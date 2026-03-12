Arla Foods Ingredients akan mempamerkan penyelesaian inovatif untuk pengeluaran makanan kos efektif di FIC 2026

SHANGHAI, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dari 17–19 Mac 2026, Arla Foods Ingredients akan mengambil bahagian dalam FIC 2026 di Shanghai, China, di mana ia akan mempamerkan pelbagai penyelesaian inovatif. Sepanjang acara tersebut, syarikat akan menonjolkan penyelesaian berasaskan Variolac® whey permeate, yang menawarkan pilihan formulasi yang kos efektif dengan prestasi rasa yang cemerlang merentasi aplikasi tenusu, bakeri dan lain-lain.

Whey permeate: menyokong pengeluaran makanan kos efektif

Di FIC 2026, Arla Foods Ingredients akan menyerlahkan potensi aplikasi Variolac® whey permeate dalam formulasi makanan. Sebagai pepejal susu berfungsi yang diperoleh daripada whey, ia membantu pengeluar mengoptimumkan formulasi, meningkatkan kecekapan pemprosesan dan mengekalkan prestasi deria yang baik.

Whey permeate boleh menggantikan sebahagian serbuk susu skim, serbuk whey manis, laktosa, maltodekstrin dan agen pembesar tradisional, sekali gus menawarkan pilihan ramuan yang lebih kos efektif. Dengan rasa tenusu yang ringan, aliran serbuk yang baik dan kelarutan tinggi, ia menyokong pemprosesan yang cekap serta prestasi produk yang kukuh. Produk ini secara semula jadi mengandungi mineral susu seperti kalsium, magnesium dan kalium. Ia sesuai untuk pelbagai penggunaan termasuk produk tenusu seperti minuman sedia diminum, yogurt dan minuman serbuk serta bakeri dan konfeksi.

Lebih banyak konsep inovatif dan aplikasi merentasi segmen pemakanan sasaran

Arla Foods Ingredients juga akan mempersembahkan pelbagai konsep dan aplikasi produk tambahan merentasi segmen pemakanan yang berbeza:

Lacprodan ® BLG-100 Acidic whey protein untuk penyelesaian sedia kacau

Dibangunkan untuk makanan bagi tujuan perubatan khas (FSMP), ia membantu menangani cabaran pemakanan perubatan biasa seperti rasa kurang enak dan kepatuhan rendah, sekali gus membolehkan minuman berprotein tinggi yang lebih enak dan mudah untuk pesakit.

BLG-100 Acidic whey protein untuk penyelesaian sedia kacau Dibangunkan untuk makanan bagi tujuan perubatan khas (FSMP), ia membantu menangani cabaran pemakanan perubatan biasa seperti rasa kurang enak dan kepatuhan rendah, sekali gus membolehkan minuman berprotein tinggi yang lebih enak dan mudah untuk pesakit. Tiga penyelesaian tenusu ambien

Ini termasuk inti tart tenusu ambien, krim keju semula jadi ambien, dan minuman protein mascarpone, yang menawarkan fleksibiliti lebih besar dalam formulasi sambil membantu memudahkan rantaian bekalan dan memperluas kemungkinan aplikasi.

Ini termasuk inti tart tenusu ambien, krim keju semula jadi ambien, dan minuman protein mascarpone, yang menawarkan fleksibiliti lebih besar dalam formulasi sambil membantu memudahkan rantaian bekalan dan memperluas kemungkinan aplikasi. Soda protein menampilkan Lacprodan ® BLG-100

Selaras dengan trend minuman ringan lebih sihat, ia memberikan 10g protein setiap hidangan tanpa gula. Kaya dengan leucine, ia juga membantu menyokong penyelenggaraan dan pertumbuhan otot.

BLG-100 Selaras dengan trend minuman ringan lebih sihat, ia memberikan 10g protein setiap hidangan tanpa gula. Kaya dengan leucine, ia juga membantu menyokong penyelenggaraan dan pertumbuhan otot. Ramuan premium untuk pemakanan awal kehidupan

Termasuk alpha-lactalbumin, membran globul lemak susu (MFGM) dan hidrolisat protein whey, ramuan ini menyediakan sokongan pemakanan yang lebih menyeluruh untuk pertumbuhan bayi yang sihat. Ia juga memberi jenama lebih banyak pilihan untuk mengoptimumkan formulasi dan memacu inovasi.

Di FIC 2026, Arla Foods Ingredients akan mempamerkan konsep dan aplikasi ini di Reruai 3L50 / 3M51, Dewan 3. Pameran tersebut akan berlangsung di Pusat Pameran dan Konvensyen Kebangsaan, Shanghai.

