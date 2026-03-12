Arla Foods Ingredients นำเสนอโซลูชันนวัตกรรมเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพในงาน FIC 2026

เซี่ยงไฮ้, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ตั้งแต่วันที่ 17–19 มีนาคม 2026 Arla Foods Ingredientsจะเข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ FIC 2026 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยบริษัทจะนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมหลากหลายด้าน ในงานนี้ บริษัทจะนำเสนอโซลูชันที่เป็นไฮไลท์สำคัญจากVariolac® เวย์เพอร์มิเอท ซึ่งเป็นสูตรอาหารทางเลือกที่มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้รสชาติที่ดีเยี่ยมในการนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์นม เบเกอรี่ และการนำมาใช้อื่น ๆ
เวย์เพอร์มิเอท: ช่วยให้มีต้นทุนการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพ
ในงานนิทรรศการ FIC 2026 บริษัท Arla Foods Ingredients จะนำเสนอไฮไลท์สำคัญของศักยภาพการใช้งานVariolac® เวย์เพอร์มิเอทในการกำหนดสูตรอาหาร โดยเป็นเนื้อนมเสริมโภชนาการที่ได้จากเวย์ จึงช่วยให้ผู้ผลิตกำหนดสูตรอาหารได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารที่ดีไว้ได้
เวย์เพอร์มิเอทสามารถนำมาใช้ทดแทนหางนมผง เวย์ผงชนิดหวาน น้ำตาลแลคโตส มอลโตเด็กซ์ตรินและสารเพิ่มปริมาณแบบดั้งเดิมได้เป็นบางส่วน เป็นทางเลือกของส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน มีรสชาตินมอ่อน ๆ ความสามารถในการไหลและละลายของผงที่ดี พร้อมช่วยให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ดีเยี่ยม มีแร่ธาตุจากนมตามธรรมชาติ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม จึงเหมาะในการนำไปใช้เป็นส่วนผสมได้หลากหลายและกว้างขวาง รวมทั้งนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์นม เช่น เครื่องดื่มพร้อมดื่ม โยเกิร์ตและเครื่องดื่มผง รวมทั้งเบเกอรี่และขนมหวาน
มีการพัฒนาแนวคิดและการนำไปใช้งานที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มากขึ้นในทั่วทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นโภชนาการเฉพาะกลุ่ม
Arla Foods Ingredients จะนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการด้านต่าง ๆ อีกด้วย
- Lacprodan® BLG-100 เวย์โปรตีนชนิดเปรี้ยวหรือเป็นกรดสำหรับโซลูชันพร้อมชง
ที่พัฒนาสำหรับอาหารเพื่อวัตุุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ (FSMP) จึงช่วยแก้ปัญหาความท้าทายด้านโภชนาการทางการแพทย์ที่พบทั่วไป เช่น รสชาติแย่และความร่วมมือในการรับประทานต่ำ ทำให้น่ารับประทานมากขึ้นและเป็นเครื่องดื่มโปรตีนสูงที่ดื่มได้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ป่วย
- 3 โซลูชันผลิตภัณฑ์นมที่เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ
ซึ่งรวมถึงไส้ทารต์นมที่เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ ครีมชีสธรรมชาติที่เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ เครื่องดื่มโปรตีนมาสคาร์โปน ช่วยให้กำหนดสูตรได้ยืดหยุ่นมากขึ้นและในขณะเดียวกันช่วยลดความซับซ้อนในห่วงโซ่อุปทานและขยายความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการนำไปใช้งาน
- โซดาโปรตีนที่มี Lacprodan® BLG-100
ตอบโจทย์เทรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมกระแส better-for-you ให้โปรตีน 10 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและไม่มีน้ำตาล อุดมด้วยลิวซีน จึงช่วยเสริมสร้างการดูแลรักษาและเติบโตของกล้ามเนื้อด้วย
- ส่วนผสมระดับพรีเมียมสำหรับโภชนาการช่วงแรกของชีวิต
รวมถึง แอลฟา-แล็คตัลมูบิน เยื่อหุ้มอนุภาคไขมัน (MFGM) และเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซต ส่วนผสมเหล่านี้ให้การสนับสนุนด้านโภชนาการที่ครบถ้วนมากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตที่มีสุขภาพดีของทารก ในขณะเดียวกันช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ มีทางเลือกมากขึ้นในการกำหนดสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่งานนิทรรศการ FIC 2026 บริษัท Arla Foods Ingredients จะโชว์แนวคิดและการนำไปใช้งานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้ที่บูธ 3L50 / 3M51 Hall 3, ที่ National Exhibition and Convention Center ในเมืองเซี่ยงไฮ้
สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fef16548-ec6e-4c3d-9e10-2d6e939d5d9a