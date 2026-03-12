RESULTATS ANNUELS 2025

RESULTATS ANNUELS 2025

Objectifs d’EBITDA et de capacité atteints

Avec SPRING : activités recentrées, organisation allégée et réduction du nombre de pays

Résultats annuels 2025

  • Chiffre d’affaires : +16% à taux de change constants à 588 millions d’euros, notamment porté par la croissance des Services pour clients tiers (+70%)
  • EBITDA : 211,31 millions d’euros en ligne avec l’objectif annoncé en septembre2 (entre 200 et 220 millions d’euros), stable à taux de change constants par rapport à 2024, intégrant les impacts de l’écrêtement au Brésil
  • Perte nette (part du groupe) : à -128,1 millions d’euros sous l’effet de la part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING (-103 millions d’euros) composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline, (ii) les impacts du recentrage géographique ainsi que sur les activités principales de Voltalia, et (iii) des coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING, et d’autre part, sous l’effet de l’écrêtement (-36 millions d’euros). Hors éléments exceptionnels, le résultat net aurait été de -25 millions d’euros, dont +15 millions d’euros au second semestre

Atteinte de l’objectif de capacité 2025

  • Atteinte de l’objectif de capacité en exploitation et en construction : 3,6 gigawatts (+9%) dont 2,9 gigawatts en exploitation (+16%), notamment grâce aux mises en services (+408 mégawatts) et aux lancements de nouveaux chantiers (+305 mégawatts)
  • Production d’énergie : 4,9 térawattheures en progression de 4% malgré les impacts de l’écrêtement au Brésil, un peu en dessous de l’objectif de 5,2 térawattheures. A noter que comme annoncé3, la loi n°15 269, votée au Brésil en novembre, prévoit le remboursement3 relatif aux écrêtements de fiabilité du réseau soit pour Voltalia une estimation de plus de 20 millions d’euros

SPRING : une transformation initiée en 2025 avec une accélération prévue en 2026

Présenté en septembre 2025, le plan de transformation SPRING3, dont la mise en œuvre se poursuit, constitue une étape structurante destinée à renforcer la création de valeur dans un environnement de marché en mutation. Il a déjà produit ses premiers effets en 2025 et connaîtra une accélération en 2026.


 

Un recentrage sur les activités et géographies principales
L’entreprise a initié son recentrage autour de ses activités principales de Développement et de Ventes d’énergie, et sur ses marchés et technologies clés4 :

    • Cession ou arrêt en cours des activités de développement de cinq pays (Hongrie, Slovaquie, Mexique, Roumanie et Espagne)
    • Recentrage du développement sur trois technologies : solaire, éolien terrestre et stockage par batterie5
  • De 2026 à 2028, les cessions d’actifs non stratégiques devraient générer 300–350 millions d’euros, dont la majorité d’ici juin 2027, soutenant un retour à un résultat net positif dès 2026, associée à une trajectoire de désendettement progressive, avec une amélioration structurelle du ratio dette nette sur EBITDA

Un modèle opérationnel clarifié
La création de Renvolt a pour objectif de regrouper les activités de construction et d’exploitation-maintenance afin d’améliorer la lisibilité des performances, renforcer la compétitivité des activités de services et permettre à chaque métier de se concentrer sur ses priorités stratégiques.

    • Filialisation débutée en 2025 devant s’achever au premier semestre 2026
    • En 2026, l’entreprise a fait évoluer sa communication financière principalement autour des activités de Développement, Ventes d’énergie et de services avec Renvolt

Amélioration de la performance grâce à l'efficacité et à l'optimisation :

    • Réduction des coûts récurrents de 16,2 millions d’euros en 2025 par rapport à la base de coûts 2024, avec la mise en place de plans de diminution des coûts de prospection/développement (-13,8 millions d’euros) et des coûts de structures avec le recentrage géographique, technologique et sur les activités stratégiques (- 2,4 millions d’euros). A noter que les effectifs du Groupe ont diminué de -7,6% en 2025
    • Mise en place d’une nouvelle organisation et démarrage des plans d’actions de performance qui devraient contribuer à améliorer les marges des Ventes d’énergie (Voltalia et Helexia)
  • En 2026, le plan poursuivra une réduction des coûts de prospection/développement et de ses coûts de structure, incluant des projets de plans de réduction d’effectifs dans plusieurs géographies incluant la France, le Portugal et le Brésil6, qui pourraient représenter environ 10% des effectifs au global

Objectifs 2026 

  • Objectifs 2026 (nouvelle annonce) : Capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation. Un EBITDA 2026 compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif

Enfin, Voltalia confirme se positionner pour autofinancer7 sa croissance entre 2026 et 2030, prévoit un versement de dividende à partir de 2028, et demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire.

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 11 mars 2026.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia déclare :« 2025 marque une année de transition et d’action pour Voltalia. Dans un environnement de marché particulièrement exigeant, nous avons lancé le plan SPRING avec discipline et détermination. Le lancement du plan SPRING marque une transformation profonde : recentrage sur nos marchés et technologies les plus créateurs de valeur, simplification de notre modèle opérationnel, clarification de notre organisation et optimisation dans l’allocation de nos ressources. Ces décisions structurantes posent les fondations d’un modèle plus robuste et d’une amélioration durable de nos performances. Si nous avons atteint notre objectif d’EBITDA et de capacité, les décisions prises – notamment l’abandon des projets moins créateurs de valeur du portefeuille de projets, le recentrage et les coûts de restructuration associés ont pesé significativement sur le résultat net en 2025. Dès 2026, nous engagerons une nouvelle étape d’accélération, avec pour priorité le renforcement de notre rentabilité et notre structure financière. Notre ambition est claire : bâtir un modèle plus sélectif en ligne avec les évolutions de notre secteur, plus robuste et créateur de valeur sur le long terme ».

***

Voltalia commentera ses résultats annuels 2025 et ses perspectives à court et moyen terme lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 10h00, heure de Paris
La réunion sera retransmise en webcast audio en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations.

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires8587,8520,2+13%+16%
EBITDA Total211,3218,5-3%stable
Marge d’EBITDA36%42%-6pts-6pts
Résultat net part du Groupe-128,1-20,9--

Le chiffre d’affaires 2025 atteint 587,8 millions d’euros, en hausse de +16% à taux de change constants (+13% à taux de change courants). Géographiquement, le chiffre d’affaires 2025 se répartit à 67% en Europe, 29% en Amérique latine et 4% dans le reste du monde.

L’EBITDA consolidé s’établit à 211,3 millions d’euros, stable à taux constants (-3% à taux de change courants) en ligne avec l’objectif annoncé en septembre (entre 200 et 220 millions d’euros). La forte croissance des constructions pour compte de Tiers (au sein de la filiale dédiée Renvolt) a compensé la baisse temporaire des Ventes d’énergie, pénalisées par (i) l’écrêtement de la production brésilienne, (ii) un effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés et (iii) d’un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024. La marge d’EBITDA est de 36%, en recul de -6pts, à taux de change constants et courants. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) la croissance des activités de Services pour compte de tiers au sein de la filiale dédiée Renvolt (les activités de Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie), et (ii) un de l’impact de l’écrêtement sur les Ventes d’énergie.

La perte nette part du groupe s’élève à -128,1 millions d’euros, sous deux principaux effets :

  • La part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING, qui représente -103 millions d’euros et est composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline (- 47 millions d’euros), (ii) les impacts du recentrage, liés à la sortie de pays et des activités non essentielles (-27,7 millions d’euros) et ceux liés aux dépréciations d’actifs ou participations minoritaires d’activités non essentielles (-20 millions d’euros) , de (iii)  coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING (- 8 millions d’euros),
  • L’écrêtement, ce dernier représente - 36 millions d’euros.

Hors éléments exceptionnels, le résultat net aurait été de -25 millions d’euros (incluant -36 millions d’euros d’écrêtement), dont +15 millions d’euros au second semestre.

REVUE DES ACTIVITÉS

Dans le cadre du levier stratégique de la clarification du modèle d’activité, l’ensemble des segments d’activités a été redéfini :

  • Le Développement et les Ventes d’énergie. L’activité Développement inclut les coûts de développement du portefeuille de projets et les plus-values de cessions de projets (qui ne sont pas comptabilisés en chiffre d’affaires mais le sont directement dans l’EBITDA). Les Ventes d’énergie correspondent à l’activité de production d’énergie de ses centrales en exploitation pour le compte de Voltalia et Helexia,
  • Renvolt, regroupe les services de Construction et de Maintenance pour Voltalia et pour compte de tiers9,
  • Voltalia Hub inclut en particulier les activités spécialisées des filiales comme Greensolver, Triton et Helexia Services.

Le chiffre d’affaires se répartit à 54% pour les Ventes d’énergie, 39% pour Renvolt (filiale dédiée aux activités de construction et maintenance) et 7% pour Voltalia Hub (activités spécialisées de Voltalia). L’EBITDA se répartit à 89% pour le Développement et les Ventes d’énergie (dont 82% pour les Ventes d’énergie), 9% pour Renvolt et 2% pour Voltalia Hub.

Développement et Ventes d’énergie

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires Ventes d’énergie315,8359,4-12%-8%
EBITDA Ventes d’énergie187,4217,4-14%-11%
Marge d’EBITDA Ventes d’énergie59%60%-1pt-2pts
EBITDA du Développement 15,99,6+66%+63%

Le Développement

Après le travail d’abandon des projets moins attractifs et considérés comme insuffisamment créateurs de valeur du portefeuille de projets en développement, le pipeline s’élève dorénavant à 12,0 GW en baisse de -30%.

Les coûts de développement s’établissent à -79,0 millions d’euros avec une réduction réalisée grâce aux économies du plan de transformation SPRING, s’élevant à -13,8 millions d’euros à fin 2025.

L’EBITDA 2025 issu du Développement s’élève à 15,9 millions d’euros en croissance de +63% à taux de change constant (+66% à taux de change courants). Conformément à sa stratégie, Voltalia a continué au cours de l’année de céder plusieurs projets dont trois projets en exploitation en France.

Les Ventes d’énergie

 

 Indicateurs opérationnels

 		20252024Var.Moyenne long terme VoltaliaMoyenne long terme pays
Production (en GWh)4 9104 706+4%  
Ecrêtements de la production (en GWh)1 040876+19%  
Capacité en exploitation (en MW)2 9132 514+16%  
Capacité en exploitation et construction (en MW)3 5543 256+9%  
Facteur de charge éolien au Brésil35%34%+1pt48% 39%
Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements46%44%+2pts48% 39%
Facteur de charge solaire au Brésil24%24%stable29% 25%
Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements31%30%+1pt29% 25%
Facteur de charge éolien en France24%23%+1pt24% 
Facteur de charge solaire en France11%14%-3pts13% 
Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte26%25%+1pt25% 
Facteur de charge solaire en Albanie21%21%stable21% 
Facteur de charge solaire au Royaume Uni 16%14%+2pts15% 
Facteur de charge solaire au Portugal 19%17%+2pts22% 

Production et chiffre d’affaires

La production 2025 s’élève à 4 910 GWh, en hausse de +4%, malgré l’écrêtement au Brésil de 1 040 GWh, soit 23% de la production brésilienne (17% de la production totale de Voltalia sur la période). Cette production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+16%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil. À noter que les principales mises en service ont eu lieu en fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels principalement à compter de 2026.
Par ailleurs, la capacité en construction atteint 0,6 GW notamment grâce aux lancements de chantiers de 305 MW en 2025. Ainsi au total, la capacité totale en exploitation et construction progresse de +9%.

Le chiffre d’affaires 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 315,8 millions d’euros, en baisse de -8% à taux de change constants (-12% à taux de change courants), par rapport à la même période en 2024, du fait de l’écrêtement. Le chiffre d’affaires provient essentiellement des contrats de vente d’électricité sur le long terme auxquels 98% de la puissance installée est adossée.

  • La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble de ces contrats est de 18,1 années, représentant 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur sous contrat.
  • 77% du chiffre d’affaires issu des contrats de vente d’électricité à long terme est contractuellement indexé sur l’inflation.

L’EBITDA 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 187,4 millions d’euros, en baisse de -11% à taux de change constants (-14% à taux de change courants). Si l’activité a bénéficié de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2025, elle n’a pas pu compenser les éléments suivants (i) l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés effets de première production10), (ii) un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 202411 et (iii) l’impact de l’écrêtement brésilien plus important que prévu.

La marge d’EBITDA issue des Ventes d’énergie s’établit à 59% en léger recul.

Renvolt12 

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires228,8129,8+76%+76%
EBITDA20,311,3+80%+87%
Marge d’EBITDA9%9%stable+1pt

Le chiffre d’affaires 2025 issu de Renvolt s’établit à 228,8 millions d’euros en croissance de +76% à taux de change constants et courants.

L’EBITDA 2025 généré par Renvolt atteint 20,3 millions d’euros en croissance de +87% à taux de change constants (+80% à taux de change courants). La croissance résulte des nouveaux chantiers pour clients tiers lancés au cours de l’année 2025 avec un EBITDA de la Construction en forte croissance (+72%). Les chantiers en cours de construction, en particulier en Irlande et en Espagne, représentent environ 900 MW cumulés. De même l’EBITDA de l’Exploitation-Maintenance est en forte croissance grâce aux différents contrats remportés notamment en Europe.

La marge d’EBITDA de Renvolt s’établit à 9% en ligne avec la progression de marge attendue d’ici 2030 (10-12% de marge d’EBITDA).

Voltalia Hub13

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires 43,231,0+39%+41%
EBITDA 5,6-2.2--
Marge d’EBITDA13%N/A--

Le chiffre d’affaires 2025 issu de Voltalia Hub s’établit à 43,2 millions d’euros en croissance de +41% à taux de change constants (+39%à taux de change courants).

L’EBITDA 2025 généré par Voltalia Hub atteint 5,6 millions d’euros, notamment porté par Voltalia O&M14 et Triton.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
EBITDA avant frais corporate229,2236,1-3%stable
Frais corporate-17,9-17,6+2%+2%
EBITDA211,3218,5-3%stable
Dépréciation, amortissements et provisions-141,6-104,0+36%+41%
Autres produits et charges opérationnels-65,5-16,7x3,9x4,1
Résultat opérationnel 4,297,7-96%-96%
Résultat financier-89,4-75,2+19%+24%
Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence-18,7-13,2+41%+50%
Activités abandonnées-27,7-28,4-3%-3%
Intérêts minoritaires3,4-1,8-x1,9-x2,8
Résultat net (part du Groupe)-128,1-20,9--

Les frais corporate sont stables (+2% à taux de change constants et courants) et atteignent -17,9 millions d’euros.

L’EBITDA consolidé s’établit à 211,3 millions d’euros, stable à taux constants (-3% à taux de change courants), représentant une marge d’EBITDA de 36%, contre 42% en 2024.

Les dotations aux amortissements et provisions atteignent -141,6 millions d’euros, en croissance de +41%  à taux de change constants (+36% à taux de change courants). La hausse provient essentiellement (i) des amortissements de +10 millions d’euros lié à la hausse de la base d'actifs (effet année pleine principalement des mises en service 2024, et (ii) des dépréciations d’actifs pour 12 millions d’euros.

Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -65,5 millions d’euros (x4,1 à taux constants comparé à 2024). La hausse provient (i) l’abandon des projets non rentables du portefeuille de projets en développement pour environ 47 millions d’euros (ii) et de charges associées au projet SPRING pour environ 8 millions d’euros.

Le résultat financier affiche une charge de 89,4 millions d’euros, en hausse de +24% à taux de change constants (+19% à taux de change courants). Cette hausse est notamment portée, par (i) l’augmentation de la dette corporate, et (ii) l’augmentation de la dette projet liée à la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+408 MW) et des actifs en construction (641 MW). Le coût de financement moyen global de la dette consolidée s’élève à 6,14% contre 6,1% à fin 2024.

La charge d’impôts et résultat des sociétés mis en équivalence s’établit à -18,7 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change constants (-41% à taux de change courants)), notamment dû à l'impact des dépréciations de participations minoritaires mises en équivalence pour 8 millions d’euros.

Les pertes associées aux activités abandonnées s’élèvent à -27,7 millions d’euros. Elles sont liées aux décisions du plan de transformation SPRING initié au second semestre 2025 avec l’abandon des  activités de Maison Solaire Voltalia, MyWindPart, Buck & Co et de Fournitures d’équipements ainsi que des pays dans lesquels les activités de développement ont été arrêtées15.

Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe affiche une perte nette de - 128,1 millions d’euros, sous deux effets :

  • La part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING, évaluée à -103 millions d’euros, composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline, (ii) les impacts du recentrage géographique ainsi que sur les activités principales de Voltalia, et (iii) de coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING
  • L’écrêtement qui représente -36 millions d’euros

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

En millions d’euros20252024Var.



 
Immobilisations corporelles et incorporelles3 1493 063+3%
Trésorerie et équivalents de trésorerie 315360-13%
Autres actifs courants et non courants723538+34%
Total actifs4 1873 961+6%
Capitaux propres9541 063-10%
Minoritaires106106-%
Dette financière 2 4922 303+8%
Autres passifs courants et non courants634489+30%
Total passif4 1873 961+6%

Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 3 149 millions d’euros en légère hausse +86 millions d’euros (+3%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en cours de construction, en France, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Ouzbékistan, au Brésil ainsi que les toitures solaires d’Helexia eu Europe et Amérique latine.

La trésorerie affiche une position de 315 millions d’euros, en diminution de -45 millions d’euros.

Les autres actifs courants et non courants se montent à 723 millions d’euros, en croissance de 
+185 millions d’euros.

Les capitaux propres s’élèvent à 954 millions d’euros, en baisse de -109 millions d’euros, principalement du fait de la prise en compte du résultat net part du Groupe.

La dette financière s’élève à 2,5 milliards d’euros, en hausse de +8% reflétant la croissance du portefeuille de centrales (dette projet adossée sur chacun des projets grâce aux contrats de ventes d’énergie long terme sécurisés) entrainant un ratio d’endettement16 à 67%. A noter que fin 2025, l’entreprise a conclu un nouveau crédit à hauteur de 244 millions d’euros, démontrant la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires.

La dette financière bénéficie à hauteur de 82% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 63% libellée en euros et à 26% en réaux brésiliens.

INDICATEURS CLES

7,7 milliards d’euros sécurisés par des contrats sur une durée résiduelle de 18,1 années

Voltalia annonce ce jour le montant de ses revenus sécurisés par des contrats de vente d’énergie à long terme. Le chiffre d’affaires restant à percevoir s’élève à 7,7 milliards d’euros sur une durée résiduelle moyenne de 18,1 années. Même s’il est en légère baisse (comparé à 8,1 milliards d’euros en 2024), ce montant reflète la visibilité offerte par ces contrats. Elle résulte des nouveaux accords (PPA17 et ou Corporate PPA18) conclus au cours de l’année 2025, qui compensent partiellement l’effet mécanique de l’année écoulée depuis la précédente clôture.

Le portefeuille de projet en développement (pipeline) atteint 12 GW

Voltalia annonce ce jour, que son portefeuille de projets en développement a atteint fin décembre 2025 à 12,0 GW (-30% comparé à fin 2024). Cette baisse traduit les premiers travaux du plan de transformation SPRING qui en 2025 ont permis d’effectuer les premiers arrêts de l’activité développement dans cinq pays19 ainsi que la poursuite du travail d’abandon des projets moins attractifs et considérés comme insuffisamment créateurs de valeur du portefeuille de projets en développement. Comme mentionné, le recentrage géographique et technologique a représenté une réduction de 5,4 GW en 2025. Le portefeuille se répartit à hauteur de 31% en Europe, 34% en Afrique et international 34% en Amérique latine. D’autre part, sur le plan technologique, il se répartit à 56% sur le solaire, 22% sur l’éolien et 21% sur le stockage par batterie20.

ANNONCES RECENTES

Nouveau financement de 244,4 millions d’euros21

Ce financement syndiqué de 244,4 millions d’euros, d’une maturité de 3 ans, extensible partiellement à 5 ans, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette et rembourser par anticipation les échéances de 2026. Il est composé d’un crédit renouvelable de 146,6 millions d’euros et d’un prêt à terme de 97,7 millions d’euros et bénéficie d’une swingline22. Le prêt à terme est assorti de clauses de remboursements anticipés, en cohérence avec les priorités définies dans le cadre du plan SPRING (autofinancement de la croissance et désendettement progressif), tout en renforçant la flexibilité financière du Groupe.

Au Brésil : prise en compte d’une loi sur la compensation des écrêtements passés liés à la fiabilité du réseau23

Voltalia a annoncé l’adoption au Brésil de la loi n°15.269, en novembre dernier, par le Président Lula, qui acte le remboursement d’une part importante des compensations passées liées aux écrêtements de fiabilité du réseau (hors l’écrêtement lié au déséquilibre de l'offre et la demande).

La mesure couvre la période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025 et, après échanges et travaux d’analyse, représenterait pour Voltalia plus de 20 millions d’euros (indexés sur l’IPCA), avec des calculs réalisés par l’ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico – gestionnaire du réseau brésilien) et l’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica – régulateur de l’électricité au Brésil) selon des modalités encore en cours de finalisation. Cette compensation devrait se matérialiser à partir de 2026, tandis que des discussions se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables aux écrêtements futurs, notamment ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande, afin d’améliorer la visibilité et la stabilité réglementaire pour l’ensemble du marché.

En Tunisie, Voltalia remporte un nouveau projet solaire24

Après avoir remporté le projet de Sagdoud25 en mai 2024, puis le projet Menzel Habib26 en décembre 2024, Voltalia a annoncé être retenu par l’Etat tunisien pour le projet Wadi. Ce nouveau projet solaire de 132 mégawatts est situé dans la région de Gabès.

En Irlande, Renvolt signe un nouveau contrat de construction27

Renvolt a annoncé la signature d’un contrat clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la réalisation du projet Wexford Hub, une centrale solaire de 124,2 mégawatts. Ce contrat renforce la collaboration avec ESB, entreprise publique irlandaise de services énergétiques et partenaire historique de Voltalia. Cette relation s’est déjà traduite par quatre projets réalisés ou en cours de construction.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS

Objectifs opérationnels et financiers 2026 (nouvelle annonce)
Voltalia annonce ses objectifs pour 2026 :

  • Une capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation
  • Un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif

Objectifs opérationnels et financiers 2027

  • Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation
  • Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

Objectifs opérationnels et financiers 2030

  • Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation
  • Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030

Objectifs de mission 2027 et 2030 et réalisations 2025

  • CO2-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027. En 2025, 1,5 millions d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur ont pu être évités
  • 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe. En 2025, cet indicateur s’établit à 93% dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur
  • 50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027. En 2025, l’indicateur s’établit à 62 % de la capacité solaire en exploitation
  • Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030. En 2025, la réduction s’établit à -20% de réduction

Enfin, Voltalia se positionne pour autofinancer28 sa croissance entre 2026 et 2030, prévoit un versement de dividende à partir de 2028, et demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

  • Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES


 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Principaux impacts attendus du plan de transformation SPRING entre 2026 et 2030

PRINCIPAUX INDICATEURSIMPACT FINANCIERPERSPECTIVES
Résultats & Croissance rentable
Résultat net Résultat net >0A partir de 2026
Objectif d’EBITDA 300-325 m€2027
EBITDA Ventes d’énergie270-300 m€2027
Marge d’EBITDA   
Ventes d’énergie70%-72%2030
Services9%-11%2030
Distribution de dividende Montant à définir2028
Flux de trésorerie & Impact sur le capital
Cessions 300-350 m€Entre 2026-2028
Stabilité financière long terme
Ratio dette nette/EBITDAEntre 7,5 et 82030

Capacité en exploitation au 31 décembre 2025

En MWSolaireEolienBiomasseHydroHybride20252024
Afrique du Sud148    1480
Albanie140    140140
Belgique22    2232
Brésil790773 8121 5821 528
Egypte32    3232
Espagne38    3828
France25581 5 340334
Grèce31    3117
Guyane française13 175245948
Hongrie25    2524
Italie26    2623
Jordanie 57    5757
Ouzbékistan126    1260
Pays-Bas60    6060
Portugal78    7888
Roumanie14    1414
Royaume-Uni102   3213489
Total1 9578541717682 9132 514

Capacité en construction au 31 décembre 2025

Nom du projetCapacité (MW)TechnologiePays
Artemisya storage100StockageOuzbékistan
Artemisya wind100EolienOuzbékistan
East gate34SolaireRoyaume-Uni
Helexia10SolaireBelgique
Helexia51SolaireBrésil
Helexia20SolaireFrance
Helexia2SolaireItalie
Helexia9SolairePologne
Higher Stockbridge45SolaireRoyaume-Uni
Le Deffend6SolaireFrance
Los Venados20SolaireColombie
Saint Anne hybrid7HybrideGuyane Française
Saint Anne solar43SolaireGuyane Française
Saint Anne storage34StockageGuyane Française
Seranon10SolaireFrance
Spitalla solar100SolaireAlbanie
Terres Salées11SolaireFrance
Voltalia Mobility - Yusco41SolaireFrance
Total641  

Production d’électricité au 31 décembre 2025

En GWhEolienSolaireBiomasseHydroHybride31 décembre 202531 décembre 2024
Albanie 260   260258
Brésil2 377957  523 3873 322
Egypte 74   7474
France15183 8 241271
Grèce 28   2829
Guyane française 1420  3351
Helexia Brésil 251   251139
Helexia Europe 333   333296
Italie 5   50
Jordanie  129   129130
Ouzbékistan 18   180
Portugal 87   8779
Royaume-Uni 64   6456
Total2 5282 303208524 9104 706

Taux moyen EUR/BRL

Taux moyen20252024
EUR/BRL6,325,83

  

Compte de résultat consolidé (non audité)

En millions d’euros20252024
Chiffre d’affaires588520
Achats et sous-traitance-149-45
Autres charges d'exploitation-221-237
Charges de personnel-53-63
Autres produits et charges courants4743
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 00
EBITDA211219
Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations-142-104
Résultat opérationnel courant70114
Autres produits et charges opérationnels-66-17
Résultat opérationnel498
Coût net de l'endettement financier-134-116
Autres produits et charges financiers4540
Impôt sur les résultats et assimilés-17-12
Activités abandonnées -28-28
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia-1-1
Résultat net-132-19
Participations ne conférant pas le contrôle3-2
Part du Groupe-128-21


 

Bilan consolidé (non audité)

En millions d’euros20252024
Goodwill7979
Droits d'utilisation6571
Immobilisations incorporelles583528
Immobilisations corporelles2 4232 384
Participations dans des entreprises associées1118
Autres actifs financiers non courants4130
Autres actifs dérivés non courants3122
Actifs d'impôts différés 16
Actifs non courants3 2343 139
Stocks et encours1431
Clients et autres débiteurs248226
Autres actifs courants182173
Autres actifs financiers courants6531
Instruments dérivés actifs courants12
Trésorerie et équivalents de trésorerie315360
Actifs courants825822
Actifs destinés à être cédées1280
Total Actif4 1873 961
Capitaux propres part du Groupe9541 063
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle106106
Capitaux propres1 0601 169
Provisions non courantes2928
Passifs d'impôts différés1720
Financements non courants2 2311 792
Autres passifs financiers non courants3440
Instruments dérivés passifs non courants2762
Passifs non courants2 3391 942
Provisions courantes21
Financements courants262510
Dettes fournisseurs et autres créditeurs270226
Autres passifs financiers courants58
Instruments dérivés passifs courants31
Autres passifs courants140103
Passifs courants682850
Passifs sur actifs destinés à être cédés1060
Total Passif 4 1873 961

Tableaux des flux de trésorerie

En millions d’euros20252024
Résultat opérationnel498
Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur139117
Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels27-28
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation4512
Charge d’impôt payée-23-14
Flux de trésorerie net généré par l'activité193184
Flux net d'investissements financiers1276
Flux net d'investissements corporels-315-410
Flux net d'investissements incorporels-156-160
Autres incidences des activités d'investissement00
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement-459-494
Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia00
Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées40
Intérêts payés aux banques et obligataires-124-118
Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés-18-12
Encaissements liés aux emprunts et obligations959640
Remboursements d'emprunts et d'obligations-631-176
Autres incidences des activités de financement4248
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements232383
   
Flux de trésorerie net issu de l’arrêt d’opérations1-5
   
Variation de la trésorerie nette-3368
Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture360319
Incidence des variations de change et autres mouvements-6-26
Impact des activités abandonnées-70
Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture315360


 

Revue des segments

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires587,8520,2+13%+16%
EBITDA Total211,3218,5-3%stable
Marge d’EBITDA36%42%-6pts-6pts
EBITDA par activité    
    Ventes d’énergie187,4217,4-14%-11%
    Développement15,99,6+66%+63%
    Renvolt  20,311,3+80%+87%
    Voltalia Hub5,6-2,2--
dont frais corporate -17,9-17,6+2%+2%
Résultat net part du Groupe-128,1-20,9--

Ancienne présentation : Ventes d’énergie

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires315,8359,4-12%-8%
EBITDA189,7217,7-13%-10%
Marge d’EBITDA60%61%-1pt-1pt

Ancienne présentation : Services

En millions d’euros20252024Var. à taux courantsVar. à taux constants
Chiffre d’affaires272,0160,8+69%+70%
EBITDA39,518,4x2,1x2,1
Marge d’EBITDA15%11%+4pts+4pts


A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00		Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY
 isabelle.dray@seitosei-actifin.com
 T. +33 (0)6 85 36 85 11


1 Au cours de 2025, Voltalia a initié un processus de désengagement d’activités et de zones géographiques jugées non stratégiques. À fin décembre 2025, les critères au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent le chiffre d’affaires et l’EBITDA 2025 et 2024 ont été retraités de ses activités. L’impact de ces activités est regroupé sur la ligne « Activités abandonnées » au sein du Résultat net.
2 Communiqué du 4 septembre 2025.
3 Communiqué de SPRING du 4 septembre 2025, relatif à la présentation SPRING.
4 Marchés clés lui permettant d’atteindre une taille critique : 300 à 500 MW en exploitation à terme permettant :

  • Une meilleure compétitivité opérationnelle et économique.
  • La constitution et rétention d’équipes locales expertes
  • Une meilleure crédibilité institutionnelle et capacité de négociation
  • Une capacité renforcée de vente d’électricité et d’optimisation de la valeur

5 Arrêt du développement de projets biomasse et petite hydraulique et de nouveaux projets hydrogènes.
6 Ces mesures seront conduites dans le strict respect des cadres réglementaires locaux applicables et feront l’objet des procédures d’information et de consultation des représentants du personnel conformément aux obligations légales en vigueur.
7 Sans recours à une augmentation de capital.
8 Au cours de 2025, Voltalia a initié un processus de désengagement d’activités et de zones géographiques jugées non stratégiques. À fin décembre 2025, les critères au sens de la norme IFRS 5 ont été remplis. Par conséquent le chiffre d’affaires et l’EBITDA 2025 et 2024 ont été retraités de ses activités. L’impact de ces activités est regroupé sur la ligne « Activités abandonnées » au sein du Résultat net.
9 Renvolt exclut les activités de maintenance Voltalia et pour compte de tiers au Brésil, qui gèrent aussi les sous-stations du complexe de projets de Serra Branca au Nord-est du Brésil. Ces activités sont intégrées dans le Voltalia Hub.
10 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).
11 Le taux moyen EUR/BRL était de 6,32 en 2025 contre 5,83 en 2024.
12 Services de construction et maintenance aux clients tiers.
13 Activités spécialisées de Voltalia, notamment au travers de ses filiales (Greensolver, Triton, Yusco, Voltalia O&M, services de maintenance au Brésil, et Helexia Services).
14 Concerne les activités d’exploitation et-de maintenance Voltalia et pour compte de tiers au Brésil, qui gèrent aussi les infrastructures des sous-stations électriques du complexe de projets de Serra Branca au Nord-est du Brésil.
15 Espagne, Hongrie, Mexique, Roumanie et Slovaquie.
16 Dette nette / (dette nette + capitaux propres).
17 Power Purchase Agreement. Contrat de vente d’énergie long terme.
18 Corporate PPA : Corporate Power Purchase Agreement. Un Corporate PPA est un contrat long terme qui relie directement un consommateur d’électricité, une entreprise, au producteur qui construit une nouvelle centrale renouvelable pour fournir son client.
19 Communiqué du 28 janvier 2026.
20 Y compris projets hybrides.
21 Communiqué du 22 janvier 2026.
22 La swingline permet de procéder à des tirages hebdomadaires.
23 Communiqué du chiffre d’affaires du quatrième trimestre -section nouvelle annonce du 28 janvier 2026.
24 Communiqué du 29 janvier 2026.
25 Communiqué du 8 mai 2024.
26 Communiqué du 30 décembre 2024.
27 Communiqué du 16 février 2026.
28 Sans recours à une augmentation de capital.



 

