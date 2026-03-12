Michelin: Disclosure of trading in own shares - March 12, 2026

 | Source: Michelin Michelin

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : March 12th, 2026

Issuer NameIssuer codeTransaction
date		ISIN CodeDaily total volume (in number of actions)Daily weighted average price of shares acquiredPlatform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05212.03.2026FR001400AJ45172 40330,3684 eurosOver-the-counter
Issuer NameIssuer codePSI
Name		Issuer CodeTransaction date 

ISIN Code 		Unit PriceCurrencyQuantity boughtPlatformTransaction reference numberBuyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6312.03.2026 FR001400AJ4530,3684Euro172 403Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8312.03.2026 FR001400AJ4530,3684Euro172 403Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112.03.2026 FR001400AJ4530,3684Euro172 403Over-the-counter5309224Cancellation

20260312 - Disclosure of trading in own shares – March 12, 2026
