
|Autres charges d'exploitation
|-221
|-237
|Charges de personnel
|-53
|-63
|Autres produits et charges courants
|47
|43
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
|0
|0
|EBITDA
|211
|219
|Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations
|-142
|-104
|Résultat opérationnel courant
|70
|114
|Autres produits et charges opérationnels
|-66
|-17
|Résultat opérationnel
|4
|98
|Coût net de l'endettement financier
|-134
|-116
|Autres produits et charges financiers
|45
|40
|Impôt sur les résultats et assimilés
|-17
|-12
|Activités abandonnées
|-28
|-28
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia
|-1
|-1
|Résultat net
|-132
|-19
|Participations ne conférant pas le contrôle
|3
|-2
|Part du Groupe
|-128
|-21
Bilan consolidé (non audité)
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Goodwill
|79
|79
|Droits d'utilisation
|65
|71
|Immobilisations incorporelles
|583
|528
|Immobilisations corporelles
|2 423
|2 384
|Participations dans des entreprises associées
|11
|18
|Autres actifs financiers non courants
|41
|30
|Autres actifs dérivés non courants
|31
|22
|Actifs d'impôts différés
|1
|6
|Actifs non courants
|3 234
|3 139
|Stocks et encours
|14
|31
|Clients et autres débiteurs
|248
|226
|Autres actifs courants
|182
|173
|Autres actifs financiers courants
|65
|31
|Instruments dérivés actifs courants
|1
|2
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|315
|360
|Actifs courants
|825
|822
|Actifs destinés à être cédées
|128
|0
|Total Actif
|4 187
|3 961
|Capitaux propres part du Groupe
|954
|1 063
|Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
|106
|106
|Capitaux propres
|1 060
|1 169
|Provisions non courantes
|29
|28
|Passifs d'impôts différés
|17
|20
|Financements non courants
|2 231
|1 792
|Autres passifs financiers non courants
|34
|40
|Instruments dérivés passifs non courants
|27
|62
|Passifs non courants
|2 339
|1 942
|Provisions courantes
|2
|1
|Financements courants
|262
|510
|Dettes fournisseurs et autres créditeurs
|270
|226
|Autres passifs financiers courants
|5
|8
|Instruments dérivés passifs courants
|3
|1
|Autres passifs courants
|140
|103
|Passifs courants
|682
|850
|Passifs sur actifs destinés à être cédés
|106
|0
|Total Passif
|4 187
|3 961
Tableaux des flux de trésorerie
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Résultat opérationnel
|4
|98
|Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur
|139
|117
|Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels
|27
|-28
|Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation
|45
|12
|Charge d’impôt payée
|-23
|-14
|Flux de trésorerie net généré par l'activité
|193
|184
|Flux net d'investissements financiers
|12
|76
|Flux net d'investissements corporels
|-315
|-410
|Flux net d'investissements incorporels
|-156
|-160
|Autres incidences des activités d'investissement
|0
|0
|Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement
|-459
|-494
|Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia
|0
|0
|Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées
|4
|0
|Intérêts payés aux banques et obligataires
|-124
|-118
|Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés
|-18
|-12
|Encaissements liés aux emprunts et obligations
|959
|640
|Remboursements d'emprunts et d'obligations
|-631
|-176
|Autres incidences des activités de financement
|42
|48
|Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements
|232
|383
|Flux de trésorerie net issu de l’arrêt d’opérations
|1
|-5
|Variation de la trésorerie nette
|-33
|68
|Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture
|360
|319
|Incidence des variations de change et autres mouvements
|-6
|-26
|Impact des activités abandonnées
|-7
|0
|Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture
|315
|360
Revue des segments
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|587,8
|520,2
|+13%
|+16%
|EBITDA Total
|211,3
|218,5
|-3%
|stable
|Marge d’EBITDA
|36%
|42%
|-6pts
|-6pts
|EBITDA par activité
|Ventes d’énergie
|187,4
|217,4
|-14%
|-11%
|Développement
|15,9
|9,6
|+66%
|+63%
|Renvolt
|20,3
|11,3
|+80%
|+87%
|Voltalia Hub
|5,6
|-2,2
|-
|-
|dont frais corporate
|-17,9
|-17,6
|+2%
|+2%
|Résultat net part du Groupe
|-128,1
|-20,9
|-
|-
Ancienne présentation : Ventes d’énergie
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|315,8
|359,4
|-12%
|-8%
|EBITDA
|189,7
|217,7
|-13%
|-10%
|Marge d’EBITDA
|60%
|61%
|-1pt
|-1pt
Ancienne présentation : Services
|En millions d’euros
|2025
|2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Chiffre d’affaires
|272,0
|160,8
|+69%
|+70%
|EBITDA
|39,5
|18,4
|x2,1
|x2,1
|Marge d’EBITDA
|15%
|11%
|+4pts
|+4pts
|A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
|Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
