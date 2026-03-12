Arla Foods Ingredients akan menampilkan solusi inovatif untuk produksi pangan hemat biaya di FIC 2026 

SHANGHAI, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada tanggal 17–19 Maret 2026, Arla Foods Ingredients akan berpartisipasi dalam pameran FIC 2026 di Shanghai, Tiongkok, untuk menampilkan berbagai solusinya yang inovatif. Selama pameran berlangsung, perusahaan akan menyoroti berbagai solusi berbasis Variolac® whey permeate, yang menawarkan opsi formulasi hemat biaya dengan performa rasa lezat pada produk susu, roti, dan berbagai aplikasi lainnya.

Whey permeate: mendukung produksi pangan hemat biaya

Pada ajang FIC 2026, Arla Foods Ingredients akan menyoroti potensi aplikasi Variolac® whey permeate dalam formulasi pangan. Sebagai padatan susu fungsional yang berasal dari whey, bahan ini membantu produsen mengoptimalkan formulasi, meningkatkan efisiensi pengolahan, dan mempertahankan performa sensori yang baik.

Whey permeate dapat menggantikan sebagian susu bubuk skim, bubuk whey manis, laktosa, maltodekstrin, serta bahan pengisi tradisional sehingga menjadi opsi bahan yang lebih hemat biaya. Dengan cita rasa susu yang ringan, sifat alir bubuk yang baik, serta tingkat kelarutan yang tinggi, bahan ini juga mendukung pengolahan yang efisien dan kinerja produk yang optimal. Bahan yang secara alami mengandung mineral susu seperti kalsium, magnesium, dan kalium ini sesuai untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk produk susu seperti minuman siap minum, yoghurt, dan minuman bubuk, serta produk roti dan kembang gula.

Lebih banyak konsep dan aplikasi inovatif di berbagai segmen nutrisi yang ditargetkan

Arla Foods Ingredients juga akan menghadirkan berbagai konsep tambahan serta aplikasi produk di beragam segmen nutrisi:

Lacprodan ® BLG-100 Protein whey asam untuk larutan siap aduk

Dikembangkan untuk pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK), bahan ini membantu mengatasi tantangan umum dalam nutrisi medis seperti rasa yang kurang enak dan rendahnya kepatuhan sehingga memungkinkan pembuatan minuman tinggi protein yang lebih berasa dan praktis bagi pasien.

Solusi ini meliputi isian tart susu ambien, krim keju alami ambien, serta minuman protein mascarpone, yang menawarkan fleksibilitas formulasi yang lebih besar sekaligus membantu menyederhanakan rantai pasok dan memperluas kemungkinan aplikasi.

Dalam rangka mengikuti perkembangan tren minuman ringan yang lebih baik untuk Anda, produk ini mengandung 10 g protein per sajian tanpa gula. Bahan yang kaya akan leusin ini juga membantu mendukung pemeliharaan dan pertumbuhan otot.

Termasuk alfa-laktalbumin, milk fat globule membrane (MFGM), dan hidrolisat protein whey, bahan-bahan ini memberikan dukungan nutrisi yang lebih komprehensif untuk pertumbuhan bayi yang sehat, sekaligus memberikan lebih banyak opsi bagi merek untuk mengoptimalkan formulasi dan mendorong inovasi.

Di FIC 2026, Arla Foods Ingredients akan menampilkan berbagai konsep dan aplikasi ini di Stan 3L50 / 3M51, Hall 3, di National Exhibition and Convention Center di kota Shanghai.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fef16548-ec6e-4c3d-9e10-2d6e939d5d9a