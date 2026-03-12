Multitude AG – vorläufige ungeprüfte Ergebnisse 2025: Hervorragende finanzielle Entwicklung und Nettogewinnprognose übertroffen

Zug, 12. März 2026 – Die Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet („Multitude“, „Unternehmen“ oder „Gruppe“), gibt heute seine vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt.

Kennzahlen in Mio. EUR GJ 2025 GJ 2024 Veränderung in Mio. / % Umsatzerlöse 256,9 263,7 -2,6% davon Zinserträge 241,9 261,1 -19,2 davon Provisions- und Gebühreneinnahmen 15,0 2,6 +12,4 Nettozinsertrag 197,5 220,2 -10,3% Nettoprovisions- und Gebühreneinnahmen 13,2 2,1 +11,1 Nettobetriebsertrag 214,8 219,0 -1,9% Vorsteuerergebnis 30,8 23,2 +32,5% Periodenergebnis 26,6 20,2 +31,7% Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen* 939,1 762,5 +23,2%

* inklusive Kredite an Kunden und Schuldverschreibungen

Die Konzernumsatzerlöse entwickelten sich stabil. Während die Zinserträge leicht zurückgingen, wurde der Rückgang weitgehend durch höhere Gebühreneinnahmen kompensiert. Diese Entwicklung im Umsatzmix unterstreicht die unterstreicht die Diversifizierungsinitiativen des Unternehmens und seine Fähigkeit, neue und resiliente Ertragsquellen zu erschließen. Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen stiegen im Jahresvergleich um 23,2 Prozent.

Im Jahr 2025 verbesserte sich die Qualität des Kreditportfolios erheblich. Diese Entwicklung spiegelt deutliche Verbesserungen im Kreditgeschäft und in der Underwriting-Performance, sowie ein weiterhin diszipliniertes Risikomanagement wider. Infolgedessen sanken die Wertminderungen auf Kundenforderungen weiter um 15,4 Prozent auf 81,6 Mio. EUR gegenüber 96,4 Mio. EUR im Jahr 2024. Auch der Ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften der Gruppe verbesserte sich deutlich und stieg von einem Verlust von 0,1 Mio. EUR im Jahr 2024 auf einen Gewinn von 3,0 Mio. EUR im Jahr 2025.

Der Nettogewinn der Gruppe verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 31,7 Prozent auf 26,6 Mio. EUR (2024: 20,2 Mio. EUR) und lag damit über der kommunizierten Prognosespanne von 24 bis 26 Mio. EUR für das Jahr 2025.

Die Bilanzsumme des Unternehmens erhöhte sich um 26,1 Prozent auf 1.385,6 Mio. EUR (2024: 1.098,7 Mio. EUR), was vor allem auf die Zunahme des Kredit- und Schuldverschreibungsportfolios zurückzuführen ist. Die Kundeneinlagen, als wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, legten um 29,2 Prozent von 800,8 Mio. EUR auf 1.034,5 Mio. EUR zu. Das Eigenkapital der Gruppe stieg auf 208,0 Mio. EUR (+7,3 Prozent), mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 21,8 Prozent (Ende 2024: 23,2 Prozent).

Ausblick 2026-2028: fortgesetztes profitables Wachstum und Fokus auf die drei Säulen der Wachstumsstrategie

Multitude bestätigt die Strategie und die Wachstumsziele für die kommenden Jahre, die im Rahmen des letzten Capital Markets Day am 13. November 2025 vorgestellt wurden. Mit Fokus auf die strategischen Säulen organisches Wachstum, selektive M&A-Transaktionen und Partnerschaften wird das Unternehmen Daten und Technologien effektiv einsetzen, um seinen Nettogewinn zu steigern. Die Kapitalmarktprognose der Gruppe basiert auf dem konsolidierten Nettogewinn, und sieht ein Ziel von 30 Mio. EUR für 2026 sowie ein jährliches Wachstum von 20 Prozent in den Jahren 2027 und 2028 vor.

Darüber hinaus präsentierte die Gruppe im Rahmen ihres jüngsten Capital Markets Day operative Zielgrößen mit indikativem Charakter, einschließlich EBT-basierter Wachstumskennzahlen für die einzelnen Geschäftsbereiche: Für die Geschäftseinheit Consumer Banking wird über drei Jahre eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des EBT von 10 Prozent erwartet, für das SME Banking ein einstelliger positiver EBT Betrag im Jahr 2026, gefolgt von einem EBT-CAGR von 50 Prozent, und für das Wholesale Banking ein EBT-CAGR von 50 Prozent. Die wesentlichen Treiber, mit denen dieses angestrebte Wachstum erreicht werden soll, sind kontinuierliches Umsatzwachstum und -diversifizierung, Kostensenkungen sowie die Steigerung des Mehrwerts für Kunden. Darüber hinaus wird Multitude verstärkt auf den Einsatz von KI und Automatisierung setzen. Die Vision des Unternehmens bleibt unverändert: die wertvollste Finanzplattform für von traditionellen Banken vernachlässigte Kunden aufzubauen.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer operativen Entwicklung und der starken Profitabilität im Jahr 2025. Aufbauend auf unserer 20-jährigen Erfahrung in FinTech-Innovation sind wir heute hervorragen positioniert, unser Geschäft weiter auszubauen und unsere Profitabilität weiter zu steigern. Wir werden unsere erfolgreich etablierte Wachstumsstrategie auf der Grundlage der drei Säulen organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, konsequent umsetzen und sind sehr zuversichtlich, die für das Jahr 2026 und darüber hinaus kommunizierten Ziele zu erreichen“, kommentiert CEO Antti Kumpulainen.

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke „Ferratum“), SME Banking (Marke „CapitalBox“) und Wholesale Banking (Marke „Multitude Bank“). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MULT“ gelistet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755.

