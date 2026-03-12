Bavarian Nordic offentliggør årsrapport for 2025

KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2025. De konsoliderede og reviderede finansielle resultater var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev offentliggjort den 12. februar 2026. Årsrapporten er vedhæftet og er desuden tilgængelig via www.bavarian-nordic.com.

“Vores årsrapport for 2025 bekræfter de stærke foreløbige resultater, vi rapporterede i sidste måned, og vi er godt i gang med at gennemføre vores planer for 2026 med henblik på at levere fortsat vækst i vores Travel Health-forretning. Den organiske vækst i vores kerneprodukter, rabies og TBE, forbliver stærk og vil blive yderligere stimuleret af den fortsatte globale lancering af vores chikungunya‑vaccine,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. “2026 bliver det første år, hvor indtægterne fra Travel Health vil overgå vores Public Preparedness‑forretning, som forventes at blive normaliseret efter flere år præget af udbrud. Dette er en stærk validering af den strategiske transformation af Bavarian Nordic – en retning, som vi fortsat er dedikerede til at forfølge. 2026 markerer også et skifte i ledelsen, da jeg træder tilbage som administrerende direktør senere i 2026, som annonceret tidligere på måneden. Det har været et privilegium, og jeg er stolt af de resultater, vi har opnået sammen, som har skabt et stærkt fundament for virksomhedens fremtid.”

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I januar lancerede Bavarian Nordic den første del af et planlagt aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 500 mio. i løbet af 2026. Den første del omfattede tilbagekøb af aktier for op til DKK 150 mio. og blev afsluttet i februar. Aktierne vil blive holdt som egne aktier med henblik på at tilpasse kapitalstrukturen.

I januar indgik Bavarian Nordic en aftale med Eurofarma, som giver dem eksklusive rettigheder til at sælge og distribuere selskabets chikungunya‑vaccine i Brasilien. Eurofarma fik også forkøbsret til enhver fremtidig mulighed for at registrere og kommercialisere chikungunya‑vaccinen i resten af Latinamerika.

I februar annoncerede Bavarian Nordic en ny ordre på USD 22,5 mio. fra Canada på selskabets mpox‑ og koppevaccine, hvilket øger værdien af sikrede Public Preparedness‑ordrer for 2026 til cirka DKK 1.400 mio.

I marts meddelte Bavarian Nordic, at bestyrelsen havde indgået en aftale med administrerende direktør, Paul Chaplin, som ønsker at træde tilbage af personlige årsager. Paul Chaplin vil fortsætte i sin rolle resten af 2026 eller indtil en efterfølger er fundet.

I marts annoncerede Bavarian Nordic en udvidelse af det strategiske partnerskab med Serum Institute of India til at omfatte en kontraktproduktionsaftale, der dækker en fuld teknologioverførsel af produktionsprocessen for chikungunya‑vaccinen fra Bavarian Nordic til SII for at muliggøre opskalering af kapaciteten med henblik på fremtidig levering til endemiske lav- og mellemindkomstlande. Aftalen erstatter den tidligere indgåede aftale med Biological E. Limited.

Finansielle resultater

Bavarian Nordics konsoliderede og reviderede resultater for 2025 var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev offentliggjort den 12. februar 2026.

I 2025 havde Bavarian Nordic en omsætning på DKK 6.244 mio., sammenlignet med den seneste forventning om ca. DKK 6.000 mio., som bestod af DKK 3.105 mio. fra Public Preparedness, DKK 2.963 mio. fra Travel Health og DKK 176 mio. fra øvrig omsætning. Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) eksklusive øvrige driftsindtægter var et overskud på DKK 1.732 mio., svarende til en EBITDA-margin på 28%, sammenlignet med den seneste forventning på ca. 26%. Medregnet øvrige driftsindtægter, netto på DKK 810 mio. fra salget af Priority Review Voucher var selskabets EBITDA margin på 41% sammenlignet med den seneste forventning på ca. 40%.

Se årsrapporten for 2025 for en fuldstændig gennemgang af de økonomiske forhold.

2025 resultater sammenlignet med forventninger

Tabellen nedenfor afspejler de faktiske, reviderede finansielle resultater for 2025 sammenlignet med de originale og de senest udmeldte forventninger.

DKK mio. 2025 forventet

original, 3. feb. 2025 2025 forventet

seneste, 14. nov. 2025 2025 realiseret Omsætning 5.700 – 6.700 ~6.000 6.244 EBITDA-margin før særlige poster 26% - 30% ~26% 28% EBITDA-margin efter særlige poster N/A ~40% 41%



Forventninger til 2026

I 2026 forventer Bavarian Nordic en omsætning på DKK 5.000 - 5.200 mio. og en EBITDA-margin på ca. 25%.

DKK mio. 2025 realiseret 2026 forventet Omsætning 6.244 5.000 – 5.200 Travel Health, eksklusive patnerprodukter1 2.736 ~3.000 Public Preparedness 3.105 1.800 – 2.000 Øvrig omsætning 176 200 EBITDA-margin 28% ~25%

1 Omsætningen fra partnerprodukter, som vil ophøre i 2026, udgjorde DKK 228 mio. i 2025.



Den forventede omsætning vil udgøres af DKK 1.800 - 2.000 mio. fra Public Preparedness, hvoraf ca. DKK 1.400 mio. allerede er sikret via indgåede kontrakter. De nuværende forventninger indikerer, at 2026 vil være et mere normaliseret år uden påvirkning fra igangværende mpox‑udbrud, men stadig i overensstemmelse med selskabets vækstambitioner på mellemlang sigt. Desuden forventes en omsætning på ca. DKK 3.000 mio. fra Travel Health og ca. DKK 200 mio. fra kontraktarbejde.

Omsætningen i Travel Health inkluderer DKK 250 mio. fra salg af Vimkunya mod chikungunyavirus. De sædvanlige sæsonudsving inden for Travel Health samt tidspunktet for indtægtsføring af ordrer fra Public Preparedness vil medføre variation i omsætningen og EBITDA hen over året.

Forsknings- og udviklingsomkostninger er blevet begrænset til DKK 750 mio. og er prioriteret til livscyklusstyring af den kommercielle portefølje, herunder påkrævede yderligere forsøg med chikungunya‑vaccinen, samt en fortsat — om end langsommere — fremdrift af pipeline‑projekter i tidlig fase (EBV og Lyme), som nu forventes at gå i klinisk udvikling i 2027.

Forventningerne er uændrede i forhold til de forventninger, der blev annonceret den 12. februar 2026 i selskabsmeddelelse nr. 07/2026, der rummer en beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne, som også kan findes i årsrapporten.

Telefonkonference

Bavarian Nordics ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at overvære præsentationen her. For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet her.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

