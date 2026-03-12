CoinShares har ansökt om handelsstopp och avnotering av sina stamaktier från Nasdaq Stockholm och uppdaterar tidsplanen för transaktionen med Vine Hill

Jersey, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12 mars 2026 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) offentliggjorde den 8 september 2025 ett avtalat samgående med Vine Hill Capital Investment Corp. (Nasdaq: VCIC) (”Vine Hill”) och Odysseus Holdings Limited ("Odysseus Holdings") vilket inkluderar ett domstolsgodkänt scheme of arrangement enligt artikel 125 i Jersey Companies Law (”Scheme of Arrangement”) (det avtalade samgåendet och Scheme of Arrangement benämns gemensamt som ”Transaktionen”). Transaktionen skulle, när den fullbordats, i praktiken underlätta ett byte av handelsplats för CoinShares aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq Stock Market i USA, eller någon annan publik aktiemarknad eller handelsplats i USA enligt överenskommelse mellan CoinShares och Vine Hill. Den 18 februari publicerade CoinShares ett fusionsdokument avseende Scheme of Arrangement (Fusionsdokumentet).

Uppdaterad tidsplan1

Parterna har enats om att påskynda tidsplanen för Transaktionen, i ett försök att delvis kompensera förseningar som uppstod till följd av nedstängningen av den amerikanska statsapparaten under slutet av 2025. Genomförandet av Scheme of Arrangement förblir, bland annat, villkorat av att Scheme of Arrangement godkänns med erforderlig majoritet av aktieägarna vid Jersey Court Meeting och att CoinShares aktieägare godkänner Scheme of Arrangement vid Scheme General Meeting med erforderlig majoritet. Scheme of Arrangement är även villkorad av att ytterligare särskilda villkor och bestämmelser, som beskrivs mer ingående i Fusionsdokumentet, uppfylls (eller i förekommande fall frånfalles). Den reviderade förväntade tidsplanen är följande:

Jersey Court Meeting: Den 19 mars 2026

Scheme General Meeting: Den 19 mars 2026

Sista handelsdag för CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm: Den 20 mars 2026

Handelsstopp för CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm: Den 23 mars 2026

Extra Bolagsstämma i Vine Hill: Den 26 mars 2026 eller omkring Den 26 mars 2026

Fullgörande av SPAC-Fusionen: Omkring den 30 mars 2026

Sanction Hearing: Omkring den 30 mars 2026

Fullgörandet av den Riktade Nyemissionen: Omkring den 31 mars 2026

Fullgörande av Transaktionen (dvs. Scheme of Arrangement träder i kraft): Omkring den 31 mars 2026

Avnotering av CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm: Omkring den 31 mars 2026

Emission av Odysseus Holdings-stamaktier: Omkring den 31 mars 2026

Första handelsdagen för Odysseus Holdings-stamaktier på Nasdaq Stock Market i USA eller någon annan publik aktiemarknad eller annan handelsplats i USA: Omkring den 7 april 2026

En uppdaterad förväntad tidsplan för de huvudsakliga händelserna i samband med Scheme of Arrangement återfinns i bilagan nedan till detta pressmeddelande.

Om några av de centrala datumen i tidsplanen ovan eller i bilagan till detta dokument ändras kommer CoinShares och Odysseus Holdings att offentliggöra sådana ändringar i enlighet med tillämpliga lagar och regler, varvid pressmeddelanden kommer att göras tillgängliga på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och på Odysseus Holdings webbplats på https://www.coinshares-bidco.com.

Ansökan om handelsstopp och avnotering av stamaktierna från Nasdaq Stockholm

Som en del av Transaktionen beslutade styrelsen i CoinShares att ansöka om handelsstopp och avnotering av CoinShares stamaktier från Nasdaq Stockholm. Ansökan har lämnats in av CoinShares på eget initiativ och är inte ett resultat av någon förfrågan av Odysseus Holdings eller annan tredje part. Avnoteringen av CoinShares stamaktier är villkorad av att domstolens godkännande av Scheme of Arrangement registreras av Jersey Companies Registrar.

Den sista handelsdagen för CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 20 mars 2026. Handelsstoppet av CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm förväntas träda i kraft från den 23 mars 2026, och avnoteringen av CoinShares stamaktier från Nasdaq Stockholm förväntas ske den 31 mars 2026. De tidigare nämnda datumen är endast preliminära och kan komma att ändras.

CoinShares kommer att offentliggöra Nasdaq Stockholms beslut avseende ansökan så snart beslutet erhållits.

Om CoinShares

CoinShares är en ledande global förvaltare av digitala tillgångar som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel, och värdepapper till en rad olika kunder, däribland företag, finansinstitut, och privatpersoner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor på Jersey, med kontor i Frankrike, Stockholm, Storbritannien, och USA. CoinShares regleras på Jersey av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, och i USA av Securities and Exchange Commission, National Futures Association and Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern CS och OTCQX under tickern är CNSRF.

Om Vine Hill

Vine Hill är ett s.k. special purpose acquisition company (“SPAC”) som sponsras av ett närstående bolag till Vine Hill Capital Partners och bildades som en del av en plattform för att sponsra en serie SPAC-bolag. Vine Hill slutförde sin börsintroduktion om 220 miljoner USD i september 2024 och dess aktier handlas för närvarande på Nasdaq under tickern ”VCIC”. Vine Hill Capital Partners är en ledande alternativ investeringsförvaltare som är dedikerad till att hjälpa företag att nå sin fulla potential och frigöra aktieägarvärde genom att utnyttja de publika marknaderna.

För mer information om CoinShares, vänligen besök: https://coinshares.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovannämnda kontaktpersoner, kl. 08:10 CET den 12 mars 2026.

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta pressmeddelande avser det föreslagna samgåendet (”Samgåendet” och övriga transaktioner som omfattas av det s.k. Business Combination Agreement mellan CoinShares, Vine Hill, Odysseus Holdings och övriga parter (tillsammans ”Transaktionerna”)) mellan Vine Hill, CoinShares och Odysseus Holdings. Informationen i detta pressmeddelande gör inte anspråk på att vara fullständig och varken Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings eller deras respektive närstående bolag lämnar några uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta pressmeddelande.

Ytterligare information och var den finns tillgänglig

Aktieägare bör även ta del av fusionsdokumentet avseende Scheme of Arrangement (”Fusionsdokumentet”), som offentliggjordes av CoinShares den 18 februari 2026. Fusionsdokumentet finns tillgängligt på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och Odysseus Holdings webbplats på https://www.coinshares-bidco.com. Fusionsdokumentet innehåller de fullständiga villkoren för Scheme of Arrangement, inklusive, i förekommande fall, information om hur man röstar avseende Scheme of Arrangement.

Detta offentliggörande utgör inte ett prospekt eller ett prospektliknande dokument.

I samband med Transaktionen har CoinShares, Vine Hill och Odysseus Holdings lämnat in ett s.k. Registration Statement på Form F-4 (med eventuella ändringar och tillägg, ”Registration Statement”). Till SEC, vilket innehåller en preliminär fullmaktshandling (ett s.k. proxy statement) från Vine Hill och ett prospekt från Odysseus Holdings avseende erbjudandet av värdepapper som ska emitteras till Vine Hills värdepappersinnehavarare i samband med fullgörandet av samgåendet (”Fullmaktshandlingen/Prospektet”). Den slutgiltiga fullmaktshandlingen och andra relevanta dokument kommer att skickas till Vine Hills aktieägare per en registreringsdag som kommer att fastställas för omröstning om Transaktionerna och andra frågor som beskrivs i Fullmaktshandlingen/Prospektet. Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings kommer också att lämna in andra dokument avseende Transaktionerna till SEC. D etta pressmeddelande innehåller inte all information som bör beaktas avseende Transaktionerna och är inte avsett att utgöra grund för något investeringsbeslut eller något annat beslut avseende Transaktionerna. INNAN NÅGOT BESLUT OM RÖSTNING ELLER INVESTERING FATTAS UPPMANAS AKTIEÄGARE I VINE HILL OCH ANDRA BERÖRDA PARTER ATT LÄSA DEN PRELIMINÄRA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ÄNDRINGAR DÄRTILL SAMT, NÄR DEN FINNS TILLGÄNGLIG, DEN DEFINITIVA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ALLA ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM HAR LÄMNATS IN ELLER KOMMER ATT LÄMNAS IN TILL SEC I SAMBAND MED VINE HILLS INSAMLING AV FULLMAKTER FÖR DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN SOM SKA HÅLLAS FÖR ATT GODKÄNNA TRANSAKTIONERNA OCH ANDRA FRÅGOR SOM BESKRIVS I FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET, EFTERSOM DESSA DOKUMENT KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM VINE HILL, COINSHARES, ODYSSEUS HOLDINGS OCH TRANSAKTIONERNA. Investerare och värdepappersinnehavare kan erhålla kopior av Registration Statement och Fullmaktshandlingen/Prospektet samt alla andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till SEC av Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings, utan kostnad, så snart de finns tillgängliga, på SEC:s webbplats www.sec.gov eller genom att skicka en begäran till: Vine Hill Capital Investment Corp., 500 E Broward Blvd, Suite 900, Fort Lauderdale, FL 33394, eller genom skriftlig begäran till CoinShares eller Odysseus Holdings på c/o CoinShares International Limited, 2nd Floor, 2 Hill Street, JE2 4UA St Helier Jersey, Channel Islands.

VARKEN SEC ELLER NÅGON STATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DE TRANSAKTIONER SOM BESKRIVS HÄRI, UTTALAT SIG OM TRANSAKTIONERNAS MERITER ELLER SKÄLIGHET ELLER NÅGRA RELATERADE TRANSAKTIONER ELLER UTTALAT SIG OM LÄMPLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN I INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE. VARJE PÅSTÅENDE OM MOTSATSEN UTGÖR EN BROTTSLIG HANDLING.

Deltagare i anmodan

Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings och deras respektive styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av deras aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda kan enligt SEC:s regler anses vara deltagare i insamling av fullmakter från Vine Hills aktieägare i samband med Transaktionerna. Information om Vine Hills, CoinShares och Odysseus Holdings styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av deras aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda samt deras intressen i Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings i avsnitten “The Business Combination Proposal — Certain Interests of Vine Hill’s Directors and Officers and Others in the Business Combination” “Certain Interests of Odysseus Holdings’ Director(s) and Officers and Others in the Business Combination,” “Information about CoinShares — Human Capital”, och “Executive Compensation of CoinShares” i Registration Statement daterad den 4 mars 2026 som finns tillgänglig kostnadsfritt på SEC:s webbplats www.sec.gov och på följande URL: sec.gov/Archives/edgar/data/2087587/000121390026023748/ea0258819-09.htm.

Inget erbjudande eller uppmaning

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte en fullmaktsförklaring eller insamling av fullmakt, samtycke eller godkännande avseende värdepapper eller Transaktionerna och ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller byta, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller byta värdepapper i Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings, eller någon tillgång eller instrument eller relaterat derivat, och det kommer inte att ske någon försäljning av sådana värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, försäljning eller byte skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat eller jurisdiktion. Inget erbjudande av värdepapper får göras annat än genom ett prospekt som uppfyller kraven i Securities Act eller ett undantag från denna. Investerare bör rådfråga sin rådgivare om de tillämpliga kraven för en köpare att utnyttja ett undantag enligt Securities Act.

Aktieägare utanför Sverige, Jersey, Caymanöarna och USA

Offentliggörande, publicering eller spridning av detta pressmeddelande i andra jurisdiktioner än Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA samt tillgängligheten av Scheme of Arrangement för CoinShares aktieägare som inte är bosatta i Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA kan vara föremål för begränsningar enligt lagstiftningen i respektive jurisdiktion. Personer som får del av detta pressmeddelande bör därför själva ta reda på och följa sådana begränsningar. Särskilt kan möjligheten för personer som inte är bosatta i Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA att rösta för sina CoinShares-aktier avseende Scheme of Arrangement vid Jersey Court Meeting påverkas av lagstiftningen i det land där de befinner sig. Även möjligheten att upprätta och lämna in fullmaktsformulär för att utse någon annan att rösta vid Jersey Court Meeting för aktieägares räkning kan påverkas av lagstiftningen i det land där de befinner sig. Ytterligare information för aktieägare utanför dessa länder finns i Fusionsdokumentet. Underlåtenhet att följa sådana begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i den aktuella jurisdiktionen. De bolag och personer som är involverade i Transaktionen frånsäger sig allt ansvar för överträdelser av sådana begränsningar av någon person i den utsträckning tillämplig lag medger.

Om inte annat beslutas av Odysseus Holdings, och om det är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer Scheme of Arrangement inte att göras tillgänglig, vare sig helt eller delvis, direkt eller indirekt, i, till eller från en jurisdiktion med begränsningar (en s.k. Restricted Jurisdiction) där detta skulle innebära ett brott mot gällande lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Ingen får rösta för Scheme of Arrangement genom sådan användning, metod, instrument eller från en jurisdiktion med begränsningar eller någon annan jurisdiktion om detta skulle strida mot lagstiftningen i den jurisdiktionen. Ingen inbjudan får riktas till allmänheten på Caymanöarna att teckna de värdepapper som erbjuds härigenom, och detta pressmeddelande samt Scheme of Arrangement får inte utfärdas eller vidarebefordras till någon sådan person. Scheme Shares-aktieägare som är osäkra på vad som gäller i dessa frågor bör omgående rådgöra med en oberoende professionell rådgivare i den relevanta jurisdiktionen.

Följaktligen kommer och får kopior av detta pressmeddelande och alla handlingar som rör Transaktionen inte, vare sig direkt eller indirekt, postas, överföras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas till, från eller inom en jurisdiktion med begränsningar där detta skulle strida mot lagstiftningen i den aktuella jurisdiktionen. Personer som mottar sådana handlingar (inklusive, men inte begränsat till, ombud, förvaringsinstitut, förvaltare och stiftelseförvaltare) får inte posta eller på annat sätt vidarebefordra, distribuera eller skicka dem till, från eller inom en jurisdiktion med begränsningar där detta skulle utgöra ett brott mot tillämplig lag. Sådant agerande kan medföra att en eventuell röstning avseende Scheme of Arrangement blir ogiltig.

Ytterligare information för aktieägare utanför Sverige, Jersey, Caymanöarna och USA finns i Fusionsdokumentet.

Detta pressmeddelande har upprättats för att uppfylla lagkraven i Jersey, Caymanöarna, Sverige och USA, och den information som lämnas här kan skilja sig från den information som skulle ha lämnats om pressmeddelandet hade utformats enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner.

Transaktionen omfattas av tillämpliga regler för Nasdaq Stockholm, Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm samt Jersey Companies Law.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” avseende Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings i enlighet med vad som avses i amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla uttalanden som inte är historiska fakta, inklusive, utan begränsning, tidpunkten för och uppfyllandet av villkoren för fullgörandet av Transaktionen. Förväntningarna, uppskattningarna och prognoserna för CoinShares, och Vine Hills verksamhet kan skilja sig från de faktiska resultaten och du bör därför inte förlita dig på dessa framåtblickande uttalanden som förutsägelser om framtida händelser. I vissa fall kan du identifiera framåtblickande uttalanden genom termer som ”enligt uppskattningar”, ”förväntar”, ”antar”, ”tror”, ”skulle kunna”, ”uppskattar”, ”förväntar sig”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”är av den åsikten”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiell”, ”förutspår”, ”prognos”, ”mål”, ”enligt kännedom”, ”bör”, ”kommer”, ”skulle” eller negationer av dessa termer, variationer av dem eller liknande terminologi, även om inte alla framåtblickande uttalanden innehåller sådana identifierande ord.

Sådana framåtblickande uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan påverka CoinShares och Odysseus Holdings förmåga genomföra och uppnå sina planer och mål som anges i sådana framåtblickande uttalanden och som kan leda till att faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden baseras på ett antal antaganden om CoinShares och Odysseus Holdings nuvarande och framtida policyer och planer samt den miljö i vilken CoinShares och Odysseus Holdings kommer att verka i framtiden. Många faktiska händelser eller omständigheter ligger utanför CoinShares, Odysseus Holdings eller Vine Hills kontroll. Dessutom baseras vissa framåtblickande uttalanden på antaganden eller framtida händelser som kanske inte visar sig vara korrekta, och man bör inte förlita sig på några framåtblickande uttalanden i detta meddelande. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: (1) Transaktionerna inte slutförs i tid eller överhuvudtaget, vilket kan påverka priset på Vine Hills och/eller CoinShares värdepapper negativt; (2) Transaktionerna inte slutförs före Vine Hills deadline för samgåendet; (3) att parterna inte uppfyller villkoren för att fullborda Transaktionerna, inklusive godkännande av Vine Hills och CoinShares aktieägare och erhållande av erforderliga beslut från Royal Court of Jersey; (4) att de förväntade fördelarna med Transaktionerna inte realiseras, vilket bland annat kan påverkas av konkurrens, CoinShares och Odysseus Holdings förmåga att växa och hantera tillväxten på ett lönsamt sätt, bygga upp eller upprätthålla relationer med kunder och behålla ledning och nyckelpersoner, kapitalutgifter, behov av ytterligare kapital och tidpunkten för framtida kassaflöden från den löpande verksamheten samt efterfrågan på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Odysseus Holdings; (5) nivån på inlösen av Vine Hills offentliga aktieägare, vilket kommer att minska de medel som CoinShares och Odysseus Holdings har till sitt förfogande för att genomföra sina affärsstrategier och kan göra det svårt att erhålla eller upprätthålla noteringen eller handeln av Odysseus Holdings stamaktier på en större värdepappersmarknad; (6) Odysseus Holdings misslyckande med att erhålla eller upprätthålla noteringen av sina värdepapper på någon värdepappershandelsplats efter tillträdet; (7) kostnader relaterade till Transaktionerna och till följd av att Odysseus Holdings blir ett noterat publikt bolag, som kan bli högre än vad som för närvarande förväntas; (8) förändringar i affärs-, marknads-, finansiella, politiska och regulatoriska förhållanden; (9) volatilitet och snabba fluktuationer i marknadspriserna på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Odysseus Holdings; (10) att CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångsinvesteringsprodukter inte lyckas följa sina respektive målindex; (11) regulatoriska eller andra förändringar som negativt påverkar efterfrågan på de produkter och tjänster som tillhandahålls av CoinShares och/eller Odysseus Holdings; (12) resultatet av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan leda till att Samgåendet inte kan fullföljas; (13) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan inledas mot Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings och/eller något av deras respektive närstående bolag eller andra; (14) förändringar i den föreslagna strukturen för Samgåendet som kan krävas eller vara lämpliga till följd av tillämpliga lagar eller förordningar; (15) risken att Samgåendet stör Vine Hills och/eller CoinShares nuvarande planer och verksamhet till följd av tillkännagivandet och genomförandet av Samgåendet; (16) behandling av digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och/eller Odysseus Holdings, för amerikanska och utländska skatteändamål; (17) utmaningar vid genomförandet av CoinShares och/eller Odysseus Holdings affärsplan på grund av operativa utmaningar, betydande konkurrens och reglering; (18) att betraktas som ett ”skalbolag” eller ”tidigare skalbolag” av den värdepappersmarknad där Odysseus Holdings stamaktier kommer att noteras eller av SEC, vilket kan påverka möjligheten att notera sådana stamaktier och begränsa tilliten till vissa regler eller former i samband med erbjudande, försäljning eller återförsäljning av värdepapper; (19) handelspriset och volymen för Odysseus Holdings stamaktier kan vara volatila efter Transaktionerna och en aktiv handelsmarknad kanske inte utvecklas; (20) Odysseus Holdings aktieägare kan komma att uppleva utspädning i framtiden på grund av utnyttjandet av ett betydande antal befintliga teckningsoptioner och eventuella framtida emissioner av aktierelaterade värdepapper i Odysseus Holdings; (21) investerare kan uppleva omedelbar och väsentlig utspädning vid tillträdet till följd av de Vine Hill-stamaktier av klass B som innehas av Vine Hills Capital Sponsor I LLC, eftersom värdet på Odysseus Holdings stamaktier som Vine Hill Capital Sponsor I LLC erhåller i utbyte mot sådana Vine Hill-stamaktier av klass B sannolikt kommer att vara väsentligt högre än det nominella pris som betalats för dem, även om handelspriset för Odysseus Holdings stamaktier vid den tidpunkten är väsentligt lägre än det pris per aktie som investerarna har betalat; (22) intressekonflikter som kan uppstå till följd av investerings- och transaktionsmöjligheter som involverar Odysseus Holdings, CoinShares, deras respektive närstående bolag och andra investerare och kunder; (23) handelsplatser för digitala tillgångar kan drabbas av mer omfattande bedrägerier, säkerhetsbrister eller reglerings- eller driftsproblem än handelsplatser för mer etablerade tillgångsklasser; (24) risker relaterade till förvaring av CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångar, inklusive förlust eller förstörelse av privata nycklar som krävs för att få tillgång till dess digitala tillgångar och cyberattacker eller annan dataförlust relaterad till dess digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Odysseus Holdings beroende på vad som är tillämpligt, förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar; (25) ett säkerhetsintrång, en cyberattack eller annan händelse där obehöriga parter får tillgång till CoinShares eller Odysseus Holdings digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Odysseus Holdings tillfälligt eller permanent förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar och att dess finansiella ställning och verksamhetsresultat påverkas negativt i väsentlig grad; (26) framväxten eller tillväxten av andra digitala tillgångar, inklusive sådana med betydande stöd från den privata eller offentliga sektorn, inklusive från regeringar, konsortier eller finansinstitut, kan ha en negativ inverkan på värdet av digitala tillgångar och påverka CoinShares och/eller Odysseus Holdings verksamhet negativt; (27) potentiella regeländringar som omklassificerar vissa digitala tillgångar som värdepapper kan leda till att CoinShares och/eller Odysseus Holdings klassificeras som ett ”investeringsbolag” enligt Investment Company Act från 1940 och kan påverka marknadspriset på CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångar och marknadspriset på CoinShares eller Odysseus Holdings noterade värdepapper negativt; och (28) andra risker och osäkerhetsfaktorer som ingår i (x) avsnitten ”Riskfaktorer” i Vine Hills årsredovisning på Form 10-K och (y) andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till eller har tillhandahållits eller kommer att tillhandahållas till SEC av Odysseus Holdings, CoinShares och/eller Vine Hill. Ovanstående lista över faktorer är inte uttömmande. Du bör inte förlita dig på framåtblickande uttalanden, som endast gäller vid tidpunkten för uttalandet. Varken Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings åtar sig eller accepterar någon skyldighet eller förpliktelse att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla förändringar i deras förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter som sådana uttalanden baseras på, utom i de fall då detta krävs enligt lag. Tidigare resultat från Vine Hills, CoinShares eller Odysseus Holdings ledningsgrupper och deras respektive närstående bolag är ingen garanti för framtida resultat. Du bör därför inte fästa otillbörlig tilltro till historiska resultat för Vine Hills, CoinShares eller Odysseus Holdings ledningsgrupper eller deras närstående bolag som en indikation på framtida resultat för en investering eller den avkastning som Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings kommer att, eller sannolikt kommer att, generera framöver.

Inga prognoser för resultat, uppskattningar eller kvantifierade fördelar

Inget uttalande i detta pressmeddelande, eller som införlivas genom hänvisning häri, är avsett att utgöra en prognos för resultat, uppskattning av resultat eller ett uttalande om kvantifierade fördelar för någon period. Inget uttalande i detta pressmeddelande ska tolkas som att resultat eller resultat per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings, och i förekommande fall, för innevarande eller framtida räkenskapsår nödvändigtvis skulle motsvara eller överstiga tidigare offentliggjorda resultat eller resultat per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings.

Publicering på webbplats

En kopia av detta pressmeddelande kommer att finnas tillgänglig utan kostnad och med förbehåll för vissa begränsningar avseende personer bosatta i begränsade jurisdiktioner, på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och Odysseus Holdings webbplats på www.coinshares-bidco.com. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta pressmeddelande inkorporeras inte innehållet på CoinShares eller Odysseus Holdings webbplatser i, och utgör inte heller del av, detta pressmeddelande.

Begäran om handlingar i pappersformat

En papperskopia av detta pressmeddelande kan beställas genom att kontakta CoinShares registerhållare, Computershare, på +44 (0) 370 707 4040. Samtal debiteras enligt ordinarie geografisk taxa och avgiften kan variera beroende på operatör. Samtal från utlandet debiteras enligt gällande internationell taxa. Telefonlinjen för aktieägare är öppen vardagar mellan kl. 08:30 och 17:30 (med undantag för allmänna helgdagar på Jersey). Olika avgifter kan tillkomma för samtal från mobiltelefoner och samtal kan komma att spelas in och slumpmässigt övervakas i säkerhets- och utbildningssyfte. Observera att aktieägarlinjen inte kan ge råd om fördelarna med Scheme of Arrangement eller lämna finansiell, investeringsmässig, juridisk eller skattemässig rådgivning.

Allmänt

Om du är osäker på innehållet i detta pressmeddelande rekommenderas du att omedelbart söka personlig finansiell rådgivning från din aktiemäklare, bankman, jurist, revisor eller annan oberoende finansiell rådgivare.

BILAGA

FÖRVÄNTAD TIDSPLAN FÖR VIKTIGA HÄNDELSER

Följande indikativa tidsplan baseras på CoinShares nuvarande förväntade datum för genomförandet av Scheme of Arrangement vilket kan komma att ändras. Om något av de datum och/eller tider i denna förväntade tidsplan ändras kommer de reviderade datumen och/eller tidpunkterna att meddelas CoinShares aktieägare genom pressmeddelande via Nasdaq Stockholm, varvid även pressmeddelandet görs tillgängligt på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing.

Tidsangivelser i denna tidsplan avser Greenwich Mean Time (GMT), om inte annat anges.

Händelse Tid och/eller datum Senaste tidpunkt för inlämning av fullmaktsformulär för: Jersey Court Meeting (BLÅTT formulär) kl. 09:00 den 17 March 2026 (1) Scheme General Meeting (VITT formulär) kl. 09:15 den 17 March 2026(2) Avstämningstidpunkt för rösträtt kl. 18:30 den 17 March 2026(3) Jersey Court Meeting kl. 09:00 den 19 March 2026 Scheme General Meeting kl. 09:15 den 19 March 2026(4) Följande datum är endast indikativa och kan komma att ändras (inklusive efter överenskommelse från tid till annan mellan CoinShares och Odysseus Cayman) Sista dag för handel samt registrering av överlåtelser av CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm D - 6 bankdagar Handelsstopp för CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm D – 5 bankdagar Likvidavräkning av sista handel i Euroclear Sweden avseende CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm D – 4 bankdagar CoinShares-aktier flyttas från Euroclear Swedens konto i CREST till de bakomliggande ägarnas konton i CREST. D – 3-1 bankdagar Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement (Sanction Hearing) (”D ”) förväntas hållas den 30 mars 2026, med förbehåll för domstolens godkännande och att relevanta villkor uppfylls (eller, i förekommande fall, frånfalles) före sista datum då Scheme of Arrangement måste träda i kraft(5) Sista dag för registrering av överlåtelser av CoinShares-aktier samt avstängning av CoinShares-aktier i CREST D Tidpunkt då det fastställs vilka stamaktier i CoinShares som omfattas av Scheme of Arrangement och som ska överföras till Odysseus Cayman (s.k. Scheme Record Time) kl. 18:00 på D Ikraftträdandag D + 1 bankdag(6) Avnotering av CoinShares-aktier från Nasdaq Stockholm senast på D + 1 bankdag Nyemission av nya Odysseus Holdings-aktier kl. 09:00 eller kort därefter (New York-tid) på D + 1 bankdag Upptagande till handel av nya Odysseus Holdings-aktier på Nasdaq kl. 09:30 eller kort därefter (New York-tid) på D + 4 bankdagar Sista datum då Scheme of Arrangement måste träda i kraft (s.k. Long Stop Date) den 8 juni 2026(7)

Noter

(1) Det förfrågas att BLÅTT fullmaktsformulär för Jersey Court Meeting lämnas in senast kl. 09.00 den 17 mars 2026 eller, om Jersey Court Meeting ajourneras, 48 timmar före den tidpunkt som fastställts för det ajournerade mötet (exklusive den del av 48-timmarsperioden som infaller på en dag som inte är en arbetsdag). Om BLÅTT fullmaktsformulär för Jersey Court Meeting inte har lämnats in i tid kan det bli giltigt genom att det lämnas till en representant för CoinShares registerhållare, Computershare, för ordföranden vid Jersey Court Meeting, eller direkt till ordföranden före mötets början (eller vid eventuell ajournering).

(2) För att vara giltiga måste VITA fullmaktsformulär för Scheme General Meeting lämnas in senast kl. 09.15 den 17 mars 2026 eller, om Scheme General Meeting ajourneras, 48 timmar före den tidpunkt som fastställts för det ajournerade mötet (exklusive den del av 48-timmarsperioden som infaller på en dag som inte är en arbetsdag).

(3) Om Jersey Court Meeting eller Scheme General Meeting ajourneras, kommer avstämningstidpunkt för rösträtt (Voting Record Time) för det aktuella ajournerade mötet att vara kl. 18:30 två dagar (exklusive dagar som inte är arbetsdagar) före den dag som fastställts för det ajournerade mötet.

(4) Påbörjas kl. 09:15 eller så snart därefter som Jersey Court Meeting har avslutats eller ajournerats.

(5) Överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement förväntas hållas den 30 mars 2026 vid Royal Court of Jersey vid adressen Royal Court House, Royal Square, St. Helier, Jersey JE1 1JG. Datumen är endast indikativa och kan komma att ändras beroende på händelser som när: (i) villkoren uppfylls eller (om de kan frånfallas) frånfalles; (ii) Jersey Court godkänner Scheme of Arrangement; samt (iii) domstolsbeslutet (och eventuella andra domstolsåtgärder i samband med Scheme of Arrangement) lämnas in till Jersey Registrar of Companies. Aktieägare av Scheme Shares har rätt att närvara antingen personligen eller genom ombud vid och har rätt att yttra sig på Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement.

(6) Efter att Scheme of Arrangement har fastställts av domstolen kommer Scheme of Arrangement att träda i kraft i enlighet med dess villkor när en kopia av domstolsbeslutet (och eventuella andra domstolsåtgärder i samband med Scheme of Arrangement) har lämnats in till Jersey Registrar of Companies. Detta förväntas ske den 31 mars 2026, vilket är 1 bankdag efter Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement, under förutsättning att villkoren har uppfyllts eller, i förekommande fall, frånfallits.

(7) Detta är det senaste datum då Scheme kan träda i kraft. Datumet kan dock förlängas till en senare dag om CoinShares och Odysseus Cayman kommer överens om det (och om domstolen medger det om sådant godkännande behövs).







