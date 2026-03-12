Stort och smått, pastelligt men inte blått, i Maria Nilsson Thores utställning.

Uppsala, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

"Maria Nilsson Thore - Originalillustrationer" visas på Bror Hjorths Hus i Uppsala 28 mars - 31 maj 2026

MARIA NILSSON THORE

Originalillustrationer

28 mars–31 maj 2026

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Pressvisning : tors 26 mars kl 13-15.

(se mer nedan)

Med sin karaktäristiska stil och harmoniska färgskala har Maria Nilsson Thore skapat en bilderboksvärld som är lätt att känna igen och lockande att kliva in i. På Bror Hjorths Hus visas hennes originalbilder i ett utställningsrum som gestaltats med inspiration från böckerna och som även har plats för läsning, lek och eget skapande. Utställningen pågår 28 mars-31 maj 2026. Museet har i över femton år årligen visat originalillustrationer av bilderbokskonstnärer.

Maria Nilsson Thore (född 1975) målar oftast sina bilder med akvarellfärg i pastelliga nyanser i flera lager på stora papper. I hennes bilder finns en förkärlek för mönster. Vissa färger avstår hon helt ifrån, klarblått säger hon sig inte tåla.

Idéen till nya karaktärer får hon genom spontana skisser eller klotter. Det gäller t ex figuren Dim, en av hennes egna favoriter. Hans litenhet ger möjlighet att leka med skala och perspektiv i bilderna. I början av mars kom Usch! Nilsson Thores första kapitelbok, illustrerad med blyertsteckningar.

För yngre barn är Maria Nilsson Thore kanske mest bekant för bokserien Alla tre, om tre barn på en förskola. Världen är där bildmässigt sedd från barnens blickpunkt, de vuxnas närvaro syns genom armar och ben som sticker in i bilderna.

Maria Nilsson Thore är utbildad på Konstfack. Hon fick sitt genombrott med med en Augustnominering för boken Petras prick 2011. I utställningen visas originalbilder från åtta böcker, samt ett urval bilder från bokserien om Alla tre.



PRESSVISNING:



Torsdag 26 mars kl 13-16 med Maria Nilsson Thore på plats.

Avtala tid med: Maria Malmberg Wallin, utställningskommissarie,

018-567031 eller maria@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:



press.brorhjorthshus.se



Frågor? mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:



Lör 28 mars kl 14



Kortare samtal mellan Maria Malmberg Wallin och Maria Nilsson Thore.



MÖT KONSTNÄREN:



Onsdag 29 april kl 19



Maria Nilsson Thore berättar om sina böcker och sitt bildskapande.



ÖPPETTIDER:



Torsdag-söndag kl 12–16



Påskens alla dagar kl 12–16



Kvällsöppet 16 april & 21 maj kl 18–20



About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contacts

Marknadsförare/Intendent

Mattias Enström



mattias@brorhjorthshus.se

018-567032



Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030



