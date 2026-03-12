Taiga lance sa nouvelle génération de motoneiges électriques et marque un tournant vers l’électrification de masse au-delà de la route

Trois nouveaux modèles construits sur une plateforme ancrée digitalement : Nomad Pro, Nomad Performance et Nomad Scout.

Alimentation embarquée transformant la Nomad en source d’énergie mobile : alimenter un chalet isolé pendant une tempête hivernale, soutenir une opération de sauvetage en arrière-pays, appuyer des communautés arctiques ou faire fonctionner un camp de pêche sur glace — sans génératrice, sans carburant, sans émissions.

Recharge rapide (CCS) jusqu’à 80 % en 20 minutes, le standard de l’industrie automobile.

Puissance maximale de 120 kW sur les modèles Performance et Scout, soit une augmentation de 33 % par rapport à la génération précédente.

MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taiga, chef de file canadien des véhicules électriques haute performance pour les sports motorisés, annonce aujourd’hui le lancement de sa gamme de motoneiges année-modèle 2027 (MY27), élargissant la plateforme Nomad avec trois modèles conçus pour des usages distincts : Nomad Pro, Nomad Performance et Nomad Scout.

Un point d’inflexion pour l’électrification hors route

Les voitures électriques ont franchi un cap historique en 2025, atteignant pour la première fois 50 % de part de marché dans l’Union européenne. Pourtant, dans le segment hors route — où la préservation des milieux naturels est la plus essentielle — l’écart entre les motorisations à essence et électriques est demeuré important.

La Nomad MY27 marque un tournant pour la motoneige électrique. Conçue pour offrir plus de puissance, une durée de vie opérationnelle accrue et un coût total de possession inférieur à celui d’une motoneige à essence en moins de trois ans.

Connectée au nuage et contrôlable via une application mobile, la plateforme introduit des capacités inédites dans la catégorie : alimentation embarquée, gestion de flotte en temps réel et opérations géorepérées à distance.

Cette nouvelle mouture s'appuie sur le retour d'expérience d'un millier de véhicules ayant parcouru plus d'un million de kilomètres dans les conditions les plus extrêmes de la planète, des Alpes aux stations de recherche arctiques.

Avec des motoneiges Nomad déjà utilisées dans plus de 150 opérations commerciales, la gamme MY27 vise à accélérer l’adoption à grande échelle de la motoneige électrique, en offrant des déplacements plus sécuritaires, des coûts d’exploitation réduits et des hivers mieux préservés, sans compromettre les milieux naturels qui rendent l’hiver unique.

« Nous travaillons depuis une décennie afin de rendre cela possible. Nous sommes maintenant au point de bascule où la proposition de valeur de l’électrique dépasse simplement celle de l’essence — et c’est ultimement ce que recherchent les motoneigistes. »

— Samuel Bruneau, fondateur et chef de la direction, Taiga Motors

Alimentation embarquée : votre motoneige remplace votre génératrice

La Nomad MY27 intègre le système Onboard Power de Taiga, offrant jusqu’à 3 kW à 120 V et 220 V.

Cette capacité permet notamment d’alimenter un chalet en panne de courant, de soutenir une mission de sauvetage en arrière-pays ou d’alimenter un chantier en montagne.

Les véhicules électriques ont déjà démontré que l’alimentation embarquée peut transformer leur utilité : lors de tempêtes majeures, plusieurs ont permis de maintenir l’électricité dans des maisons ou des installations médicales. Taiga amène maintenant cette capacité dans des endroits où les véhicules routiers ne peuvent pas se rendre. Contrairement aux systèmes véhicule-réseau qui nécessitent des installations spécialisées à domicile, Onboard Power fonctionne immédiatement à l’arrivée.

Un impact environnemental difficile à ignorer

En moyenne, une motoneige à essence émet environ 200 fois plus d’hydrocarbures qu’une voiture moderne sur une base annuelle et environ 40 fois plus de monoxyde de carbone. Ces émissions sont concentrées sur une période d’environ quatre mois, souvent en milieux alpins où la qualité de l’air est particulièrement importante.

Remplacer 50 motoneiges à essence dans la flotte d’une station de ski équivaut à retirer environ 2 000 voitures de la circulation locale pendant une saison en termes de qualité de l’air. Alors que les initiatives de durabilité deviennent une priorité croissante pour les stations de ski, l’électrification permet de réduire significativement la pollution atmosphérique tout en améliorant l’expérience des visiteurs.

Une industrie plus sécuritaire, propulsée par logiciel

La gestion de flotte connectée est aujourd’hui l’un des segments technologiques à la croissance la plus rapide dans le transport. Les opérateurs de véhicules s’attendent désormais à pouvoir surveiller, contrôler et gérer leurs véhicules à distance.

Jusqu’à aujourd’hui, les opérateurs de flottes de motoneiges ne disposaient d’aucun de ces outils.

La Nomad MY27 change complètement la donne.

Sur les trois modèles, Taiga introduit :

Le premier système de géorepérage intégré de l’industrie

La limitation de vitesse et de puissance à distance

Des clés numériques permettant d’accorder ou retirer l’accès instantanément

Une limitation de l’accélération lors du freinage pour réduire les incidents

Un système auxiliaire 12 V de 1 kW permettant l’ajout d’accessoires (éclairage, treuils, hydraulique)





Pour les stations de ski et les entreprises d’excursions guidées, la Nomad Pro offre une couche de contrôle et de gestion que l’industrie attendait depuis des années.

« Après presque deux saisons d’exploitation de notre flotte de Taiga Nomad, je peux dire avec confiance qu’elles tiennent toutes leurs promesses. Nous avons pratiquement éliminé l’entretien, nos coûts de carburant ont chuté, notre équipe apprécie leur simplicité d’utilisation et, surtout, nous avons attiré une nouvelle clientèle qui recherche la même expérience exaltante, mais sans le bruit ni l’odeur des motoneiges traditionnelles. »

— Patrice Bonnefond, propriétaire, Les Volatiles, opérateur d’excursions à Les Saisies, France

Trois modèles. Conçus pour tous les terrains.

La gamme MY27 repose sur une architecture déjà éprouvée sur le terrain : dans les stations de ski, sur les sentiers et hors-piste, ainsi que dans des flottes commerciales partout dans le monde. Elle propose désormais trois configurations distinctes, adaptées aux différentes façons de travailler et de rouler en terrain hivernal.

Nomad Pro

Le modèle utilitaire commercial de la gamme : 67 kW, conçu pour les opérations en montagne, les flottes, les entreprises d’excursions et les applications utilitaires. Son freinage régénératif accru réduit l’usure des freins mécaniques — diminuant directement les coûts d’entretien des flottes. Avec le géorepérage et la gestion à distance intégrés, il offre les outils de gestion exigés par les assureurs et gestionnaires de risques.

Nomad Performance

La motoneige utilitaire la plus performante jamais conçue. Dotée d’un groupe motopropulseur de 120 kW, elle peut autant tracter jusqu’à 1 000 lb que surpasser une motoneige à essence en accélération. Le passage de 90 kW à 120 kW représente la plus grande augmentation de performance de l’histoire de Taiga.

Nomad Scout

Conçue pour ceux qui veulent aller au-delà des sentiers. Elle offre 120 kW à toute altitude, une chenille plus profonde de 2 pouces, une suspension arrière améliorée, une position plus étroite pour une meilleure conduite en neige profonde et un système optionnel de fixation pour skis et planches à neige. La Nomad la plus légère et la plus performante jamais conçue.

Précommandes ouvertes

La gamme Nomad MY27 est disponible en précommande à partir du 12 mars 2026.

Nomad Pro : 23,699 $ CAD

Nomad Performance : 26,899 $ CAD

Nomad Scout : 27,249 $ CAD





À propos de Taiga Motors

Taiga Motors est un fabricant canadien de véhicules électriques pour sports motorisés qui développe des motoneiges et motomarines électriques haute performance. Ses produits sont exploités commercialement dans plus de 50 stations de ski en Europe et en Amérique du Nord, avec des déploiements de flottes notamment en France, en Italie, en Suède et en Norvège. Taiga redéfinit la performance électrique dans les environnements extérieurs les plus exigeants au monde.

