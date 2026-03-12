EF investit dans l’avenir de l’apprentissage immersif des langues avec ses campus à Malte et Le Cap

Paris / Malte / le Cap – Mars 2026



EF Cours de langues & Études à l’étranger a annoncé la relocalisation et l’expansion de deux de ses campus internationaux d’apprentissage des langues à Malte et au Cap, marquant un investissement significatif dans la mobilité internationale des étudiants, des adultes et des professionnels.

Ces nouvelles écoles de langues reflètent la forte demande post-pandémie pour un apprentissage immersif de l’anglais dans des destinations alliant excellence académique et qualité de vie. Elles soulignent également l’engagement à long terme d’EF dans des destinations prisées avec des campus sur-mesure, facteur clé d’engagement des étudiants, de bien-être et de réussite académique.

Malte : un nouveau campus emblématique en bord de mer Méditerranée

Après plus de vingt ans dans son ancien emplacement, EF Malte accueillera ses étudiants à partir du 15 juin dans son nouveau campus en front de mer, à St. George’s Bay. Ce déménagement rapproche l’école de langues, la résidence et l’exclusif EF Beach Club, créant un environnement d’apprentissage unique à quelques pas de la mer.

« Malte est devenue l’une des destinations les plus importantes d’EF, non seulement pour son climat, mais aussi parce que les étudiants peuvent y associer progression académique, environnement et niveau de vie abordable», déclare Carsten Knobloch, Directeur exécutif d’EF Malte. « Avec ce nouveau campus, nous créons un lieu unique où l’apprentissage de l’anglais se fait naturellement dans un cadre propice aux échanges. »

Le nouveau campus s’étend sur quatre étages et comprend des salles de classe modernes, un grand auditorium, des espaces de restauration et d’étude, ainsi que des terrasses extérieures avec vue sur la plage, un cadre parfait pour mêler l’utile à l’agréable.

Le design intérieur s’inspire de l’histoire multiculturelle de Malte et de l’art de vivre méditerranéen. Il règne une atmosphère chaleureuse et accueillante grâce à des espaces lumineux, des matériaux magnifiques évoquant la pierre et l’architecture locales.

Malte attire des étudiants de plus de 100 nationalités, avec une diversité entre les programmes et les tranches d’âge, de 7 à 85 ans. Au-delà de son attrait , EF Malte est également centre d’examen accrédité Cambridge et a récemment enregistré un taux de réussite de 100 % lors de sa dernière session d’examens Cambridge English.

Le Cap : communauté et expériences au cœur du quartier V&A Waterfront

EF Le Cap s’installera début juin 2026 dans un nouveau campus conçu sur mesure au V&A Waterfront, quittant son bâtiment historique de Gardens pour rejoindre l’un des quartiers touristiques les plus emblématiques et sécurisés d’Afrique du Sud. La nouvelle école augmentera sa capacité de huit à dix salles de classe, équipées de tableaux interactifs et de mobilier d’origine locale.

Au-delà des salles de classe, EF Le Cap est réputée pour ses programmes d’activités axés sur l’expérience. Parmi les activités préférées des étudiants figurent des safaris le long de la Garden Route, des excursions à Cape Point, des randonnées dans les montagnes du Cederberg et des circuits œnologiques à Stellenbosch et Franschhoek.

L’engagement communautaire joue également un rôle central dans l’expérience étudiante. Grâce aux programmes de bénévolat d’EF, les étudiants peuvent contribuer à la réhabilitation des manchots africains menacés en partenariat avec SANCCOB, ou s’engager auprès d’enfants au sein de l’association iKhaya le Themba, en apportant un soutien après l’école, de l’aide aux devoirs et une pratique de l’anglais.

« Le Cap s’est toujours distinguée comme une destination où l’apprentissage de l’anglais est étroitement lié à l’expérience et au sens », explique Kim Baxen, Directrice de l’école EF Le Cap. « Des safaris et aventures en plein air au bénévolat auprès des communautés locales, les étudiants utilisent leur anglais dans des situations réelles chaque jour. Être situé au V&A Waterfront nous permet de connecter l’apprentissage linguistique à la ville, à sa culture et à ses habitants. »

EF Le Cap propose également des préparations aux examens Cambridge et IELTS. Parmi les autres programmes figurent des cours d’intérêt spécifique consacrés à la culture et à l’histoire sud-africaines, ainsi qu’un programme dédié aux adultes de 50 ans et plus, incluant des activités culturelles, sociales et de plein air adaptées.

La destination continue d’attirer des personnes vennat du monde entier. De nombreuses nationalités peuvent étudier sans visa jusqu’à 90 jours, tandis que les étudiants français de longue durée peuvent combiner études et travail à temps partiel.

Concevoir des campus adaptés aux modes d’apprentissage actuels

Sur les deux sites, la conception des campus joue un rôle central dans l’expérience étudiante avec des salles flexibles et des espaces de rencontres favorisant les échanges au-delà des cours.

« Chaque campus s’est inspiré de la destination elle-même », explique Fiona Kennedy, Global President of Architecture & Design chez EF. « Du mobilier fabriqué localement au Cap aux intérieurs lumineux aux tons de pierre à Malte, notre objectif est de concevoir des écoles ancrées dans leur environnement, authentiques et adaptées aux façons d’apprendre et de se connecter des étudiants. Ces détails contribuent à créer des environnements auxquels les apprenants peuvent véritablement s’identifier. »

Une approche centrée sur l’étudiant

« L’expérience étudiante reste au cœur de nos priorités », conclut Jacob Toren, CEO d’EF Language Abroad. « Nos campus sont le reflet de l’évolution de l’apprentissage des langues vers des expériences alliant progression académique, immersion culturelle, pertinence professionnelle et qualité de vie. En investissant dans des environnements où les étudiants se sentent inspirés, soutenus et connectés, nous les aidons à tirer le meilleur parti de leur séjour à l’étranger, aussi bien en classe qu’en dehors. »



À propos d'EF Cours de langues & Études à l’étranger

EF Cours de langues à l’étranger propose des expériences d'apprentissage linguistique immersives pour les étudiants de tous âges dans les campus EF ouverts toute l'année à travers le monde. Les programmes vont des séjours linguistiques de courte durée aux études à l’étranger de longue durée et combinent l'enseignement des langues avec une immersion culturelle et une communauté internationale.

À propos d'EF

Fondée en 1965, EF (Education First) est une entreprise internationale spécialisée dans l'éducation dont la mission est d'ouvrir le monde grâce à l'éducation. EF propose des programmes linguistiques, de voyage, d'échange culturel et universitaires dans plus de 100 pays.



Contact média : adeline.prevost@ef.com

