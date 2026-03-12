Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 12 mars 2026

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

Information réglementée

Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45

Date : 12 mars 2026

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 12.03.2026 FR001400AJ45 172 403 30,3684 euros Gré à gré Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 12.03.2026 FR001400AJ45 172 403 30,3684 euros Gré à gré Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 12.03.2026 FR001400AJ45 172 403 30,3684 euros Gré à gré





