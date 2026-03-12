RUBIS: Résultats annuels 2025 - Nouvelle année record - Résultat net, part du Groupe en hausse de + 19 %

Paris, le 12 mars 2026, 07:30

La solide performance opérationnelle a compensé positivement les effets défavorables de la variation du taux de change EUR/USD, portée par l’exécution rigoureuse de la stratégie du Groupe.

a compensé positivement les effets défavorables de la variation du taux de change EUR/USD, portée par l’exécution rigoureuse de la stratégie du Groupe. EBITDA de 741 M€ , dans la partie haute de la fourchette de guidance de 710 à 760 M€, + 3 % en publié En hausse de +7 % à 772 M€ à taux de change EUR/USD constant et à hyperinflation constante.

, dans la partie haute de la fourchette de guidance de 710 à 760 M€, Résultat net, part du Groupe en hausse de + 19 % 1 à 309 M€ , hors plus-value de cession de Rubis Terminal (RT) en 2024 (- 10 % en publié).

, hors plus-value de cession de Rubis Terminal (RT) en 2024 (- 10 % en publié). 30 e année consécutive de hausse du dividende , avec une distribution proposée de 2,07 € par action , en hausse de + 2 % par rapport à 2024 et payable en 2026.

, avec une distribution proposée de , en hausse de + 2 % par rapport à 2024 et payable en 2026. Cash-flow opérationnel en hausse de + 10 % à 735 M€ en 2025 , soutenu par une amélioration du résultat financier ainsi que de la performance opérationnelle.

, soutenu par une amélioration du résultat financier ainsi que de la performance opérationnelle. Ratio dette financière nette corporate/EBITDA3 de 0,9x au 31 décembre 2025, en amélioration de 0,4x par rapport à fin 2024, attestant de la solidité du bilan de Rubis – dette financière nette totale de 1 166 M€, en baisse de 10 % sur un an.





CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE 2025

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 6 534 6 644 - 2 % EBITDA 741 721 + 3 % Résultat net, part du Groupe hors plus-value de cession de RT en 2024 309 259 + 19 % Résultat net, part du Groupe 309 342 - 10 % BPA (dilué), en euros hors plus-value de cession de RT en 2024 2,98 2,50 + 19 % BPA (dilué), en euros 2,98 3,30 - 10 % Dividende par action2 2,07 2,03 + 2 % Cash-flow opérationnel 735 665 + 10 % DFN Corporate/EBITDA3 0,9x 1,4x - 0,4x Dette financière nette (DFN)/EBITDA4 1,7x 1,9x - 0,2x

Le 12 mars 2026, Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, Gérants, ont déclaré :

« 2025 marque une nouvelle année record pour Rubis. Dans un environnement marqué par la faiblesse du dollar américain et l’incertitude géopolitique, nos équipes ont de nouveau réalisé une performance opérationnelle solide, conduisant à une augmentation de + 19 % du résultat net part du Groupe. Ces résultats reflètent la solidité de notre modèle et la rigueur de notre exécution. Notre plateforme intégrée combine des bénéfices en hausse constante avec des moteurs de croissance à long terme et notre capacité à saisir des opportunités, comme l’illustre le développement de nos activités bitume en Europe. Avec un levier corporate de 0,9x, la solidité de notre bilan nous offre la flexibilité nécessaire pour investir et poursuivre la croissance de notre dividende, pour la 30e année consécutive. Cette solidité financière, combinée à la diversification de notre portefeuille, permet à Rubis d’être performant à travers les cycles et de créer de la valeur durable sur le long terme. Pour 2026, Rubis vise un EBITDA Groupe compris entre 740 M€ et 790 M€, soutenu par une discipline financière rigoureuse et la diversification de son portefeuille. »

FAITS MARQUANTS

Développement de l’activité bitume en Afrique et en Europe





En 2025, Rubis a poursuivi le développement de ses activités bitume sur des marchés à forte croissance en Afrique, avec notamment le renforcement de sa participation en Angola (de 35 % à 95 %), le démarrage de ses opérations en Libye et le renforcement de ses capacités en Afrique du Sud. Ces développements s'inscrivent dans la continuité de l'ancrage historique du Groupe en Afrique, où la fiabilité de l'approvisionnement en bitume est essentielle à la construction, au développement et à l'entretien des infrastructures routières, permettant une croissance économique à long terme et une meilleure intégration sur le continent.

S’appuyant sur son savoir‑faire pour s’implanter sur le marché européen, le Groupe a également conclu un bail exclusif d’une durée de cinq ans, renouvelable, pour exploiter les capacités de stockage bitume du terminal ATPC d’Anvers, premier terminal d’importation de bitume de la région, idéalement situé au nord-ouest de l'Europe. Depuis le 1er janvier 2026, cette capacité de stockage de 60 000 tonnes est exploitée par Rubis Asphalt. La montée en puissance de cette nouvelle plateforme européenne se fera de façon progressive, l’année 2026 servant de transition et d’intégration pour les activités bitume de Rubis en Europe.

Nouvelle feuille de route Durabilité Think Tomorrow 2030





Rubis dévoile Think Tomorrow 2030, sa nouvelle feuille de route Durabilité conçue pour accélérer la création de valeur à long terme et renforcer la résilience de son modèle multi‑local. Structurée autour de quatre piliers – Climat, Environnement, Social et Société – cette feuille de route renforce l’intégration de la durabilité au cœur des décisions stratégiques et opérationnelles du Groupe.

Dans un contexte de hausse structurelle de la demande en solutions énergétiques et de mobilité, Think Tomorrow 2030 soutient l’évolution du portefeuille du Groupe vers une diversification progressive des offres d’énergies et de services plus diversifiées et moins carbonées – incluant la production d’électricité renouvelable. Elle fixe un nouvel objectif de diversification des produits et services bas-carbone à horizon 2030 (EBITDA bas-carbone x5 en 2030 vs 2025) et réaffirme l’objectif de réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre de ‑ 20 % à horizon 2030 par rapport à 2019 des émissions opérationnelles, illustrant l'engagement du Groupe à concilier la croissance de ses activités et la réduction de son empreinte carbone.

En parallèle, Rubis renforce son engagement en matière de sécurité, de protection de la biodiversité, d’égalité des chances et de développement économique local, consolidant ainsi son rôle de partenaire responsable sur l’ensemble des territoires où le Groupe opère.

PERFORMANCE FINANCIÈRE – EXERCICE 2025

États financiers consolidés au 31 décembre 2025

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 6 534 6 644 - 2 % EBITDA, dont 741 721 + 3 % Distribution d’énergies 754 731 + 3 % Production d’électricité renouvelable 23 26 - 11 % EBIT, dont 487 504 - 3 % Distribution d’énergies 543 549 - 1 % Production d’électricité renouvelable - 17 - 8 ns Résultat net, part du Groupe hors plus-value de cession de RT en 2024 309 259 + 19 % Résultat net, part du Groupe 309 342 - 10 % BPA (dilué), en euros hors plus-value de cession de RT en 2024 2,98 2,50 + 19 % BPA (dilué), en euros 2,98 3,30 - 10 % Cash-flow opérationnel 735 665 + 10 % Dépenses d’investissement (capex), dont 376 248 + 52 % Distribution d’énergies 185 165 + 12 % Production d’électricité renouvelable 190 82 + 132 %

Dans un contexte marqué par un taux de change EUR/USD défavorable, Rubis a délivré une performance robuste en 2025, reflétant la solidité de ses fondamentaux opérationnels.

L’EBITDA s’établit à 741 M€ (+ 3 % sur un an) et l’EBIT à 487 M€ (- 3 % sur un an). L’effet de l’hyperinflation a été moins positif en 2025 qu’en 2024 et a donc eu un impact négatif sur la variation annuelle de l’EBITDA de - 2,5 % et de l’EBIT de

- 3,5 %.

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à 2 M€ en 2025, contre 86 M€ en 2024, qui incluait la plus-value liée à la cession de Rubis Terminal pour 89 M€ (avant impôt).

La quote-part de résultat net des coentreprises s’élève à 2 M€ en 2025, contre 7 M€ en 2024, qui incluait la contribution de Rubis Terminal au premier trimestre 2024, avant son reclassement en actifs destinés à la vente.

Le coût de l’endettement financier net diminue de - 19 % à 78 M€ contre 97 M€ pour l'exercice 2024. Cette variation s'explique principalement par l'amélioration de la gestion de la dette locale au Kenya.

Les autres produits et charges financiers s’établissent à - 9 M€ en 2025, contre - 68 M€ en 2024 (qui incluaient le résultat de change à - 29 M€ pour le Kenya et le Nigéria). En 2025, aucune perte de change significative n'a été enregistrée au sein du Groupe. Les mesures mises en place au cours du premier semestre 2024 pour couvrir mécaniquement l'exposition du Groupe au shilling kényan et au naira nigérian sont efficaces. Les autres produits et charges financiers comprennent également l'impact de l'hyperinflation, qui a été partiellement compensé par les intérêts financiers sur le vendor loan relatif à la cession de Rubis Terminal.

Le résultat avant impôt progresse de + 17 % sur un an hors plus-value de cession de Rubis Terminal en 2024 (- 7 % sur un an en publié). Le résultat net part du Groupe atteint 309 M€, en hausse de + 19 % sur un an hors plus-value de cession de RT en 2024 (- 10 % sur un an en publié).

Le cash-flow opérationnel pour 2025 a augmenté de + 10 % pour atteindre 735 M€, reflétant l’amélioration du résultat financier et de la performance opérationnelle. Il inclut également une évolution positive du besoin en fonds de roulement grâce à un niveau de stocks plus faible en fin d’exercice et à un prix du pétrole plus bas.

Les capex de la Distribution d'énergies ont atteint 185 M€, contre 165 M€ en 2024. Cette augmentation provient principalement du nouveau navire bitumier en opération à partir du premier trimestre 2026.

Les capex de la Production d'électricité renouvelable se sont élevés à 190 M€, contre 82 M€ en 2024, en ligne avec le plan d'investissement annoncé. Ces capex s’expliquent par la conversion du pipeline en actifs en exploitation.

Impact IAS 29 : hyperinflation (impacts non cash)

Rubis a appliqué la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes : Haïti (et Suriname sorti en 2025), tels que définis par les normes IFRS. L’adoption de la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes impose de retraiter leurs actifs et passifs non monétaires et leur compte de résultat pour refléter les variations du pouvoir d’achat général de leur monnaie fonctionnelle, conduisant à un gain ou une perte, incluse dans le résultat net. Par ailleurs, leurs états financiers sont convertis en euros avec le taux de change de clôture de la période concernée.

IAS 29 : impact sur les données publiées 2025 2024 Impact sur le taux de croissance EBITDA 8 24 - 2,5 % EBIT 4 22 - 3,5 % Résultat net part du Groupe - 13 - 10 - 1,0%

PERFORMANCE COMMERCIALE – EXERCICE 2025

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Volumes de vente et marge brute par produit sur l’exercice 2025

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) 2025 2024 2025 vs 2024 2025 2024 2025 vs 2024 GPL 1 337 1 310 + 2 % 319 309 + 3 % Carburants 4 465 4 280 + 4 % 455 433 + 5 % Bitume 548 429 + 28 % 87 74 + 18 % TOTAL 6 350 6 018 + 6 % 861 815 + 6 %

Volumes de ventes et marge brute par zone géographique sur l’exercice 2025

Volume (en milliers de m3) Marge brute (en M€) 2025 2024 2025 vs 2024 2025 2024 2025 vs 2024 Europe 932 925 + 1 % 234 220 + 6 % Caraïbes 2 458 2 267 + 8 % 340 328 + 3 % Afrique 2 960 2 826 + 5 % 288 267 + 8 % TOTAL 6 350 6 018 + 6 % 861 815 + 6 %

Après une année 2024 record, 2025 a de nouveau été marquée par une croissance des volumes et des marges, dans l’ensemble des zones géographiques et sur tous les segments de produits.

Les volumes de GPL ont poursuivi leur tendance haussière, portés principalement par l’Europe. En France, les volumes ont atteint un plus haut historique, soutenus par une demande robuste sur le GPL-c, des conditions météorologiques favorables et des gains de parts de marché sur l’ensemble des segments. La Suisse et l’Afrique australe ont également contribué positivement. La marge unitaire s’est légèrement améliorée sur l’exercice.

Concernant les carburants :

sur le segment Retail (stations-service représentant 51 % des volumes carburants et 54 % de la marge brute carburants) : les volumes ont progressé de + 5 % sur l’année et la marge brute de + 4 %. Cette performance est notamment tirée par : l’Afrique de l’Est , en particulier le Kenya, où la croissance des volumes retail a été dynamique grâce à l’expansion du réseau. L’environnement de prix s’est amélioré suite à l’ajustement de la formule de prix en 2025. La Zambie et l’Ouganda ont également enregistré de solides performances, avec une croissance régulière des volumes et des marges, portée par la montée en puissance réussie des stations rebrandées et une dynamique commerciale soutenue, les Caraïbes , qui sont restées dynamiques. La Jamaïque et le Guyana ont continué d’être les principaux contributeurs à la croissance des volumes. Antigua, Saint-Vincent et Grenade ont également affiché de bonnes performances, reflétant une demande croissante dans l’ensemble de la région Caraïbes. Les marges unitaires retail ont toutefois été contrastées : Haïti a enregistré une hausse significative suite à la mise en place de nouvelles barges, tandis que les marges en Jamaïque, au Guyana et dans certaines îles des Caraïbes orientales sont restées sous pression en raison d’une concurrence accrue et, sur certains marchés, d’un effet de change EUR/USD défavorable ;

(stations-service représentant 51 % des volumes carburants et 54 % de la marge brute carburants) : Cette performance est notamment tirée par : le segment Commercial & Industriel (C&I représentant 33 % des volumes carburants et 29 % de la marge brute carburants) a enregistré une hausse des volumes de + 12 % et de la marge brute de + 10 % , portée notamment par Haïti, où la mise en place d’un mode d’approvisionnement adapté a pleinement porté ses fruits, ainsi que par la Barbade, avec l’obtention d’un nouveau contrat significatif d’approvisionnement de carburants pour la production d’électricité. Le Guyana et le Suriname ont également affiché une dynamique solide sur l’exercice ;

(C&I représentant 33 % des volumes carburants et 29 % de la marge brute carburants) , portée notamment par Haïti, où la mise en place d’un mode d’approvisionnement adapté a pleinement porté ses fruits, ainsi que par la Barbade, avec l’obtention d’un nouveau contrat significatif d’approvisionnement de carburants pour la production d’électricité. Le Guyana et le Suriname ont également affiché une dynamique solide sur l’exercice ; le segment aviation (représentant 16 % des volumes carburants et 15 % de la marge brute carburants) a été sous pression en 2025, avec une baisse des volumes de - 9 % par rapport à 2024. En revanche, la marge brute a progressé de + 3 %. La baisse des volumes s’explique principalement par la situation au Kenya, où la concurrence reste vive, et est en partie compensée par la bonne performance de Haïti et de la région Caraïbes, malgré l’effet défavorable de la conversion EUR/USD.





Les volumes de bitume ont progressé de + 28 % sur l’année, principalement grâce au Nigéria, où la demande a repris à la suite de nouveaux projets de construction de routes, à l’augmentation de la participation en Angola ainsi qu’à l’entrée du Groupe en Libye. La marge brute a progressé de + 18 % sur un an.

Au quatrième trimestre 2025, les volumes ont augmenté de + 5 % et les marges de + 8 %, illustrant une forte demande en bitume et le dynamisme de la région Caraïbes. Les marges retail se sont améliorées en Afrique, reflétant notamment l’ajustement de la formule de prix au Kenya.

Corse – Sanction de l’Autorité de la concurrence

Le 17 novembre 2025, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision exécutoire qui sanctionne plusieurs acteurs pour une entente anticoncurrentielle dans le secteur de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution de carburants en Corse. Rubis SCA, conjointement et solidairement avec sa filiale Rubis Énergie, a été condamnée à une amende totale de 64,7 M€.

Rubis réfute avec fermeté les pratiques reprochées par l’Autorité et a interjeté appel devant la Cour d’Appel de Paris le 9 février 2026. Cet appel n'étant pas suspensif, le Groupe sera tenu de payer la pénalité mi-2026. Rubis reste confiant dans sa capacité à démontrer avec succès que la décision est erronée tant d'un point de vue factuel que juridique, par conséquent, cette amende n'a pas été provisionnée.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





La dynamique de l’activité Support & Services est restée robuste sur l’exercice 2025.

Dans les Caraïbes , l’activité de fret maritime a légèrement progressé, en ligne avec l’évolution des volumes de Retail & Marketing, tandis que l’activité de trading externe a poursuivi sa trajectoire dynamique, avec une hausse des volumes de + 27 % et de la marge brute de + 32 % sur l’année.

En Afrique , l’activité de transport maritime de bitume a été soutenue par l’augmentation de l’activité du Groupe.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





Données opérationnelles 2025 2024 Variation Capacité installée (en MWc) 633 523 + 21 % Production d’électricité (en GWh) 558 460 + 21 % Chiffre d’affaires (en M€) 62 49 + 26 %

Sur l’exercice 2025, Photosol a installé 110 MWc, portant la capacité installée à 633 MWc, en hausse de + 21 % sur un an. Le portefeuille sécurisé a progressé de + 30 % pour atteindre 1,4 GWc, tandis que le pipeline s’élève désormais à 5,7 GWc (+6 % sur un an). Le chiffre d’affaires 2025 s’établit à 62 M€, en hausse de + 26 % par rapport à 2024, reflétant l’expansion du portefeuille d’actifs en exploitation.

Relance des appels d’offres PPE3

La publication attendue de la troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) en France réaffirme le rôle central de l’électricité renouvelable dans la décarbonation de l’économie française, bien que le rythme de déploiement soit modéré à court terme par rapport aux capacités industrielles actuelles du secteur.

Pour Photosol, la clarification des objectifs photovoltaïques et la relance attendue des appels d’offres apportent une visibilité renouvelée aux projets précédemment mis en attente. Le lien explicite établi entre production et consommation d’électricité souligne également l’importance de la croissance de la demande via l’électrification. Le futur plan national d’électrification (attendu en 2026) ainsi que le besoin croissant en solutions de stockage constitueront des leviers clés de cette transition.

Plus généralement, l'augmentation structurelle de la demande d'électricité à travers l'Europe, tirée par l'électrification de l'industrie, du numérique et des datacenters, remodèle structurellement la demande, renforçant ainsi la pertinence à long terme d'une production d'énergie renouvelable compétitive et évolutive.

Dans ce contexte, Photosol poursuivra l’adaptation de sa stratégie d’investissement et de développement, combinant une croissance disciplinée des renouvelables avec des solutions flexibles – incluant le stockage, l’autoconsommation et les contrats d’achat d’électricité de long terme – tout en s’appuyant sur sa plateforme française comme socle pour une expansion européenne sélective.

Nouvelle étape clé dans la diversification internationale de Photosol

Conformément à sa stratégie de diversification géographique, Photosol a lancé la construction de deux projets photovoltaïques en Italie, à la suite de l’attribution de 38 MWc lors de l’appel d’offres italien FER X en juillet 2025. Ces projets bénéficient du nouveau mécanisme de soutien sous forme de contrats-pour-différence, offrant une visibilité de revenus à long terme.

S’appuyant sur sa plateforme de développement en France, Photosol réplique progressivement son modèle à l’international. Cette étape marque une avancée supplémentaire dans son développement en Italie, où le Groupe constitue un pipeline croissant de projets solaires de grande taille. Au‑delà de l’Italie, la Pologne et l’Europe de l’Est représentent des moteurs de croissance structurels, portés par l’accélération de l’électrification et la demande croissante en capacités renouvelables compétitives.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE - EXERCICE 2025

Répartition de l’EBITDA

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation Europe 112 106 + 6 % Caraïbes 231 232 - 1 % Afrique 188 170 + 10 % Retail & Marketing 531 508 + 4 % Support & Services 224 223 + 0 % Production d’électricité renouvelable 23 26 - 11 % Holding - 37 - 36 + 1 % EBITDA total du Groupe 741 721 + 3 %

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





La performance opérationnelle par zone géographique en 2025 s’explique comme suit :

l’ Europe , principalement portée par le GPL (représentant plus de 90 % de la marge brute de la région), a continué d’afficher une dynamique solide. L’EBITDA a progressé de + 6 %, en ligne avec la croissance de la marge brute ;

, principalement portée par le GPL (représentant plus de 90 % de la marge brute de la région), a continué d’afficher une dynamique solide. L’EBITDA a progressé de + 6 %, en ligne avec la croissance de la marge brute ; la région Caraïbes a maintenu un niveau d’activité soutenu sur l’ensemble des segments. L’EBITDA recule toutefois de ‑ 1 %, en raison de l’effet de l’hyperinflation, ainsi qu’un mix produit différent et de l’impact du taux de change USD/EUR ;

a maintenu un niveau d’activité soutenu sur l’ensemble des segments. L’EBITDA recule toutefois de ‑ 1 %, en raison de l’effet de l’hyperinflation, ainsi qu’un mix produit différent et de l’impact du taux de change USD/EUR ; en Afrique, la reprise de la demande en bitume au Nigéria et la consolidation de l’entité en Angola, combinée à l’ajustement de la formule de prix au Kenya, a conduit à une progression de l’EBITDA de + 10 % sur l’exercice.





2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





L’activité Support & Services a enregistré un EBITDA de 224 M€ en 2025, stable sur un an. Les activités de trading et de shipping ont été soutenues tant pour le bitume que pour les carburants.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





L’EBITDA de Photosol s’établit à 23 M€ en 2025, en baisse de ‑ 11 % par rapport à 2024, en ligne avec les prévisions, du fait de l’accélération des coûts de développement visant à soutenir la croissance future.

L’EBITDA Power5 s’élève à 46,7 M€ sur l’exercice 2025, en hausse de + 32 % par rapport à 2024.

BILAN

(en millions d’euros) Déc-2025 Déc-2024 Variation Dette financière nette (DFN) 1 166 1 292 - 10 % DFN/EBITDA 1,7x 1,9x - 0,2x Dettes projets sans recours 564 431 + 31 % Dette financière nette corporate(1) (DFN corporate) 602 861 - 30 % DFN Corporate/EBITDA 0.9x 1.4x - 0.4x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours, voir l’annexe pour plus de précisions.





La dette financière nette corporate atteint 602 M€, soit un ratio dette nette corporate/EBITDA de 0,9x, en amélioration de 0,4x par rapport à fin 2024.

Sur la base de ces résultats et de cette structure financière robuste, la Gérance proposera à l’Assemblée Générale une nouvelle hausse du dividende à 2,07 € par action, en progression de + 2 % par rapport à 2024.

PERSPECTIVES

Fort de la performance enregistrée en 2025, le management s’attend, pour 2026, à la poursuite d’une dynamique favorable dans les Caraïbes, portée par la croissance soutenue en Jamaïque, au Guyana et à la Barbade. Bien que le mix produit puisse être légèrement dilutif pour les marges unitaires, la croissance des volumes et la dynamique de marché demeurent favorables. La reprise de Haïti devrait se confirmer, prolongeant la tendance positive amorcée au second semestre 2025.

En Afrique, le segment Retail devrait bénéficier pleinement de l’amélioration des marges entamée en 2025, tandis que les volumes devraient continuer de progresser dans l’ensemble de la région. L’activité bitume sera soutenue par l’intégration des nouvelles zones géographiques, la reprise de la demande au Nigéria et des fermetures de raffineries en Afrique du Sud.

En Europe, la dynamique positive du GPL devrait se poursuivre, tandis que l’activité bitume montera progressivement en puissance. Comme en 2025, l’accélération des coûts de développement dans la Production d’électricité renouvelable devrait peser sur l’EBITDA 2026, en ligne avec la stratégie d’investissement visant à soutenir la création de valeur à long terme.

Dans ce contexte, l’EBITDA Groupe est attendu entre 740 M€ et 790 M€ en 2026, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 (hyperinflation) inchangé par rapport à 2025.

Rubis entend maintenir une politique d’allocation du capital disciplinée en équilibrant l’utilisation du cash-flow opérationnel entre les investissements de maintenance, le dividende et en laissant la place à des investissements de croissance durable et rentable, y compris les fusions et acquisitions.

Rappel : les ambitions de Photosol 2027

Portefeuille sécurisé 6 au-delà de 2,5 GWc.

au-delà de 2,5 GWc. EBITDA consolidé 7 : 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au RBE des projets de cession partielle. EBITDA power 8 : 80-85 millions d’euros. EBITDA sécurisé 9 : 150-200 millions d’euros.

: 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au RBE des projets de cession partielle.

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (réitérée en décembre 2025).

Sustainalytics : 35 (vs 29,2 précédemment).

ISS ESG : C+ (vs C précédemment).

CDP : A- (vs B précédemment).

Conférence destinée aux investisseurs et analystes

Date : 12 mars 2026 à 9 h 30

Pour y accéder via le webcast https://rubis.engagestream.companywebcast.com/2026-03-12-fy

Participants Rubis:

Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante

Marc Jacquot, Directeur Financier Groupe et Gérant

Jean-Christian Bergeron, Directeur Général de Rubis Énergie et Gérant

Sophie Pierson, Directrice Durabilité, Conformité & Risques Groupe

Prochains événements

Activité du T1 2025 : 5 mai 2026

Assemblée Générale : 10 juin 2026

Résultats T2 & S1 2026 : 8 septembre 2026

Contact presse Relations analystes RUBIS – Département Communication RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95



presse@rubis.fr Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44



investors@rubis.fr

Annexe

1. RÉPARTITION DE L’EBIT





(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Variation Europe 66 59 + 12 % Caraïbes 178 190 - 6 % Afrique 133 133 - 1 % Retail & Marketing 377 382 - 1 % Support & Services 166 167 0 % Production d'électricité renouvelable - 17 - 8 ns Holding - 39 - 37 - 6 % EBIT total du Groupe 487 504 - 3 %

2. CHIFFRES DU T4





Répartition du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires (en M€) T4 2025 T4 2024 T4 2025



vs T4 2024 Distribution d’énergies 1 669 1 664 + 0 % Retail & Marketing 1 448 1 411 + 3 % Europe 194 205 - 5 % Caraïbes 586 592 - 1 % Afrique 667 614 + 9 % Support & Services 222 254 - 13 % Production d’électricité renouvelable 10 8 + 25 % TOTAL 1 679 1 672 + 0 %

Retail & Marketing : volumes de vente et marge brute par produit au T4

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T4 2025 T4 2024 T4 2024 vs T4 2023 T4 2025 T4 2024 T4 2024 vs T4 2023 GPL 354 345 + 2% 84 81 + 3% Carburants 1 132 1,084 + 4% 120 112 + 7% Bitume 148 121 + 22% 24 17 + 44% TOTAL 1 634 1 551 + 5% 228 210 + 8%

Retail & Marketing : volumes de vente et marge brute par zone géographique au T4

Volume (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T4 2025 T4 2024 T4 2024 vs T4 2023 T4 2025 T4 2024 T4 2024 vs T4 2023 Europe 245 242 + 1% 61 59 + 3% Caraïbes 651 569 + 14% 89 83 + 7% Afrique 738 741 0% 78 68 + 15% TOTAL 1,634 1,551 + 5% 228 210 + 8%

3. AJUSTEMENTS ET RÉCONCILIATIONS





Composition dette nette/ebitda hors IFRS 16

(en millions d’euros) Déc-2025 Déc-2024 Variation Dette financière nette corporate(1) (DFN corporate) 602 861 - 30 % EBITDA (a) 741 721 + 3 % Charges locatives - IFRS 16 (b) 64 56 + 15 % Prod. Photosol - EBITDA (c) 42 31 + 37 % EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol (a)-(b)-(c) 635 634 0 % DFN corporate/EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol 0,9x 1,4x -0,4x Dettes projets sans recours 564 431 + 31 % Dette financière nette (DFN) 1 166 1 292 + 9 % DFN/EBITDA avant IFRS 16 1,7x 1,9x - 0,2x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours.





KPI sur une base comparable

2025 2024 Variation EBITDA (publié) 741 721 + 2,7 % Hyperinflation - 8 - 24 EBITDA (publié) hors Hyperinflation 733 697 + 5,2 % Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 9 21 Autres 4 5 EBITDA (sur une base comparable) 746 723 + 3,2 %





2025 2024 Variation EBIT (publié) 487 504 - 3,4 % Hyperinflation - 4 - 22 EBIT (publié) hors Hyperinflation 483 482 + 0,1 % Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 9 21 Autres 4 5 EBIT (sur une base comparable) 496 509 - 2,5 %





FY 2025 FY 2024 Variation Résultat net part du Groupe (publié) 309 342 - 9.8 % Hyperinflation 13 10 Résultat net part du Groupe (publié) hors hyperinflation 321 353 - 8.8 % Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 8 18 Autres 7 4 Résultat net part du Groupe (sur une base comparable) 336 374 - 8,5 % Plus-value sur cession Rubis Terminal - 83 Résultat net part du Groupe (sur une base comparable à isopérimètre) 336 291 + 15,4 %

4. ÉTATS FINANCIERS

Situation financière consolidée

ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 127 411 113 618 Écarts d’acquisition 1 712 603 1 763 436 Immobilisations corporelles 2 008 723 1 895 219 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 266 639 248 901 Participations dans les coentreprises 25 647 29 385 Autres actifs financiers 96 405 127 522 Impôts différés 21 407 24 687 Autres actifs long terme 109 047 188 463 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 367 882 4 391 231 Actifs courants Stocks et en-cours 641 636 715 790 Clients et autres débiteurs 803 826 871 761 Créances d’impôt 24 176 30 844 Autres actifs courants 31 081 48 095 Trésorerie et équivalents de trésorerie 756 787 676 373 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 2 257 506 2 342 863 TOTAL GROUPE D'ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS (III) 0 0 TOTAL ACTIFS (I + II) 6 625 388 6 734 094





PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Capitaux propres – part du Groupe Capital 129 015 129 005 Primes liées au capital 1 532 825 1 537 708 Résultats accumulés 1 142 998 1 166 915 Total 2 804 838 2 833 628 Intérêts minoritaires 115 000 127 739 CAPITAUX PROPRES (I) 2 919 838 2 961 367 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 536 788 1 206 174 Obligations locatives 233 792 220 350 Consignation d'emballages 155 202 152 681 Engagements envers le personnel 51 270 52 907 Autres provisions 248 189 184 542 Impôts différés 58 908 73 177 Autres passifs long terme 105 870 163 472 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 2 390 019 2 053 303 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 385 676 762 505 Obligations locatives (part à moins d’un an) 46 920 37 116 Fournisseurs et autres créditeurs 809 433 863 686 Dettes d’impôt 53 323 39 601 Autres passifs courants 20 179 16 516 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 315 531 1 719 424 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 625 388 6 734 094

Compte de résultat consolidé





(en milliers d’euros) %

2025/

2024 31/12/2025 31/12/2024 CHIFFRE D’AFFAIRES NET - 2 % 6 534 460 6 643 939 Achats consommés (4 798 340) (4 943 668) Charges externes (546 029) (540 764) Charges de personnel (299 479) (289 855) Impôts et taxes (149 845) (148 659) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION + 3 % 740 767 720 993 Autres produits de l’activité 4 138 2 834 Amortissements et provisions nets (253 511) (214 617) Autres produits et charges d’exploitation (4 852) (5 415) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT - 3 % 486 542 503 795 Autres produits et charges opérationnels 1 518 86 396 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 17 % 488 060 590 191 Quote-part de résultat des coentreprises 1 743 6 806 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 18 % 489 803 596 997 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 12 723 12 828 Coût de l’endettement financier brut (75 345) (95 940) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET - 25 % (62 622) (83 112) Charge d’intérêt sur obligations locatives (15 310) (13 463) Autres produits et charges financiers (9 036) (67 884) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS - 7 % 402 835 432 538 Impôts sur les bénéfices (91 650) (81 435) RÉSULTAT NET TOTAL - 11 % 311 185 351 103 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE - 10 % 308 842 342 293 RÉSULTAT NET, MINORITAIRES - 74 % 2 343 8 810

Tableau de flux de trésorerie consolidés





(en milliers d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 311 185 351 103 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (1 743) (6 806) Élimination du résultat des amortissements et provisions 292 353 250 269 Élimination des résultats de cession (5 156) (89 197) Élimination des produits de dividende (1 163) (708) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 18 695 14 702 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 614 171 519 363 Élimination de la charge d’impôt 91 650 81 435 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 77 915 96 574 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 783 736 697 372 Incidence de la variation du BFR* 33 978 38 792 Impôt payé (82 919) (70 986) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 734 795 665 178 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 5 527 6 592 Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies (11 077) (8 291) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (3 205) (10 210) Cession d’actifs financiers : branche Rubis Terminal 91 514 124 403 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (376 105) (247 862) Variation des prêts et avances consentis 46 899 13 230 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 5 636 4 619 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres (35) (161) Dividendes reçus 2 941 6 340 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (237 905) (111 340)

Tableau de flux de trésorerie consolidés (suite)





(en milliers d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Augmentation de capital 297 8 832 Rachat d’actions (réduction de capital) (5 170) (25 027) (Acquisitions)/cessions d’actions propres 1 629 (796) Émissions d’emprunts 1 493 394 1 303 894 Remboursements d’emprunts (1 514 615) (1 328 075) Remboursements des obligations locatives (48 407) (41 993) Intérêts financiers nets versés (2) (78 378) (97 384) Dividendes mis en paiement (220 714) (282 284) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (12 897) (12 269) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (6 796) (2 827) Autres flux liés aux opérations de financement (2 396) 1 065 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (394 053) (476 864) Incidence de la variation des taux de change (22 423) 9 714 VARIATION DE LA TRÉSORERIE 80 414 86 688 Trésorerie des activités poursuivies Trésorerie d’ouverture (3) 676 373 589 685 Variation de la trésorerie 80 414 86 688 Trésorerie de clôture (3) 756 787 676 373 Dettes financières hors obligations locatives (1 922 464) (1 968 679) Trésorerie nette de dettes financières (1 165 677) (1 292 306)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours 43 924 Incidence de la variation des clients et autres débiteurs 13 245 Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs (23 191) Incidence de la variation du BFR 33 978





La Gérance, réunie le 10 mars 2026, a arrêté les comptes de l’exercice 2025. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 11 mars 2026. Les procédures d'audit et les travaux de vérification des informations en matière de durabilité sont en cours.

1 Hors plus-value de cession de Rubis Terminal en 2024.

2 Pour 2024, dividende en sus de l’acompte exceptionnel sur dividende de 0,75 euro par action, versé en novembre 2024 et relatif à la cession de Rubis Terminal

3 Ratio hors IFRS 16 Contrats de location. Dette hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol. RBE excluant Photosol Prod.

4 Ratio hors IFRS 16 Contrats de location. Dette incluant dette sans recours au niveau des SPV de Photosol

5 EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques via la vente d’électricité.

6 Inclut les capacités de projets prêts à construire, en construction et en exploitation.

7 EBITDA présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.

8 EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques PV via la vente d’électricité.

9 EBITDA illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.

Pièce jointe