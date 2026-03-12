Communiqué de presse

Atos Group lance les Sovereign Agentic Studios pour déployer l'IA en production, de manière sécurisée, dans les organisations

Un nouveau modèle opérationnel souverain basé sur des agents, conçu pour intégrer l'IA en toute sécurité dans des opérations critiques à grande échelle

Paris, France – le 12 mars 2026 – Atos Group, leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui le lancement des Atos Sovereign Agentic Studios (Atos SAS), un nouveau modèle opérationnel conçu pour aider les organisations à passer des pilotes d'IA agentique à la production, de manière sûre, à grande échelle et sous contrôle souverain total.

A mesure que les entreprises accélèrent l’adoption de l'IA agentique, le défi évolue. Il ne s'agit plus de créer davantage d'agents, mais de les exploiter en toute fiabilité dans des environnements opérationnels réels, réglementés et critiques.

« Le marché est à un point d’inflexion alors que les entreprises cherchent à industrialiser leurs déploiements d'IA tout en peinant à s'adapter aux réalités opérationnelles des environnements de production », a déclaré Thomas Reuner, analyste principal chez PAC. « En conséquence, beaucoup n’arrivent pas encore à pleinement tirer profit de leurs investissements. En se concentrant sur la transformation des équipes et en renforçant le niveau de confiance pour inclure une autonomie contrôlée, les Atos Sovereign Agentic Studios offrent aux organisations un chemin clair pour mieux maîtriser ces défis, en particulier dans les secteurs fortement réglementés et les projets exposés aux risques géopolitiques. »

La souveraineté dès la conception, et non comme une simple case à cocher

Atos aborde la souveraineté comme une discipline opérationnelle, et non comme un exercice de conformité. Avec Atos SAS, les organisations conservent un contrôle explicite sur les domaines sur lesquels s’applique l'autonomie, sur la gouvernance des décisions et la manière dont les données et les modèles sont gérés à travers les juridictions.

Conçu pour la production : sécurité et gouvernance de l'IA dès l’origine

Contrairement aux cadres d'IA expérimentaux, les Atos Sovereign Agentic Studios sont conçus pour un déploiement en conditions réelles. La sécurité, la gouvernance de l'IA et la supervision humaine sont intégrées dès la conception, permettant aux entreprises de passer en toute confiance de cas d'usage à forte valeur ajoutée à des flux de travail agentiques gouvernés.

Cette approche « production-first » permet aux organisations de déployer l’autonomie là où elle crée une valeur mesurable, tout en maintenant un contrôle strict lorsque les risques, les contraintes réglementaires ou la dimension critique des opérations l'exigent.

Un modèle de delivery mondial structuré autour de quatre Studios et dix centres de livraison

Les Studios fonctionnent selon un modèle de livraison intégré à l'échelle mondiale, s’appuyant sur les capacités globales de delivery d'Atos. Ils sont ancrés dans quatre grandes régions géographiques et soutenus par dix centres de livraison globaux combinant exigences locales de souveraineté et exécution à l'échelle industrielle.

Au Royaume-Uni (Birmingham), le Studio est dédié à l’IA souveraine pour les opérations réglementées et critiques. Aux États-Unis (Texas), il soutient les engagements en phase initiale autour de cas d'usage prioritaires. En France, un studio (région Sud-Ouest) se concentre sur les agents de big data couvrant l'ensemble du cycle de vie des données, tandis qu'un autre (région parisienne) est spécialisé dans l’industrialisation à grande échelle des applications et infrastructures cloud. L'Allemagne complète ce réseau, renforçant les capacités souveraines et industrielles d'Atos en Europe.

De plus, le Groupe déploie des programmes de montée en compétences IA au sein de ses équipes mondiales et chez ses clients afin de garantir que les systèmes agentiques évoluent avec les compétences, la supervision et la responsabilité appropriée.

Une valeur commerciale mesurable

La stratégie d’IA agentique du Groupe est résolument orientée vers la création de valeur tangible, soutenue par Atos Amplify, son unité de conseil unifiée portée par la puissance de l'IA. Alliant une profonde expertise sectorielle à des capacités avancées en IA, cybersécurité et souveraineté numérique, Atos Amplify aide ses clients à prioriser des flux de travail agentiques à fort retour sur investissement et à traduire la stratégie en résultats métier mesurables à grande échelle. Cette approche produit déjà des résultats.

Paul Mukherjee, CTO de Defra, a déclaré : « Defra est ravi de renforcer son partenariat avec Atos en tant que client de phare de leur Agentic Studios. Notre collaboration avec Atos a déjà produit des résultats concrets, notamment un gain de productivité de 27 % dans la modernisation d’applications critiques pour l'Agence de la santé animale et végétale. Nous avançons désormais sur plusieurs cas d'usage basés sur l'IA grâce à une évaluation structurée, avec des objectifs clairs en matière de création de valeur mesurable. Ce partenariat s'avère essentiel pour appliquer l'IA agentique à nos missions critiques. »

Accélérer l'innovation en IA grâce à un écosystème de startups de confiance

Partie intégrante des Sovereign Agentic Studios, Scaler, l’accélérateur d’innovation d’Atos, met en relation les clients avec un écosystème de startups soigneusement sélectionnées couvrant l’ensemble du cycle de vie de l'IA agentique — de l'évaluation des processus et de l'augmentation de la productivité des équipes à l'exécution souveraine et à la gouvernance continu de la performance. La cohorte de startups actuelle — KYP.ai, Ema, Pay-i, Klarity, Poolside et Noma Security — renforce la capacité d’Atos à conjuguer innovation de rupture et standards de delivery industriels.

Avec Poolside, un leader en modèles de fondation et en agents logiciels autonomes pour les entreprises, Atos construit un partenariat stratégique sans équivalent pour fournir une IA agentique souveraine et prête à la production à travers l'Europe et au-delà. Cette collaboration associe la plateforme IA full‑stack de Poolside à la couche opérationnelle souveraine d’Atos, intégrant sécurité, gouvernance et contrôle sur l’ensemble du cycle de vie agentique, et permettant un déploiement sur des infrastructures appartenant aux clients, y compris en environnements réglementés et hautement sécurisés.

Une position distinctive pour l’ère de l'IA-first

Les trois prochaines années d'innovation en IA façonneront les trois prochaines décennies de transformation des entreprises. C'est pourquoi Atos Group évolue vers un modèle opérationnel entièrement intégré, porté par la puissance de l'IA agentique, soutenu à l’échelle mondiale par les Atos Sovereign Agentic Studios. Cette transformation repose sur trois piliers technologiques et stratégiques qui se renforcent mutuellement : l'IA agentique, la souveraineté numérique et la cybersécurité.

Fort de plusieurs décennies d'expérience dans l'exploitation de systèmes complexes, réglementés et souverains, Atos apporte à l'IA Agentique une discipline d'opérateur unique, façonnée par des environnements où la fiabilité, la responsabilité et le contrôle sont non négociables.

« L'IA agentique définira la prochaine ère des services aux entreprises », a déclaré Florin Rotar, CTO d’Atos Group. « Mais le véritable défi pour les entreprises n'est plus l'innovation, c'est l'exécution. Nous travaillons déjà avec des clients pour déployer l’IA agentique à grande échelle, dans des environnements complexes. En transformant d'abord notre propre modèle opérationnel et en agissant en tant que Client Zéro, Atos industrialise l'IA agentique comme une capacité gouvernée et prête à la production — délivrant de la valeur dès aujourd'hui, et non des promesses pour demain. »

Documents associés :

Citations de clients, d'analystes industriels et de startups

Focus sur l'écosystème Scaler d'Atos pour l'IA agentique

***

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations avec les médias : globalprteam@atos.net

Pièce jointe