Eik fasteignafélag hf.: Ársreikningur 2025

Ársreikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir árið 2025 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 12. mars 2026. Félagið hefur gefið út ársskýrslu, sem hefur að geyma ítarlegar upplýsingar um félagið og rekstur þess á árinu 2025 ásamt ársreikningi. Ársskýrslan er meðfylgjandi þessari tilkynningu en hana má einnig finna á heimasíðu félagsins, www.eik.is. Sjálfbærniskýrsla félagsins er einnig aðgengileg á heimasíðu þess.
Helstu niðurstöður úr ársreikningi félagsins vegna ársins 2025 eru:
- Rekstrartekjur námu 12.586 m.kr.
- Þar af námu leigutekjur 10.865 m.kr.
- Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 7.901 m.kr.
- Heildarhagnaður nam 5.493 m.kr.
- Handbært fé frá rekstri nam 4.919 m.kr.
- Bókfært virði fjárfestingareigna nam 172.760 m.kr.
- Matsbreyting fjárfestingareigna var 5.352 m.kr.
- Söluhagnaður fjárfestingareigna nam 134 m.kr.
- Handbært fé nam 2.769 m.kr.
- Vaxtaberandi skuldir námu 104.210 m.kr.
- Skuldsetningarhlutfall (nettó vaxtaberandi skuldir / virði fasteigna, lóða og byggingarheimildina) nam 58,6%.
- Eiginfjárhlutfall nam 30,0%.
- Hagnaður á hlut var 1,62 kr.
- Virðisútleiguhlutfall var 94,7%.
- Vegnir verðtryggðir vextir námu 3,71%.
- Vegnir óverðtryggðir vextir námu 9,55%.
- Stjórn leggur til að greiddur verði út 3.732,74 m.kr. arður eða sem nemur nú 1,1 kr.pr.,hlut.
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri:
„Það var ánægjulegt að sjá sterka afkomu félagsins á árinu sem var í samræmi við metnaðarfullar áætlanir ársins. Útleiga fasteigna gekk heilt yfir vel þrátt fyrir áskoranir í efnahagsumhverfinu og hélt félagið áfram að sýna stöðugan tekjuvöxt milli ára. Í lok árs náðist mikilvægur áfangi hjá félaginu þegar gengið var frá kaupum á Festingu hf. eftir markvissa vinnu. Með þeirri viðbót styrkist eignasafn félagsins umtalsvert og stöðugleiki tekna til framtíðar eykst, en samningsbundnar framtíðargreiðslur til félagsins aukast verulega með nýjum langtíma leigusamningum um fasteignirnar. Á árinu lauk einnig stórum áföngum í endurbótum á Turninum að Smáratorgi sem bætir ástand eignarinnar og styrkir heildarútlit hússins til framtíðar.
Horfur fyrir árið 2026 eru góðar og gert er ráð fyrir áframhaldandi tekjuvexti. Félagið mun áfram leggja áherslu á vandaða uppbyggingu, þróun og rekstur eignasafnsins með það að markmiði að skapa varanleg verðmæti fyrir hluthafa og aðra hagsmunaaðila.“
Rekstur félagsins
Rekstur Eikar gekk vel á árinu 2025 og hélt kröftugur vöxtur í tekjum og EBITDA sér í takti við áætlanir. Rekstrartekjur félagsins námu 12.586 m.kr. á árinu 2025. Þar af voru leigutekjur 10.865 m.kr. Rekstrarkostnaður nam 4.685 m.kr., þar af voru einskiptiliðir um 135 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 7.901 m.kr. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 6.867 m.kr. og heildarhagnaður samstæðunnar á árinu 2025 nam 5.493 m.kr.
NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir, leiðrétt fyrir einskiptistekjum og -kostnaði sem hlutfall af leigutekjum) nam 72,0% á árinu 2025 samanborið við 72,4% árið áður.
Efnahagur félagsins
Heildareignir félagsins námu 182.359 m.kr. þann 31. desember 2025. Þar af eru fjárfestingareignir að virði 172.760 m.kr. og eignir til eigin nota námu 5.427 m.kr. Eigið fé félagsins nam 54.761 m.kr. í lok tímabilsins og var eiginfjárhlutfall 30,0%. Á aðalfundi félagsins þann 10. apríl 2025 var samþykkt að greiða út arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2024 að fjárhæð 3.393,4 m.kr. og var hann greiddur í tveimur greiðslum. Fyrri greiðslan að fjárhæð 1.696,7 m.kr. var greidd til hluthafa þann 23. apríl 2025 og seinni greiðslan að sömu fjárhæð var greidd 8. október 2025.
Heildarskuldir félagsins námu 127.598 m.kr. þann 31. desember 2025. Þar af voru vaxtaberandi skuldir 104.210 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 15.548 m.kr. Skuldsetningarhlutfall félagsins (nettó vaxtaberandi skuldir / virði fasteigna, byggingarheimilda og lóða) var 58,6%. Félagið gaf út nýjan skuldabréfaflokk, EIK 150536 en heildarstærð flokksins er 8.500 m.kr. að nafnvirði. Þá greiddi félagið upp skuldbréfaflokkinn EIK 25 1 fyrir samtals 2.520 m.kr. og bankalán fyrir um 13.382 m.kr. Með kaupum félagsins á Festingu hf. fylgdu bankalán að fjárhæð 10.333 m.kr. Hlutfall verðtryggðra lána var rúmlega 94,2% í lok árs 2025.
Eignasafn félagsins
Félagið keypti á árinu Festingu hf. Fasteignir Festingar eru um 43.000 fm að stærð í 12 fasteignum og eru að stærstum hluta í Reykjavík, en einnig á Akureyri, Dalvík, Egilsstöðum, Ísafirði og Vestmannaeyjum. Samhliða kaupum á Festingu voru undirritaðir leigusamningar við Samskip um allar fasteignirnar til 20 ára. Félagið keypti einnig fasteign í byggingu, Jötnahellu 5, sem verður um 2.600 fm. iðnaðarhúsnæði og gert er ráð fyrir afhendingu á fyrri helmingi ársins 2027. Félagið seldi þrjár fasteignir á árinu, Rauðarárstíg 27, Smiðjuveg 46 og Þönglabakka 1, samanlagt um 2.750 fm.
Nánari umfjöllun um eignasafn félagsins má finna í meðfylgjandi ársskýrslu.
Tillaga um arðgreiðslu
Tillaga stjórnar er að um 3.732,74 m.kr. verði greiddar í arð til hluthafa fyrir rekstrarárið samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins eða sem nemur nú 1,1 kr. pr. hlut. Lagt verður til við hluthafafund að arðgreiðslan verði greidd í tveimur jöfnum greiðslum. Nánari upplýsingar um tillöguna sem lögð verður fyrir hluthafa á aðalfundi félagsins, sem fyrirhugaður er þann 16. apríl nk. verða í fundarboði aðalfundar.
Horfur
Eik spáir áframhaldandi kröftugum vexti leigutekna og EBITDA eftir stækkun eignasafnsins með kaupum á Festingu hf.
Hér koma upplýsingar um helstu stærðir úr áætlun félagsins á föstu verðlagi miðað við vísitölu neysluverðs í janúar 2026:
- Rekstrartekjur á bilinu 14.250 – 14.800 m.kr.
- Leigutekjur á bilinu 12.530 – 13.040 m.kr.
- EBITDA á bilinu 9.000 – 9.360 m.kr.
- Fjárfestingar í núverandi eignum og eignfærðar endurbætur á bilinu 2.500 – 3.000 m.kr.
- Gjaldfært viðhald um 280 mkr.
- Virðisútleiguhlutfall 94,5 – 95,5% í lok árs 2026.
Nánari umfjöllun um fjárhagsáætlun félagsins fyrir árið 2026 má finna í meðfylgjandi ársskýrslu.
Aðalfundur 2026
Aðalfundur félagsins verður haldinn kl. 15:00 þann 16. apríl nk. á veitingastaðnum Brasa, 2. hæð, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi.
Nánari upplýsingar veita:
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980
Viðhengi