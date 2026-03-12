BDC porte sa Plateforme de défense jusqu’à 6 G$, après avoir accordé près de 92 M$ en financement depuis la fin décembre, et nomme l’associé directeur du Fonds NordFort

MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque de développement du Canada (BDC) a annoncé aujourd’hui une bonification de sa Plateforme de défense, qui atteint désormais jusqu’à 6 milliards de dollars. Cette décision s’appuie sur une forte demande initiale de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes qui saisissent des occasions de croissance dans le secteur de la défense.

« Les intérêts économiques et de souveraineté nationale du Canada convergent à un rythme très soutenu. BDC vise à renforcer l'écosystème de la défense avec une approche claire à deux volets. D’une part, en offrant des solutions financières directes pour les entreprises, telles qu’annoncées en décembre, et d’autre part, des solutions indirectes offrant un soutien plus ciblé à l'écosystème élargi qui permet à ces entrepreneur.es de se développer. C'est l'objectif du deuxième volet de la Plateforme de défense de BDC, que nous mettrons en œuvre au cours des prochains mois », a déclaré Peter Dawe, vice‑président, Stratégie de la défense, et responsable de la Plateforme de défense de BDC.

Un deuxième volet pour renforcer l’écosystème de la défense

Ce deuxième niveau de soutien vise à mettre en relation les PME et les entreprises en démarrage canadiennes avec les besoins prioritaires du Canada et de ses alliés en matière de défense et de souveraineté, en se concentrant sur des initiatives et des partenariats ciblés. Il comprend des collaborations avec des incubateurs, des accélérateurs, des universités et d'autres organisations qui soutiennent les entreprises axées sur la défense. Le but étant de les aider à entrer en contact avec des donneurs d'ordre, des acheteurs et les principaux acteurs de l'écosystème, mais aussi à tester et à déployer leurs technologies à plus grande échelle.

Premiers résultats et nouveaux partenariats

Dans le cadre d’une mise à jour sur le déploiement de sa Plateforme de défense, BDC a indiqué que, depuis son lancement en décembre, 91,7 millions de dollars en financement ont déjà été accordés à 16 entreprises. De plus, 16 entreprises ont fait appel aux services‑conseils de BDC afin de soutenir leurs démarches liées à des occasions dans le secteur de la défense.

« Nous observons un solide bassin d’entreprises innovantes, de grande qualité. Tout en formant notre équipe, nous livrons rapidement et recevons des commentaires positifs des principaux acteurs du secteur. C’est un bon départ, mais il reste énormément de travail à accomplir, surtout lorsque l’on sait que le pic réel de la demande est prévu en 2027 et 2028. Nous nous préparons dès maintenant pour être prêts », a ajouté M. Dawe.

BDC explore également de nouveaux partenariats afin de rejoindre un plus grand nombre d’entrepreneur.es. Elle a récemment annoncé qu’elle développe un forum stratégique en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui se tiendra le 2 avril, et qui portera sur le renforcement de l’écosystème canadien de la défense et de la sécurité.

Un associé directeur nommé à la tête du Fonds NordFort

BDC a également fait une nomination clé au sein de sa Plateforme de défense. Annoncé en décembre, le Fonds NordFort de BDC Capital est un fonds de capital de risque de 300 millions de dollars, dédié au soutien des entreprises canadiennes en phase de démarrage qui développent des technologies profondes avec des applications ou des stratégies axées sur la défense ou à double usage.

Peter Suma dirigera le fonds à titre d’associé directeur. M. Suma cumule plus de 25 ans d’expérience en investissement dans les technologies profondes, en création d’entreprises et en leadership de haut niveau dans des technologies axées sur la défense, notamment l’intelligence artificielle (IA), la robotique, les semi‑conducteurs et les systèmes avancés.

« Notre approche est délibérément pragmatique : investir dans les technologies de défense et à double usage développées localement qui façonneront l'avenir du pays, et les développer à grande échelle », a déclaré Peter Suma, associé directeur du Fonds NordFort à BDC Capital. « Le fonds sera flexible et axé sur la mission établie, pour nous permettre de soutenir un portefeuille solide et de grande qualité et de garantir que notre capital génère une valeur et un impact tangibles à long terme. »

Les défis propres aux entrepreneur.es canadien.nes

Les entrepreneur.es canadien.nes jouent un rôle central dans l’écosystème de la défense et de la sécurité, mais sont confronté.es à des défis distincts selon leur stade de croissance. Les jeunes entreprises qui développent des technologies axées sur la défense ou à double usage se heurtent souvent à la « vallée de la mort » entre la recherche et développement et la commercialisation, où les risques sont élevés et les investissements rares. À mesure qu’elles prennent de l’ampleur, de nombreuses PME doivent composer avec la complexité des exigences du secteur de la défense, l’intégration aux chaînes d’approvisionnement et la gestion des longs cycles d'approvisionnement qui peuvent s'étendre sur cinq à huit ans, voire plus, ce qui crée des pressions sur les flux de trésorerie et de l'incertitude.

Pourquoi la Plateforme de défense de BDC fait une différence

La Plateforme de défense de BDC est conçue précisément pour répondre à ces réalités. Elle offre du capital patient et tolérant au risque ainsi qu'une expertise spécialisée, du financement, des services-conseils et des investissements. Elle vise à aider les entreprises à combler des lacunes importantes et à naviguer plus efficacement les longs délais d'approvisionnement et les processus complexes. En établissant une base solide pour le secteur, la Plateforme vise également à contribuer à changer la perception du marché et à attirer les investissements privés. Le résultat escompté est qu'un plus grand nombre d'entreprises canadiennes soient en mesure de croître, de s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de la défense et de contribuer à la résilience économique et à la souveraineté du Canada.

