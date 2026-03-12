RESULTATS ANNUELS 2025

Objectifs d’EBITDA et de capacité atteints

Avec SPRING : activités recentrées, organisation allégée et réduction du nombre de pays

Résultats annuels 2025

Chiffre d’affaires : +16% à taux de change constants à 588 millions d’euros, notamment porté par la croissance des Services pour clients tiers (+70%)

EBITDA : 211,3 1 millions d’euros en ligne avec l’objectif annoncé en septembre 2 (entre 200 et 220 millions d’euros), stable à taux de change constants par rapport à 2024, intégrant les impacts de l’écrêtement au Brésil

millions d’euros en ligne avec l’objectif annoncé en septembre (entre 200 et 220 millions d’euros), stable à taux de change constants par rapport à 2024, intégrant les impacts de l’écrêtement au Brésil Perte nette (part du groupe) : à -128,1 millions d’euros sous l’effet de la part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING (-103 millions d’euros) composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline, (ii) les impacts du recentrage géographique ainsi que sur les activités principales de Voltalia, et (iii) des coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING, et d’autre part, sous l’effet de l’écrêtement (-36 millions d’euros). Hors éléments exceptionnels, le résultat net aurait été de -25 millions d’euros, dont +15 millions d’euros au second semestre

Atteinte de l’objectif de capacité 2025

Atteinte de l’objectif de capacité en exploitation et en construction : 3,6 gigawatts (+9%) dont 2,9 gigawatts en exploitation (+16%), notamment grâce aux mises en services (+408 mégawatts) et aux lancements de nouveaux chantiers (+305 mégawatts)

Production d’énergie : 4,9 térawattheures en progression de 4% malgré les impacts de l’écrêtement au Brésil, un peu en dessous de l’objectif de 5,2 térawattheures. A noter que comme annoncé3, la loi n°15 269, votée au Brésil en novembre, prévoit le remboursement3 relatif aux écrêtements de fiabilité du réseau soit pour Voltalia une estimation de plus de 20 millions d’euros

SPRING : une transformation initiée en 2025 avec une accélération prévue en 2026

Présenté en septembre 2025, le plan de transformation SPRING3, dont la mise en œuvre se poursuit, constitue une étape structurante destinée à renforcer la création de valeur dans un environnement de marché en mutation. Il a déjà produit ses premiers effets en 2025 et connaîtra une accélération en 2026.





Un recentrage sur les activités et géographies principales

L’entreprise a initié son recentrage autour de ses activités principales de Développement et de Ventes d’énergie, et sur ses marchés et technologies clés4 :

Cession ou arrêt en cours des activités de développement de cinq pays (Hongrie, Slovaquie, Mexique, Roumanie et Espagne) Recentrage du développement sur trois technologies : solaire, éolien terrestre et stockage par batterie 5

De 2026 à 2028, les cessions d’actifs non stratégiques devraient générer 300–350 millions d’euros, dont la majorité d’ici juin 2027, soutenant un retour à un résultat net positif dès 2026, associée à une trajectoire de désendettement progressive, avec une amélioration structurelle du ratio dette nette sur EBITDA

Un modèle opérationnel clarifié

La création de Renvolt a pour objectif de regrouper les activités de construction et d’exploitation-maintenance afin d’améliorer la lisibilité des performances, renforcer la compétitivité des activités de services et permettre à chaque métier de se concentrer sur ses priorités stratégiques.

Filialisation débutée en 2025 devant s’achever au premier semestre 2026 En 2026, l’entreprise a fait évoluer sa communication financière principalement autour des activités de Développement, Ventes d’énergie et de services avec Renvolt



Amélioration de la performance grâce à l'efficacité et à l'optimisation :

Réduction des coûts récurrents de 16,2 millions d’euros en 2025 par rapport à la base de coûts 2024, avec la mise en place de plans de diminution des coûts de prospection/développement (-13,8 millions d’euros) et des coûts de structures avec le recentrage géographique, technologique et sur les activités stratégiques (- 2,4 millions d’euros). A noter que les effectifs du Groupe ont diminué de -7,6% en 2025 Mise en place d’une nouvelle organisation et démarrage des plans d’actions de performance qui devraient contribuer à améliorer les marges des Ventes d’énergie (Voltalia et Helexia)

En 2026, le plan poursuivra une réduction des coûts de prospection/développement et de ses coûts de structure, incluant des projets de plans de réduction d’effectifs dans plusieurs géographies incluant la France, le Portugal et le Brésil6, qui pourraient représenter environ 10% des effectifs au global

Objectifs 2026

Objectifs 2026 (nouvelle annonce) : Capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation. Un EBITDA 2026 compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif

Enfin, Voltalia confirme se positionner pour autofinancer7 sa croissance entre 2026 et 2030, prévoit un versement de dividende à partir de 2028, et demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire.

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 11 mars 2026.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia déclare :« 2025 marque une année de transition et d’action pour Voltalia. Dans un environnement de marché particulièrement exigeant, nous avons lancé le plan SPRING avec discipline et détermination. Le lancement du plan SPRING marque une transformation profonde : recentrage sur nos marchés et technologies les plus créateurs de valeur, simplification de notre modèle opérationnel, clarification de notre organisation et optimisation dans l’allocation de nos ressources. Ces décisions structurantes posent les fondations d’un modèle plus robuste et d’une amélioration durable de nos performances. Si nous avons atteint notre objectif d’EBITDA et de capacité, les décisions prises – notamment l’abandon des projets moins créateurs de valeur du portefeuille de projets, le recentrage et les coûts de restructuration associés ont pesé significativement sur le résultat net en 2025. Dès 2026, nous engagerons une nouvelle étape d’accélération, avec pour priorité le renforcement de notre rentabilité et notre structure financière. Notre ambition est claire : bâtir un modèle plus sélectif en ligne avec les évolutions de notre secteur, plus robuste et créateur de valeur sur le long terme ».

***

Voltalia commentera ses résultats annuels 2025 et ses perspectives à court et moyen terme lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 10h00, heure de Paris

La réunion sera retransmise en webcast audio en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations .

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires8 587,8 520,2 +13% +16% EBITDA Total 211,3 218,5 -3% stable Marge d’EBITDA 36% 42% -6pts -6pts Résultat net part du Groupe -128,1 -20,9 - -

Le chiffre d’affaires 2025 atteint 587,8 millions d’euros, en hausse de +16% à taux de change constants (+13% à taux de change courants). Géographiquement, le chiffre d’affaires 2025 se répartit à 67% en Europe, 29% en Amérique latine et 4% dans le reste du monde.

L’EBITDA consolidé s’établit à 211,3 millions d’euros, stable à taux constants (-3% à taux de change courants) en ligne avec l’objectif annoncé en septembre (entre 200 et 220 millions d’euros). La forte croissance des constructions pour compte de Tiers (au sein de la filiale dédiée Renvolt) a compensé la baisse temporaire des Ventes d’énergie, pénalisées par (i) l’écrêtement de la production brésilienne, (ii) un effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés et (iii) d’un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024. La marge d’EBITDA est de 36%, en recul de -6pts, à taux de change constants et courants. La baisse de la marge consolidée s’explique principalement par (i) la croissance des activités de Services pour compte de tiers au sein de la filiale dédiée Renvolt (les activités de Services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la Vente d’Energie), et (ii) un de l’impact de l’écrêtement sur les Ventes d’énergie.

La perte nette part du groupe s’élève à -128,1 millions d’euros, sous deux principaux effets :

La part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING, qui représente -103 millions d’euros et est composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline (- 47 millions d’euros), (ii) les impacts du recentrage, liés à la sortie de pays et des activités non essentielles (-27,7 millions d’euros) et ceux liés aux dépréciations d’actifs ou participations minoritaires d’activités non essentielles (-20 millions d’euros) , de (iii) coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING (- 8 millions d’euros),

L’écrêtement, ce dernier représente - 36 millions d’euros.

Hors éléments exceptionnels, le résultat net aurait été de -25 millions d’euros (incluant -36 millions d’euros d’écrêtement), dont +15 millions d’euros au second semestre.

REVUE DES ACTIVITÉS

Dans le cadre du levier stratégique de la clarification du modèle d’activité, l’ensemble des segments d’activités a été redéfini :

Le Développement et les Ventes d’énergie . L’activité Développement inclut les coûts de développement du portefeuille de projets et les plus-values de cessions de projets (qui ne sont pas comptabilisés en chiffre d’affaires mais le sont directement dans l’EBITDA). Les Ventes d’énergie correspondent à l’activité de production d’énergie de ses centrales en exploitation pour le compte de Voltalia et Helexia,

et les . L’activité Développement inclut les coûts de développement du portefeuille de projets et les plus-values de cessions de projets (qui ne sont pas comptabilisés en chiffre d’affaires mais le sont directement dans l’EBITDA). Les Ventes d’énergie correspondent à l’activité de production d’énergie de ses centrales en exploitation pour le compte de Voltalia et Helexia, Renvolt , regroupe les services de Construction et de Maintenance pour Voltalia et pour compte de tiers 9 ,

regroupe les services de Construction et de Maintenance pour Voltalia et pour compte de tiers , Voltalia Hub inclut en particulier les activités spécialisées des filiales comme Greensolver, Triton et Helexia Services.

Le chiffre d’affaires se répartit à 54% pour les Ventes d’énergie, 39% pour Renvolt (filiale dédiée aux activités de construction et maintenance) et 7% pour Voltalia Hub (activités spécialisées de Voltalia). L’EBITDA se répartit à 89% pour le Développement et les Ventes d’énergie (dont 82% pour les Ventes d’énergie), 9% pour Renvolt et 2% pour Voltalia Hub.

Développement et Ventes d’énergie

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires Ventes d’énergie 315,8 359,4 -12% -8% EBITDA Ventes d’énergie 187,4 217,4 -14% -11% Marge d’EBITDA Ventes d’énergie 59% 60% -1pt -2pts EBITDA du Développement 15,9 9,6 +66% +63%

Le Développement

Après le travail d’abandon des projets moins attractifs et considérés comme insuffisamment créateurs de valeur du portefeuille de projets en développement, le pipeline s’élève dorénavant à 12,0 GW en baisse de -30%.

Les coûts de développement s’établissent à -79,0 millions d’euros avec une réduction réalisée grâce aux économies du plan de transformation SPRING, s’élevant à -13,8 millions d’euros à fin 2025.

L’EBITDA 2025 issu du Développement s’élève à 15,9 millions d’euros en croissance de +63% à taux de change constant (+66% à taux de change courants). Conformément à sa stratégie, Voltalia a continué au cours de l’année de céder plusieurs projets dont trois projets en exploitation en France.

Les Ventes d’énergie





Indicateurs opérationnels



2025 2024 Var. Moyenne long terme Voltalia Moyenne long terme pays Production (en GWh) 4 910 4 706 +4% Ecrêtements de la production (en GWh) 1 040 876 +19% Capacité en exploitation (en MW) 2 913 2 514 +16% Capacité en exploitation et construction (en MW) 3 554 3 256 +9% Facteur de charge éolien au Brésil 35% 34% +1pt 48% 39% Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 46% 44% +2pts 48% 39% Facteur de charge solaire au Brésil 24% 24% stable 29% 25% Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 31% 30% +1pt 29% 25% Facteur de charge éolien en France 24% 23% +1pt 24% Facteur de charge solaire en France 11% 14% -3pts 13% Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 26% 25% +1pt 25% Facteur de charge solaire en Albanie 21% 21% stable 21% Facteur de charge solaire au Royaume Uni 16% 14% +2pts 15% Facteur de charge solaire au Portugal 19% 17% +2pts 22%

Production et chiffre d’affaires

La production 2025 s’élève à 4 910 GWh, en hausse de +4%, malgré l’écrêtement au Brésil de 1 040 GWh, soit 23% de la production brésilienne (17% de la production totale de Voltalia sur la période). Cette production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+16%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil. À noter que les principales mises en service ont eu lieu en fin d’année et contribueront aux résultats opérationnels principalement à compter de 2026.

Par ailleurs, la capacité en construction atteint 0,6 GW notamment grâce aux lancements de chantiers de 305 MW en 2025. Ainsi au total, la capacité totale en exploitation et construction progresse de +9%.

Le chiffre d’affaires 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 315,8 millions d’euros, en baisse de -8% à taux de change constants (-12% à taux de change courants), par rapport à la même période en 2024, du fait de l’écrêtement. Le chiffre d’affaires provient essentiellement des contrats de vente d’électricité sur le long terme auxquels 98% de la puissance installée est adossée.

La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble de ces contrats est de 18,1 années, représentant 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur sous contrat.

77% du chiffre d’affaires issu des contrats de vente d’électricité à long terme est contractuellement indexé sur l’inflation.

L’EBITDA 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 187,4 millions d’euros, en baisse de -11% à taux de change constants (-14% à taux de change courants). Si l’activité a bénéficié de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2025, elle n’a pas pu compenser les éléments suivants (i) l’effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés effets de première production10), (ii) un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 202411 et (iii) l’impact de l’écrêtement brésilien plus important que prévu.

La marge d’EBITDA issue des Ventes d’énergie s’établit à 59% en léger recul.

Renvolt12

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 228,8 129,8 +76% +76% EBITDA 20,3 11,3 +80% +87% Marge d’EBITDA 9% 9% stable +1pt

Le chiffre d’affaires 2025 issu de Renvolt s’établit à 228,8 millions d’euros en croissance de +76% à taux de change constants et courants.

L’EBITDA 2025 généré par Renvolt atteint 20,3 millions d’euros en croissance de +87% à taux de change constants (+80% à taux de change courants). La croissance résulte des nouveaux chantiers pour clients tiers lancés au cours de l’année 2025 avec un EBITDA de la Construction en forte croissance (+72%). Les chantiers en cours de construction, en particulier en Irlande et en Espagne, représentent environ 900 MW cumulés. De même l’EBITDA de l’Exploitation-Maintenance est en forte croissance grâce aux différents contrats remportés notamment en Europe.

La marge d’EBITDA de Renvolt s’établit à 9% en ligne avec la progression de marge attendue d’ici 2030 (10-12% de marge d’EBITDA).

Voltalia Hub13

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 43,2 31,0 +39% +41% EBITDA 5,6 -2.2 - - Marge d’EBITDA 13% N/A - -

Le chiffre d’affaires 2025 issu de Voltalia Hub s’établit à 43,2 millions d’euros en croissance de +41% à taux de change constants (+39%à taux de change courants).

L’EBITDA 2025 généré par Voltalia Hub atteint 5,6 millions d’euros, notamment porté par Voltalia O&M14 et Triton.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants EBITDA avant frais corporate 229,2 236,1 -3% stable Frais corporate -17,9 -17,6 +2% +2% EBITDA 211,3 218,5 -3% stable Dépréciation, amortissements et provisions -141,6 -104,0 +36% +41% Autres produits et charges opérationnels -65,5 -16,7 x3,9 x4,1 Résultat opérationnel 4,2 97,7 -96% -96% Résultat financier -89,4 -75,2 +19% +24% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -18,7 -13,2 +41% +50% Activités abandonnées -27,7 -28,4 -3% -3% Intérêts minoritaires 3,4 -1,8 -x1,9 -x2,8 Résultat net (part du Groupe) -128,1 -20,9 - -

Les frais corporate sont stables (+2% à taux de change constants et courants) et atteignent -17,9 millions d’euros.

L’EBITDA consolidé s’établit à 211,3 millions d’euros, stable à taux constants (-3% à taux de change courants), représentant une marge d’EBITDA de 36%, contre 42% en 2024.

Les dotations aux amortissements et provisions atteignent -141,6 millions d’euros, en croissance de +41% à taux de change constants (+36% à taux de change courants). La hausse provient essentiellement (i) des amortissements de +10 millions d’euros lié à la hausse de la base d'actifs (effet année pleine principalement des mises en service 2024, et (ii) des dépréciations d’actifs pour 12 millions d’euros.

Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -65,5 millions d’euros (x4,1 à taux constants comparé à 2024). La hausse provient (i) l’abandon des projets non rentables du portefeuille de projets en développement pour environ 47 millions d’euros (ii) et de charges associées au projet SPRING pour environ 8 millions d’euros.

Le résultat financier affiche une charge de 89,4 millions d’euros, en hausse de +24% à taux de change constants (+19% à taux de change courants). Cette hausse est notamment portée, par (i) l’augmentation de la dette corporate, et (ii) l’augmentation de la dette projet liée à la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+408 MW) et des actifs en construction (641 MW). Le coût de financement moyen global de la dette consolidée s’élève à 6,14% contre 6,1% à fin 2024.

La charge d’impôts et résultat des sociétés mis en équivalence s’établit à -18,7 millions d’euros, en hausse de +50% à taux de change constants (-41% à taux de change courants)), notamment dû à l'impact des dépréciations de participations minoritaires mises en équivalence pour 8 millions d’euros.

Les pertes associées aux activités abandonnées s’élèvent à -27,7 millions d’euros. Elles sont liées aux décisions du plan de transformation SPRING initié au second semestre 2025 avec l’abandon des activités de Maison Solaire Voltalia, MyWindPart, Buck & Co et de Fournitures d’équipements ainsi que des pays dans lesquels les activités de développement ont été arrêtées15.

Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe affiche une perte nette de - 128,1 millions d’euros, sous deux effets :

La part exceptionnelle liée au plan de transformation SPRING, évaluée à -103 millions d’euros, composée de (i) l’abandon des projets non rentables du pipeline, (ii) les impacts du recentrage géographique ainsi que sur les activités principales de Voltalia, et (iii) de coûts de transformation et de restructuration liés au plan SPRING

L’écrêtement qui représente -36 millions d’euros

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

En millions d’euros 2025 2024 Var.







Immobilisations corporelles et incorporelles 3 149 3 063 +3% Trésorerie et équivalents de trésorerie 315 360 -13% Autres actifs courants et non courants 723 538 +34% Total actifs 4 187 3 961 +6% Capitaux propres 954 1 063 -10% Minoritaires 106 106 -% Dette financière 2 492 2 303 +8% Autres passifs courants et non courants 634 489 +30% Total passif 4 187 3 961 +6%

Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 3 149 millions d’euros en légère hausse +86 millions d’euros (+3%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en cours de construction, en France, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Ouzbékistan, au Brésil ainsi que les toitures solaires d’Helexia eu Europe et Amérique latine.

La trésorerie affiche une position de 315 millions d’euros, en diminution de -45 millions d’euros.

Les autres actifs courants et non courants se montent à 723 millions d’euros, en croissance de

+185 millions d’euros.

Les capitaux propres s’élèvent à 954 millions d’euros, en baisse de -109 millions d’euros, principalement du fait de la prise en compte du résultat net part du Groupe.

La dette financière s’élève à 2,5 milliards d’euros, en hausse de +8% reflétant la croissance du portefeuille de centrales (dette projet adossée sur chacun des projets grâce aux contrats de ventes d’énergie long terme sécurisés) entrainant un ratio d’endettement16 à 67%. A noter que fin 2025, l’entreprise a conclu un nouveau crédit à hauteur de 244 millions d’euros, démontrant la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires.

La dette financière bénéficie à hauteur de 82% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 63% libellée en euros et à 26% en réaux brésiliens.

INDICATEURS CLES

7,7 milliards d’euros sécurisés par des contrats sur une durée résiduelle de 18,1 années

Voltalia annonce ce jour le montant de ses revenus sécurisés par des contrats de vente d’énergie à long terme. Le chiffre d’affaires restant à percevoir s’élève à 7,7 milliards d’euros sur une durée résiduelle moyenne de 18,1 années. Même s’il est en légère baisse (comparé à 8,1 milliards d’euros en 2024), ce montant reflète la visibilité offerte par ces contrats. Elle résulte des nouveaux accords (PPA17 et ou Corporate PPA18) conclus au cours de l’année 2025, qui compensent partiellement l’effet mécanique de l’année écoulée depuis la précédente clôture.

Le portefeuille de projet en développement (pipeline) atteint 12 GW

Voltalia annonce ce jour, que son portefeuille de projets en développement a atteint fin décembre 2025 à 12,0 GW (-30% comparé à fin 2024). Cette baisse traduit les premiers travaux du plan de transformation SPRING qui en 2025 ont permis d’effectuer les premiers arrêts de l’activité développement dans cinq pays19 ainsi que la poursuite du travail d’abandon des projets moins attractifs et considérés comme insuffisamment créateurs de valeur du portefeuille de projets en développement. Comme mentionné, le recentrage géographique et technologique a représenté une réduction de 5,4 GW en 2025. Le portefeuille se répartit à hauteur de 31% en Europe, 34% en Afrique et international 34% en Amérique latine. D’autre part, sur le plan technologique, il se répartit à 56% sur le solaire, 22% sur l’éolien et 21% sur le stockage par batterie20.

ANNONCES RECENTES

Nouveau financement de 244,4 millions d’euros21

Ce financement syndiqué de 244,4 millions d’euros, d’une maturité de 3 ans, extensible partiellement à 5 ans, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette et rembourser par anticipation les échéances de 2026. Il est composé d’un crédit renouvelable de 146,6 millions d’euros et d’un prêt à terme de 97,7 millions d’euros et bénéficie d’une swingline22. Le prêt à terme est assorti de clauses de remboursements anticipés, en cohérence avec les priorités définies dans le cadre du plan SPRING (autofinancement de la croissance et désendettement progressif), tout en renforçant la flexibilité financière du Groupe.

Au Brésil : prise en compte d’une loi sur la compensation des écrêtements passés liés à la fiabilité du réseau23

Voltalia a annoncé l’adoption au Brésil de la loi n°15.269, en novembre dernier, par le Président Lula, qui acte le remboursement d’une part importante des compensations passées liées aux écrêtements de fiabilité du réseau (hors l’écrêtement lié au déséquilibre de l'offre et la demande).

La mesure couvre la période du 1er septembre 2023 au 24 novembre 2025 et, après échanges et travaux d’analyse, représenterait pour Voltalia plus de 20 millions d’euros (indexés sur l’IPCA), avec des calculs réalisés par l’ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico – gestionnaire du réseau brésilien) et l’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica – régulateur de l’électricité au Brésil) selon des modalités encore en cours de finalisation. Cette compensation devrait se matérialiser à partir de 2026, tandis que des discussions se poursuivent avec les autorités sur les mécanismes applicables aux écrêtements futurs, notamment ceux liés au déséquilibre de l'offre et la demande, afin d’améliorer la visibilité et la stabilité réglementaire pour l’ensemble du marché.

En Tunisie, Voltalia remporte un nouveau projet solaire24

Après avoir remporté le projet de Sagdoud25 en mai 2024, puis le projet Menzel Habib26 en décembre 2024, Voltalia a annoncé être retenu par l’Etat tunisien pour le projet Wadi. Ce nouveau projet solaire de 132 mégawatts est situé dans la région de Gabès.

En Irlande, Renvolt signe un nouveau contrat de construction27

Renvolt a annoncé la signature d’un contrat clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la réalisation du projet Wexford Hub, une centrale solaire de 124,2 mégawatts. Ce contrat renforce la collaboration avec ESB, entreprise publique irlandaise de services énergétiques et partenaire historique de Voltalia. Cette relation s’est déjà traduite par quatre projets réalisés ou en cours de construction.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS

Objectifs opérationnels et financiers 2026 (nouvelle annonce)

Voltalia annonce ses objectifs pour 2026 :

Une capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation

Un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif

Objectifs opérationnels et financiers 2027

Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

Objectifs opérationnels et financiers 2030

Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030

Objectifs de mission 2027 et 2030 et réalisations 2025

CO 2 -équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027. En 2025, 1,5 millions d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur ont pu être évités

-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027. En 2025, 1,5 millions d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur ont pu être évités 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe. En 2025, cet indicateur s’établit à 93% dans les pays non désignés selon l'Association des principes de l'Equateur

50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027. En 2025, l’indicateur s’établit à 62 % de la capacité solaire en exploitation

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030. En 2025, la réduction s’établit à -20% de réduction

Enfin, Voltalia se positionne pour autofinancer28 sa croissance entre 2026 et 2030, prévoit un versement de dividende à partir de 2028, et demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES





Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Principaux impacts attendus du plan de transformation SPRING entre 2026 et 2030

PRINCIPAUX INDICATEURS IMPACT FINANCIER PERSPECTIVES Résultats & Croissance rentable Résultat net Résultat net >0 A partir de 2026 Objectif d’EBITDA 300-325 m€ 2027 EBITDA Ventes d’énergie 270-300 m€ 2027 Marge d’EBITDA Ventes d’énergie 70%-72% 2030 Services 9%-11% 2030 Distribution de dividende Montant à définir 2028 Flux de trésorerie & Impact sur le capital Cessions 300-350 m€ Entre 2026-2028 Stabilité financière long terme Ratio dette nette/EBITDA Entre 7,5 et 8 2030

Capacité en exploitation au 31 décembre 2025

En MW Solaire Eolien Biomasse Hydro Hybride 2025 2024 Afrique du Sud 148 148 0 Albanie 140 140 140 Belgique 22 22 32 Brésil 790 773 8 12 1 582 1 528 Egypte 32 32 32 Espagne 38 38 28 France 255 81 5 340 334 Grèce 31 31 17 Guyane française 13 17 5 24 59 48 Hongrie 25 25 24 Italie 26 26 23 Jordanie 57 57 57 Ouzbékistan 126 126 0 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 78 78 88 Roumanie 14 14 14 Royaume-Uni 102 32 134 89 Total 1 957 854 17 17 68 2 913 2 514

Capacité en construction au 31 décembre 2025

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Artemisya storage 100 Stockage Ouzbékistan Artemisya wind 100 Eolien Ouzbékistan East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 10 Solaire Belgique Helexia 51 Solaire Brésil Helexia 20 Solaire France Helexia 2 Solaire Italie Helexia 9 Solaire Pologne Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Los Venados 20 Solaire Colombie Saint Anne hybrid 7 Hybride Guyane Française Saint Anne solar 43 Solaire Guyane Française Saint Anne storage 34 Stockage Guyane Française Seranon 10 Solaire France Spitalla solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 41 Solaire France Total 641

Production d’électricité au 31 décembre 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Albanie 260 260 258 Brésil 2 377 957 52 3 387 3 322 Egypte 74 74 74 France 151 83 8 241 271 Grèce 28 28 29 Guyane française 14 20 33 51 Helexia Brésil 251 251 139 Helexia Europe 333 333 296 Italie 5 5 0 Jordanie 129 129 130 Ouzbékistan 18 18 0 Portugal 87 87 79 Royaume-Uni 64 64 56 Total 2 528 2 303 20 8 52 4 910 4 706

Taux moyen EUR/BRL

Taux moyen 2025 2024 EUR/BRL 6,32 5,83

Compte de résultat consolidé (non audité)

En millions d’euros 2025 2024 Chiffre d’affaires 588 520 Achats et sous-traitance -149 -45 Autres charges d'exploitation -221 -237 Charges de personnel -53 -63 Autres produits et charges courants 47 43 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0 0 EBITDA 211 219 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations -142 -104 Résultat opérationnel courant 70 114 Autres produits et charges opérationnels -66 -17 Résultat opérationnel 4 98 Coût net de l'endettement financier -134 -116 Autres produits et charges financiers 45 40 Impôt sur les résultats et assimilés -17 -12 Activités abandonnées -28 -28 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia -1 -1 Résultat net -132 -19 Participations ne conférant pas le contrôle 3 -2 Part du Groupe -128 -21





Bilan consolidé (non audité)

En millions d’euros 2025 2024 Goodwill 79 79 Droits d'utilisation 65 71 Immobilisations incorporelles 583 528 Immobilisations corporelles 2 423 2 384 Participations dans des entreprises associées 11 18 Autres actifs financiers non courants 41 30 Autres actifs dérivés non courants 31 22 Actifs d'impôts différés 1 6 Actifs non courants 3 234 3 139 Stocks et encours 14 31 Clients et autres débiteurs 248 226 Autres actifs courants 182 173 Autres actifs financiers courants 65 31 Instruments dérivés actifs courants 1 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 315 360 Actifs courants 825 822 Actifs destinés à être cédées 128 0 Total Actif 4 187 3 961 Capitaux propres part du Groupe 954 1 063 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 106 106 Capitaux propres 1 060 1 169 Provisions non courantes 29 28 Passifs d'impôts différés 17 20 Financements non courants 2 231 1 792 Autres passifs financiers non courants 34 40 Instruments dérivés passifs non courants 27 62 Passifs non courants 2 339 1 942 Provisions courantes 2 1 Financements courants 262 510 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 270 226 Autres passifs financiers courants 5 8 Instruments dérivés passifs courants 3 1 Autres passifs courants 140 103 Passifs courants 682 850 Passifs sur actifs destinés à être cédés 106 0 Total Passif 4 187 3 961

Tableaux des flux de trésorerie

En millions d’euros 2025 2024 Résultat opérationnel 4 98 Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur 139 117 Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels 27 -28 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation 45 12 Charge d’impôt payée -23 -14 Flux de trésorerie net généré par l'activité 193 184 Flux net d'investissements financiers 12 76 Flux net d'investissements corporels -315 -410 Flux net d'investissements incorporels -156 -160 Autres incidences des activités d'investissement 0 0 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -459 -494 Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia 0 0 Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées 4 0 Intérêts payés aux banques et obligataires -124 -118 Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés -18 -12 Encaissements liés aux emprunts et obligations 959 640 Remboursements d'emprunts et d'obligations -631 -176 Autres incidences des activités de financement 42 48 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements 232 383 Flux de trésorerie net issu de l’arrêt d’opérations 1 -5 Variation de la trésorerie nette -33 68 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 360 319 Incidence des variations de change et autres mouvements -6 -26 Impact des activités abandonnées -7 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 315 360





Revue des segments

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 587,8 520,2 +13% +16% EBITDA Total 211,3 218,5 -3% stable Marge d’EBITDA 36% 42% -6pts -6pts EBITDA par activité Ventes d’énergie 187,4 217,4 -14% -11% Développement 15,9 9,6 +66% +63% Renvolt 20,3 11,3 +80% +87% Voltalia Hub 5,6 -2,2 - - dont frais corporate -17,9 -17,6 +2% +2% Résultat net part du Groupe -128,1 -20,9 - -

Ancienne présentation : Ventes d’énergie

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 315,8 359,4 -12% -8% EBITDA 189,7 217,7 -13% -10% Marge d’EBITDA 60% 61% -1pt -1pt

Ancienne présentation : Services

En millions d’euros 2025 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 272,0 160,8 +69% +70% EBITDA 39,5 18,4 x2,1 x2,1 Marge d’EBITDA 15% 11% +4pts +4pts





Pièce jointe